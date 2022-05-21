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Пушилин не исключил, что на "Азовстали" могут скрываться украинские военные - РИА Новости, 21.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220521/azovstal-1789962972.html
Пушилин не исключил, что на "Азовстали" могут скрываться украинские военные
Пушилин не исключил, что на "Азовстали" могут скрываться украинские военные - РИА Новости, 21.05.2022
Пушилин не исключил, что на "Азовстали" могут скрываться украинские военные
Глава ДНР Денис Пушилин не исключил, что на заводе "Азовсталь" в Мариуполе еще могут скрываться украинские военные. РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T22:14
2022-05-21T22:24
специальная военная операция на украине
украина
россия
в мире
ситуация в днр и лнр
денис пушилин
мариуполь
азовсталь
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин не исключил, что на заводе "Азовсталь" в Мариуполе еще могут скрываться украинские военные."Конечно, мы этого не исключаем, что там может кто-то попытаться спрятаться. У них оставалось достаточное количество продуктов питания, достаточное количество воды, да и с БК (боекомплектами - ред.) у них, конечно, не артиллерия, но, тем не менее, тоже хватало. Проблема, которая у них явно была в последние дни, это медикаменты. Их не хватало. Если кто-то решил остаться, мы этого не исключаем. Проводится тщательная проверка каждого помещения, каждого закоулка, поэтому даже если кто-то остался, он будет выявлен. Я в этом не сомневаюсь", - сказал Пушилин в эфире "Соловьев Live".Минобороны России сообщило 20 мая, что территория "Азовстали" полностью освобождена, "подземные сооружения предприятия, в которых прятались боевики, перешли под полный контроль российских Вооруженных сил". Всего, по данным МО РФ, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен 2439 нацистов полка "Азова" (против его бойцов в России возбуждены уголовные дела) и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.
https://ria.ru/20220513/ukraina-1788166881.html
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украина, россия, в мире, ситуация в днр и лнр, денис пушилин, мариуполь, азовсталь, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
22:14 21.05.2022 (обновлено: 22:24 21.05.2022)
 
Пушилин не исключил, что на "Азовстали" могут скрываться украинские военные

Глава ДНР Пушилин не исключил, что на "Азовстали" могут скрываться украинские военные

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМеталлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе
Металлургический комбинат Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин не исключил, что на заводе "Азовсталь" в Мариуполе еще могут скрываться украинские военные.
"Конечно, мы этого не исключаем, что там может кто-то попытаться спрятаться. У них оставалось достаточное количество продуктов питания, достаточное количество воды, да и с БК (боекомплектами - ред.) у них, конечно, не артиллерия, но, тем не менее, тоже хватало. Проблема, которая у них явно была в последние дни, это медикаменты. Их не хватало. Если кто-то решил остаться, мы этого не исключаем. Проводится тщательная проверка каждого помещения, каждого закоулка, поэтому даже если кто-то остался, он будет выявлен. Я в этом не сомневаюсь", - сказал Пушилин в эфире "Соловьев Live".
Минобороны России сообщило 20 мая, что территория "Азовстали" полностью освобождена, "подземные сооружения предприятия, в которых прятались боевики, перешли под полный контроль российских Вооруженных сил". Всего, по данным МО РФ, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен 2439 нацистов полка "Азова" (против его бойцов в России возбуждены уголовные дела) и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.
Украинский военнослужащий сидит в бронетранспортере на дороге недалеко от Славянска, Украина - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
13 мая, 08:00
Запад создал на Украине военного титана, который его погубит
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияВ миреСитуация в ДНР и ЛНРДенис ПушилинМариупольАзовстальДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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