https://ria.ru/20220521/azovstal-1789962972.html

Пушилин не исключил, что на "Азовстали" могут скрываться украинские военные

Пушилин не исключил, что на "Азовстали" могут скрываться украинские военные - РИА Новости, 21.05.2022

Пушилин не исключил, что на "Азовстали" могут скрываться украинские военные

Глава ДНР Денис Пушилин не исключил, что на заводе "Азовсталь" в Мариуполе еще могут скрываться украинские военные. РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T22:14

2022-05-21T22:14

2022-05-21T22:24

специальная военная операция на украине

украина

россия

в мире

ситуация в днр и лнр

денис пушилин

мариуполь

азовсталь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786755674_0:0:3234:1819_1920x0_80_0_0_1257baeffbd3ef64d21a9bd740f7b244.jpg

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин не исключил, что на заводе "Азовсталь" в Мариуполе еще могут скрываться украинские военные."Конечно, мы этого не исключаем, что там может кто-то попытаться спрятаться. У них оставалось достаточное количество продуктов питания, достаточное количество воды, да и с БК (боекомплектами - ред.) у них, конечно, не артиллерия, но, тем не менее, тоже хватало. Проблема, которая у них явно была в последние дни, это медикаменты. Их не хватало. Если кто-то решил остаться, мы этого не исключаем. Проводится тщательная проверка каждого помещения, каждого закоулка, поэтому даже если кто-то остался, он будет выявлен. Я в этом не сомневаюсь", - сказал Пушилин в эфире "Соловьев Live".Минобороны России сообщило 20 мая, что территория "Азовстали" полностью освобождена, "подземные сооружения предприятия, в которых прятались боевики, перешли под полный контроль российских Вооруженных сил". Всего, по данным МО РФ, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен 2439 нацистов полка "Азова" (против его бойцов в России возбуждены уголовные дела) и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.

https://ria.ru/20220513/ukraina-1788166881.html

украина

россия

мариуполь

азовсталь

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

украина, россия, в мире, ситуация в днр и лнр, денис пушилин, мариуполь, азовсталь, донецкая народная республика, вооруженные силы украины