https://ria.ru/20220521/belorussiya-1789891905.html

Лукашенко подписал закон о расширении полномочий внутренних войск МВД

Лукашенко подписал закон о расширении полномочий внутренних войск МВД - РИА Новости, 21.05.2022

Лукашенко подписал закон о расширении полномочий внутренних войск МВД

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, предусматривающий расширение полномочий и задач внутренних войск МВД страны. Соответствующий закон... РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T11:58

2022-05-21T11:58

2022-05-21T12:00

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МИНСК, 21 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, предусматривающий расширение полномочий и задач внутренних войск МВД страны. Соответствующий закон опубликован в субботу на Национальном правовом интернет-портале.Ранее эти поправки в законы по вопросам деятельности внутренних войск министерства внутренних дел были приняты обеими палатами белорусского парламента. Документом корректируются два закона - "О внутренних войсках министерства внутренних дел Республики Беларусь" и "О борьбе с терроризмом".Уточняются задачи внутренних войск за счет их участия в охране общественного порядка, обеспечении правового режима в зоне проведения контртеррористической операции, безопасности охраняемых лиц и охраняемых объектов, а также в мероприятиях по усилению охраны государственной границы.Также внутренние войска наделяются полномочиями на применение боевой и специальной техники для пресечения массовых беспорядков и групповых нарушений общественного порядка. Уточняются права на применение оружия, в частности, исключается формулировка, что это возможно в случае, если другие способы и средства в обеспечении выполнения задач оказались неэффективными.Министерство внутренних дел наделяется полномочиями по определению порядка отбора граждан, призываемых во внутренние войска и военнослужащих срочной военной службы внутренних войск для прохождения службы в органах внутренних дел.Устанавливается обязанность для внутренних войск обеспечить безопасность своих военнослужащих, лиц гражданского персонала внутренних войск, а также близких военнослужащих и лиц гражданского персонала.Большинство положений закона вступает в силу после его официального опубликования.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.

https://ria.ru/20220510/armiya-1787736720.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, белоруссия, александр лукашенко