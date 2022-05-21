https://ria.ru/20220521/azovstal-1789966052.html
Шесть военных ВСУ погибли на "Азовстали", пытаясь взорвать склады
Шесть военных ВСУ погибли на "Азовстали", пытаясь взорвать склады - РИА Новости, 21.05.2022
Шесть военных ВСУ погибли на "Азовстали", пытаясь взорвать склады
Шесть украинских военных погибли на территории "Азовстали", пытаясь взорвать склады с боеприпасами после того как большая часть покинула завод и сложила оружие, РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T22:48
2022-05-21T22:48
2022-05-21T22:48
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783108436_0:0:2888:1624_1920x0_80_0_0_62c783a52a7510682da8b3c1c95916c3.jpg
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Шесть украинских военных погибли на территории "Азовстали", пытаясь взорвать склады с боеприпасами после того как большая часть покинула завод и сложила оружие, сообщил глава ДНР Денис Пушилин."После того как вышла основная часть, кто-то отдал команду взорвать склады боеприпасов. Но это было сделано наспех, команда была отдана очень криво. В итоге шесть человек погибли сразу, еще четверо получили ранения достаточно серьезные. Для чего это? Вообще непонятно", - сказал он в эфире "Соловьев Live".Минобороны России сообщило 20 мая, что территория "Азовстали" полностью освобождена, "подземные сооружения предприятия, в которых прятались боевики, перешли под полный контроль российских Вооруженных сил". Всего, по данным МО РФ, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен 2439 нацистов полка "Азова" (против его бойцов в России возбуждены уголовные дела) и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.
https://ria.ru/20220520/elektroenergiya-1789543556.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783108436_28:0:2759:2048_1920x0_80_0_0_8170772deab96aba28d4024f3958f43c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия
Шесть военных ВСУ погибли на "Азовстали", пытаясь взорвать склады
Глава ДНР Пушилин: шесть военных ВСУ погибли на "Азовстали", пытаясь взорвать склады