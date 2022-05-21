https://ria.ru/20220521/chekhiya-1789971404.html

Одним из приоритетов Чехии будет восстановление Украины, заявил премьер

Одним из приоритетов Чехии будет восстановление Украины, заявил премьер - РИА Новости, 21.05.2022

Одним из приоритетов Чехии будет восстановление Украины, заявил премьер

Одним из приоритетов Чехии в период ее полугодового председательства в ЕС (с 1 июля) будет послевоенное восстановление Украины, заявил в субботу журналистам... РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T23:57

2022-05-21T23:57

2022-05-21T23:57

в мире

милош земан

владимир путин

украина

россия

чехия

нато

евросоюз

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ПРАГА, 21 мая – РИА Новости. Одним из приоритетов Чехии в период ее полугодового председательства в ЕС (с 1 июля) будет послевоенное восстановление Украины, заявил в субботу журналистам чешский премьер Петр Фиала."Желание нашего правительства – чтобы в период чешского председательства в ЕС одним из приоритетов стало послевоенного восстановление Украины, что, естественно, предполагает и мирную ситуацию в этой стране", - заявил Фиала по окончании заседания коллектива экспертов при президенте страны Милоше Земане, в котором премьер принимал участие.По словам Фиалы, участники заседание обсудили ситуацию на Украине, вопросы энергетической безопасности, другие экономические проблемы, а также вопрос о повышении расходов на оборону до требуемых в НАТО 2% ВВП.Как отметил Фиала, в программном заявлении возглавляемого им правительства говорится о необходимости достичь в сфере оборонных расходов показателя в 2% к 2025 году. Однако международная обстановка диктует необходимость ускорить данный процесс. Поэтому кабмин усиленно ищет варианты для достижения этой цели в 2024 году. Об этом идут дебаты внутри республики и консультации с представителями НАТО, отметил премьер.Фиала выразил свое удовлетворение тем, что взгляды президента Земана и его на различные внешнеполитические проблемы практически полностью совпадают. Это касается, в том числе, и действий РФ на Украине, подчеркнул Фиала.Премьер также сообщил, что по договоренности с Земаном именно он будет представлять Чехию на июньском саммите НАТО в Мадриде.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220521/emigratsiya-1789839555.html

https://ria.ru/20220514/evropa-1788415062.html

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в мире, милош земан, владимир путин, украина, россия, чехия, нато, евросоюз, санкции в отношении россии