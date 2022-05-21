https://ria.ru/20220521/berbok-1789885012.html

Экс-глава СДПГ сравнил слова Бербок о России с "языком нацистов"

Экс-глава СДПГ сравнил слова Бербок о России с "языком нацистов" - РИА Новости, 21.05.2022

Экс-глава СДПГ сравнил слова Бербок о России с "языком нацистов"

Бывший председатель Социал-демократической партии Германии Оскар Лафонтен сравнил слова главы МИД Анналены Бербок о России с "языком нацистов", пишет... РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T10:41

2022-05-21T10:41

2022-05-21T14:22

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германия

украина

россия

анналена бербок

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Бывший председатель Социал-демократической партии Германии Оскар Лафонтен сравнил слова главы МИД Анналены Бербок о России с "языком нацистов", пишет Saarbrücker Zeitung.Также политик высмеял заявление Бербок о том, что Германия намерена стать полностью независимой от российских энергоносителей. "Зеленые делают все, чтобы немецкая экономика становилась менее конкурентоспособной, а канцлер Германии Шольц и министр финансов Лиднер просто наблюдают со стороны", — возмутился Лафонтен. Кроме того, бывший председатель СДПГ назвал Бербок оливково-зеленым министром иностранных дел Германии и заявил, что глупее ее политиков нет и обрадовался, что срок полномочий невежественного дипломата, скорее всего, будет ограничен.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220509/berbok-1787650527.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, германия, украина, россия, анналена бербок