22:14 21.05.2022 (обновлено: 22:24 21.05.2022)
Пушилин не исключил, что на "Азовстали" могут скрываться украинские военные
Глава ДНР Пушилин не исключил, что на "Азовстали" могут скрываться украинские военные
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМеталлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе
Металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин не исключил, что на заводе "Азовсталь" в Мариуполе еще могут скрываться украинские военные.
"Конечно, мы этого не исключаем, что там может кто-то попытаться спрятаться. У них оставалось достаточное количество продуктов питания, достаточное количество воды, да и с БК (боекомплектами - ред.) у них, конечно, не артиллерия, но, тем не менее, тоже хватало. Проблема, которая у них явно была в последние дни, это медикаменты. Их не хватало. Если кто-то решил остаться, мы этого не исключаем. Проводится тщательная проверка каждого помещения, каждого закоулка, поэтому даже если кто-то остался, он будет выявлен. Я в этом не сомневаюсь", - сказал Пушилин в эфире "Соловьев Live".
Минобороны России сообщило 20 мая, что территория "Азовстали" полностью освобождена, "подземные сооружения предприятия, в которых прятались боевики, перешли под полный контроль российских Вооруженных сил". Всего, по данным МО РФ, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен 2439 нацистов полка "Азова" (против его бойцов в России возбуждены уголовные дела) и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.