https://ria.ru/20220521/bayden-1789954676.html

Посольство США на Украине опубликовало картину Репина, добавив туда Байдена

Посольство США на Украине опубликовало картину Репина, добавив туда Байдена - РИА Новости, 21.05.2022

Посольство США на Украине опубликовало картину Репина, добавив туда Байдена

Посольство США на Украине опубликовало картину Ильи Репина "Запорожцы", дорисовав на нее президента США Джо Байдена, который вместо центрального персонажа... РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T21:07

2022-05-21T21:07

2022-05-21T21:59

в мире

джо байден

украина

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Посольство США на Украине опубликовало картину Ильи Репина "Запорожцы", дорисовав на нее президента США Джо Байдена, который вместо центрального персонажа оригинала картины сидит за столом и подписывает "закон о дополнительных ассигнованиях Украине"."Авторская визуализация Джо Байдена, подписывающего двухпартийный дополнительный закон о дополнительных ассигнованиях Украине", - сопроводило посольство подписью картину, опубликованную в своем Twitter.В субботу Белый дом сообщил, что Байден подписал законопроект о выделении Украине помощи в объеме около 40 миллиардов долларов. Закон предусматривает "дополнительные чрезвычайные ассигнования федеральным ведомствам для реагирования на ситуацию на Украине и для оказания ей помощи на 2022 финансовый год".

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в мире, джо байден, украина