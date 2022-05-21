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"Эпопея" с украинскими боевиками на "Азовстали" закончилась, заявил Пушилин - РИА Новости, 21.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220521/azovstal-1789900939.html
"Эпопея" с украинскими боевиками на "Азовстали" закончилась, заявил Пушилин
"Эпопея" с украинскими боевиками на "Азовстали" закончилась, заявил Пушилин - РИА Новости, 21.05.2022
"Эпопея" с украинскими боевиками на "Азовстали" закончилась, заявил Пушилин
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил об окончании "эпопеи" с украинскими боевиками, укрывавшимися на заводе "Азовсталь" в Мариуполе. РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T13:39
2022-05-21T13:39
специальная военная операция на украине
в мире
россия
донбасс
донецкая народная республика
денис пушилин
лдпр
госдума рф
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ДОНЕЦК, 21 мая - РИА Новости. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил об окончании "эпопеи" с украинскими боевиками, укрывавшимися на заводе "Азовсталь" в Мариуполе."Закончилась эпопея с "Азовсталью", с теми военными преступниками, которые находились на "Азовстали" и на руках которых кровь многих и многих гражданских лиц, не только жителей Мариуполя", - сказал Пушилин в ходе встречи с руководителем фракции ЛДПР в Госдуме РФ Леонидом Слуцким.Минобороны России сообщило 20 мая, что территория "Азовстали" полностью освобождена, "подземные сооружения предприятия, в которых прятались боевики, перешли под полный контроль российских Вооруженных сил". Всего, по данным МО РФ, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен 2439 нацистов полка "Азова" (против его бойцов в России возбуждены уголовные дела) и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.
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в мире, россия, донбасс, донецкая народная республика, денис пушилин, лдпр, госдума рф, леонид слуцкий (политик), мариуполь, министерство обороны рф (минобороны рф)
13:39 21.05.2022
 
"Эпопея" с украинскими боевиками на "Азовстали" закончилась, заявил Пушилин

Пушилин: "эпопея" с укрывавшимися на "Азовстали" украинскими боевиками закончилась

© РИА Новости / Андрей КоцСдавшиеся на Азовстали солдаты ВСУ
Сдавшиеся на Азовстали солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
© РИА Новости / Андрей Коц
Сдавшиеся на Азовстали солдаты ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 мая - РИА Новости. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил об окончании "эпопеи" с украинскими боевиками, укрывавшимися на заводе "Азовсталь" в Мариуполе.
"Закончилась эпопея с "Азовсталью", с теми военными преступниками, которые находились на "Азовстали" и на руках которых кровь многих и многих гражданских лиц, не только жителей Мариуполя", - сказал Пушилин в ходе встречи с руководителем фракции ЛДПР в Госдуме РФ Леонидом Слуцким.
Минобороны России сообщило 20 мая, что территория "Азовстали" полностью освобождена, "подземные сооружения предприятия, в которых прятались боевики, перешли под полный контроль российских Вооруженных сил". Всего, по данным МО РФ, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен 2439 нацистов полка "Азова" (против его бойцов в России возбуждены уголовные дела) и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.
Граффити на стене в Донецке - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
13:28
Донбасс ждут знаковые события, как в Крыму, заявил Слуцкий
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияДонбассДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинЛДПРГосдума РФЛеонид Слуцкий (политик)МариупольМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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