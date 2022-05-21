https://ria.ru/20220521/azovstal-1789900939.html

"Эпопея" с украинскими боевиками на "Азовстали" закончилась, заявил Пушилин

"Эпопея" с украинскими боевиками на "Азовстали" закончилась, заявил Пушилин - РИА Новости, 21.05.2022

"Эпопея" с украинскими боевиками на "Азовстали" закончилась, заявил Пушилин

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил об окончании "эпопеи" с украинскими боевиками, укрывавшимися на заводе "Азовсталь" в Мариуполе. РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T13:39

2022-05-21T13:39

2022-05-21T13:39

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 21 мая - РИА Новости. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил об окончании "эпопеи" с украинскими боевиками, укрывавшимися на заводе "Азовсталь" в Мариуполе."Закончилась эпопея с "Азовсталью", с теми военными преступниками, которые находились на "Азовстали" и на руках которых кровь многих и многих гражданских лиц, не только жителей Мариуполя", - сказал Пушилин в ходе встречи с руководителем фракции ЛДПР в Госдуме РФ Леонидом Слуцким.Минобороны России сообщило 20 мая, что территория "Азовстали" полностью освобождена, "подземные сооружения предприятия, в которых прятались боевики, перешли под полный контроль российских Вооруженных сил". Всего, по данным МО РФ, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен 2439 нацистов полка "Азова" (против его бойцов в России возбуждены уголовные дела) и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.

https://ria.ru/20220521/donbass-1789900144.html

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Екатерина Зайцева

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