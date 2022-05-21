https://ria.ru/20220521/azovstal-1789966052.html

Шесть военных ВСУ погибли на "Азовстали", пытаясь взорвать склады

Шесть военных ВСУ погибли на "Азовстали", пытаясь взорвать склады - РИА Новости, 21.05.2022

Шесть военных ВСУ погибли на "Азовстали", пытаясь взорвать склады

Шесть украинских военных погибли на территории "Азовстали", пытаясь взорвать склады с боеприпасами после того как большая часть покинула завод и сложила оружие, РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T22:48

2022-05-21T22:48

2022-05-21T22:48

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Шесть украинских военных погибли на территории "Азовстали", пытаясь взорвать склады с боеприпасами после того как большая часть покинула завод и сложила оружие, сообщил глава ДНР Денис Пушилин."После того как вышла основная часть, кто-то отдал команду взорвать склады боеприпасов. Но это было сделано наспех, команда была отдана очень криво. В итоге шесть человек погибли сразу, еще четверо получили ранения достаточно серьезные. Для чего это? Вообще непонятно", - сказал он в эфире "Соловьев Live".Минобороны России сообщило 20 мая, что территория "Азовстали" полностью освобождена, "подземные сооружения предприятия, в которых прятались боевики, перешли под полный контроль российских Вооруженных сил". Всего, по данным МО РФ, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен 2439 нацистов полка "Азова" (против его бойцов в России возбуждены уголовные дела) и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.

https://ria.ru/20220520/elektroenergiya-1789543556.html

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