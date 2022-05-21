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Блинкен обсудил Украину с замглавы саудовского министерства обороны - РИА Новости, 21.05.2022
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Блинкен обсудил Украину с замглавы саудовского министерства обороны
Блинкен обсудил Украину с замглавы саудовского министерства обороны - РИА Новости, 21.05.2022
Блинкен обсудил Украину с замглавы саудовского министерства обороны
Госсекретарь США Энтони Блинкен и его первый заместитель Уэнди Шерман в Вашингтоне встретились с заместителем министра обороны Саудовской Аравии Хамедом бен... РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T18:15
2022-05-21T18:15
в мире
цены на нефть
владимир путин
украина
сша
вашингтон (штат)
ситуация в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 21 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен и его первый заместитель Уэнди Шерман в Вашингтоне встретились с заместителем министра обороны Саудовской Аравии Хамедом бен Сальманом, обсудив ситуацию на энергетических рынках и поддержку Украины, сообщил госдепартамент.Согласно сообщению ведомства, стороны обсудили "сохраняющуюся приверженность США укреплению обороны Саудовской Аравии и продолжающиеся усилия по противодействию угрозе со стороны Ирана и поддержание мощной поддержки Украине".Другой темой обсуждения стало "давление на глобальных энергетических рынках", причину которого госдепартамент увязывает с ситуацией на Украине. На встрече в Вашингтоне стороны обсудили пути борьбы с этим давлением, отметили в госдепе.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220517/dollar-1788895137.html
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украина
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в мире, цены на нефть, владимир путин, украина, сша, вашингтон (штат), ситуация в днр и лнр
18:15 21.05.2022
 
Блинкен обсудил Украину с замглавы саудовского министерства обороны

Госдепартамент: Блинкен обсудил Украину с замглавы саудовского министерства обороны

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен и его первый заместитель Уэнди Шерман в Вашингтоне встретились с заместителем министра обороны Саудовской Аравии Хамедом бен Сальманом, обсудив ситуацию на энергетических рынках и поддержку Украины, сообщил госдепартамент.
Согласно сообщению ведомства, стороны обсудили "сохраняющуюся приверженность США укреплению обороны Саудовской Аравии и продолжающиеся усилия по противодействию угрозе со стороны Ирана и поддержание мощной поддержки Украине".
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Другой темой обсуждения стало "давление на глобальных энергетических рынках", причину которого госдепартамент увязывает с ситуацией на Украине. На встрече в Вашингтоне стороны обсудили пути борьбы с этим давлением, отметили в госдепе.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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