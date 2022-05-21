20:58 21.05.2022 (обновлено: 22:03 21.05.2022)
Слуцкий: в Москве изучат возможность обмена боевиков Азова на Медведчука
Слуцкий заявил, что в Москве изучат возможность обмена боевиков Азова на Медведчука
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПредседатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук на заседании Печерского районного суда города Киева
ДОНЕЦК, 21 мая - РИА Новости. Член делегации РФ на переговорах с Украиной, глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий во время своего визита в Донецк заявил, что в Москве изучат инициативу обмена боевиков "Азова" на украинского политика Виктора Медведчука (против них в России возбуждено уголовное дело).
"В том что касается обмена - мы изучим вопрос. Не именно мы, а те кто имеет в Москве полномочия изучать и принимать решения в отношении инициативы обмены Медведчука на азовцев", - сказал Слуцкий.
Относительно всего переговорного процесса с Украиной он напомнил, что главным комментатором от Москвы является руководитель переговорной команды Владимир Мединский, и всем необходимо быть очень осторожными с "весьма тонкой и деликатной тканью дипломатии".
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что нацистские преступники не должны подлежать обмену, и Россия делает все для того, чтобы они предстали перед судом.
Служба безопасности Украины ранее сообщила о задержании Медведчука по поручению Владимира Зеленского. Позже Зеленский предложил России обменять Медведчука на попавших в плен граждан Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле будут следить за судьбой Медведчука и призывают к этому европейских политиков. Позже жена Медведчука Оксана Марченко обратилась к Зеленскому с требованием освободить мужа. В этот же день она попросила президента Турции Тайипа Эрдогана оказать помощь в освобождении супруга.