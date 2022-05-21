10:41 21.05.2022 (обновлено: 14:22 21.05.2022)
Экс-глава СДПГ сравнил слова Бербок о России с "языком нацистов"
Экс-глава СДПГ Лафонтен сравнил слова главы МИД Германии Бербок о России с языком нацистов
© Пресс-служба МИД РФ
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Бывший председатель Социал-демократической партии Германии Оскар Лафонтен сравнил слова главы МИД Анналены Бербок о России с "языком нацистов", пишет Saarbrücker Zeitung.
"Заявления Бербок о "разрушении" России похожи на "язык нацистской Германии", потому что такие слова вполне могли бы понравиться лидерам Третьего рейха", — заявил он.
Также политик высмеял заявление Бербок о том, что Германия намерена стать полностью независимой от российских энергоносителей.
"Зеленые делают все, чтобы немецкая экономика становилась менее конкурентоспособной, а канцлер Германии Шольц и министр финансов Лиднер просто наблюдают со стороны", — возмутился Лафонтен.
Кроме того, бывший председатель СДПГ назвал Бербок оливково-зеленым министром иностранных дел Германии и заявил, что глупее ее политиков нет и обрадовался, что срок полномочий невежественного дипломата, скорее всего, будет ограничен.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
"Зеленые делают все, чтобы немецкая экономика становилась менее конкурентоспособной, а канцлер Германии Шольц и министр финансов Лиднер просто наблюдают со стороны", — возмутился Лафонтен.
Кроме того, бывший председатель СДПГ назвал Бербок оливково-зеленым министром иностранных дел Германии и заявил, что глупее ее политиков нет и обрадовался, что срок полномочий невежественного дипломата, скорее всего, будет ограничен.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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