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В Минске рассказали о ситуации на границах республики - РИА Новости, 21.05.2022
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В Минске рассказали о ситуации на границах республики
В Минске рассказали о ситуации на границах республики - РИА Новости, 21.05.2022
В Минске рассказали о ситуации на границах республики
Председатель Госпогранкомитета Белоруссии Анатолий Лаппо заявил, что несмотря на усиленный режим охраны границы, ситуация на рубежах республики стабильная и... РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T16:14
2022-05-21T16:15
в мире
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МИНСК, 21 мая - РИА Новости. Председатель Госпогранкомитета Белоруссии Анатолий Лаппо заявил, что несмотря на усиленный режим охраны границы, ситуация на рубежах республики стабильная и находится под контролем."Та ситуация на границе, которая была три года назад и сейчас, отличается. Но она стабильная и контролируемая", - сказал Лаппо телеканалу "Беларусь 1" в субботу, принимая участие в торжественном ритуале принесения присяги новобранцами в Сморгонской пограничной группе.Он отметил, что белорусские пограничники обеспечены современной сложной техникой, которая помогает обеспечивать охрану границы. "Большое время мы служим в усиленном режиме. Их тысячи ребят, но ни один не позвонил домой (не сказал – ред.), что ему плохо, что он не может, хотя служба особая. Даже офицеры без выходных. Ну что ж, время выбрало нас", - сказал глава погранкомитета."У нас хватит сил и средств, чтобы охранять нашу границу", - заявил он. Лаппо также подчеркнул, что ни один белорусский солдат "ни в каком конфликте участвовать не будет".В свою очередь министр обороны Белоруссии Виктор Хренин во время церемонии принесения присяги новобранцами белорусской армии в объединенном учебном центре подготовки прапорщиков и младших специалистов в Борисове заявил, что "практически каждый белорус видит и понимает ту обстановку, которая сложилась вокруг нашего государства". "К сожалению, напряжение растет, и причина не в нас", - заявил Хренин, видеофрагмент его выступления опубликовал в своем Telegram-канале телеканал минобороны "Воен ТВ". По его словам, текущая обстановка требует от военнослужащих максимальной собранности, быстрого принятия решений и постоянной готовности.По словам министра, Белоруссия терпеливо отслеживает обстановку, анализирует, принимает взвешенные решения. "И в целом вся наша деятельность направлена, прежде всего, на сохранение мира и недопущения развязывания войны на нашей земле", - подчеркнул он. Хренин заявил, что республика укрепляет свои границы, обучает свои войска. "Мы никому не угрожаем, никого не подстрекаем, никому не навязываем свое мнение", - добавил он.
https://ria.ru/20220520/ukraina-1789771735.html
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в мире, белоруссия, борисов
16:14 21.05.2022 (обновлено: 16:15 21.05.2022)
 
В Минске рассказали о ситуации на границах республики

Председатель Госпогранкомитета: ситуация на рубежах республики находится под контролем

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Республики Беларусь
Военнослужащие Республики Беларусь - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МИНСК, 21 мая - РИА Новости. Председатель Госпогранкомитета Белоруссии Анатолий Лаппо заявил, что несмотря на усиленный режим охраны границы, ситуация на рубежах республики стабильная и находится под контролем.
"Та ситуация на границе, которая была три года назад и сейчас, отличается. Но она стабильная и контролируемая", - сказал Лаппо телеканалу "Беларусь 1" в субботу, принимая участие в торжественном ритуале принесения присяги новобранцами в Сморгонской пограничной группе.
Он отметил, что белорусские пограничники обеспечены современной сложной техникой, которая помогает обеспечивать охрану границы. "Большое время мы служим в усиленном режиме. Их тысячи ребят, но ни один не позвонил домой (не сказал – ред.), что ему плохо, что он не может, хотя служба особая. Даже офицеры без выходных. Ну что ж, время выбрало нас", - сказал глава погранкомитета.
"У нас хватит сил и средств, чтобы охранять нашу границу", - заявил он. Лаппо также подчеркнул, что ни один белорусский солдат "ни в каком конфликте участвовать не будет".
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
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В свою очередь министр обороны Белоруссии Виктор Хренин во время церемонии принесения присяги новобранцами белорусской армии в объединенном учебном центре подготовки прапорщиков и младших специалистов в Борисове заявил, что "практически каждый белорус видит и понимает ту обстановку, которая сложилась вокруг нашего государства". "К сожалению, напряжение растет, и причина не в нас", - заявил Хренин, видеофрагмент его выступления опубликовал в своем Telegram-канале телеканал минобороны "Воен ТВ". По его словам, текущая обстановка требует от военнослужащих максимальной собранности, быстрого принятия решений и постоянной готовности.
По словам министра, Белоруссия терпеливо отслеживает обстановку, анализирует, принимает взвешенные решения. "И в целом вся наша деятельность направлена, прежде всего, на сохранение мира и недопущения развязывания войны на нашей земле", - подчеркнул он. Хренин заявил, что республика укрепляет свои границы, обучает свои войска. "Мы никому не угрожаем, никого не подстрекаем, никому не навязываем свое мнение", - добавил он.
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