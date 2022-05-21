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Экс-глава СДПГ сравнил слова Бербок о России с "языком нацистов" - РИА Новости, 21.05.2022
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Экс-глава СДПГ сравнил слова Бербок о России с "языком нацистов"
Экс-глава СДПГ сравнил слова Бербок о России с "языком нацистов" - РИА Новости, 21.05.2022
Экс-глава СДПГ сравнил слова Бербок о России с "языком нацистов"
Бывший председатель Социал-демократической партии Германии Оскар Лафонтен сравнил слова главы МИД Анналены Бербок о России с "языком нацистов", пишет... РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T10:41
2022-05-21T14:22
в мире
германия
украина
россия
анналена бербок
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Бывший председатель Социал-демократической партии Германии Оскар Лафонтен сравнил слова главы МИД Анналены Бербок о России с "языком нацистов", пишет Saarbrücker Zeitung.Также политик высмеял заявление Бербок о том, что Германия намерена стать полностью независимой от российских энергоносителей. "Зеленые делают все, чтобы немецкая экономика становилась менее конкурентоспособной, а канцлер Германии Шольц и министр финансов Лиднер просто наблюдают со стороны", — возмутился Лафонтен. Кроме того, бывший председатель СДПГ назвал Бербок оливково-зеленым министром иностранных дел Германии и заявил, что глупее ее политиков нет и обрадовался, что срок полномочий невежественного дипломата, скорее всего, будет ограничен.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220509/berbok-1787650527.html
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в мире, германия, украина, россия, анналена бербок
10:41 21.05.2022 (обновлено: 14:22 21.05.2022)
 
Экс-глава СДПГ сравнил слова Бербок о России с "языком нацистов"

Экс-глава СДПГ Лафонтен сравнил слова главы МИД Германии Бербок о России с языком нацистов

© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Бывший председатель Социал-демократической партии Германии Оскар Лафонтен сравнил слова главы МИД Анналены Бербок о России с "языком нацистов", пишет Saarbrücker Zeitung.

"Заявления Бербок о "разрушении" России похожи на "язык нацистской Германии", потому что такие слова вполне могли бы понравиться лидерам Третьего рейха", — заявил он.

Также политик высмеял заявление Бербок о том, что Германия намерена стать полностью независимой от российских энергоносителей.

"Зеленые делают все, чтобы немецкая экономика становилась менее конкурентоспособной, а канцлер Германии Шольц и министр финансов Лиднер просто наблюдают со стороны", — возмутился Лафонтен.

Кроме того, бывший председатель СДПГ назвал Бербок оливково-зеленым министром иностранных дел Германии и заявил, что глупее ее политиков нет и обрадовался, что срок полномочий невежественного дипломата, скорее всего, будет ограничен.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
9 мая, 14:52
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