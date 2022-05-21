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Слуцкий: в Москве изучат возможность обмена боевиков Азова на Медведчука - РИА Новости, 21.05.2022
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Слуцкий: в Москве изучат возможность обмена боевиков Азова на Медведчука
Слуцкий: в Москве изучат возможность обмена боевиков Азова на Медведчука - РИА Новости, 21.05.2022
Слуцкий: в Москве изучат возможность обмена боевиков Азова на Медведчука
Член делегации РФ на переговорах с Украиной, глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий во время своего визита в Донецк заявил, что в Москве изучат инициативу обмена... РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T20:58
2022-05-21T22:03
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ДОНЕЦК, 21 мая - РИА Новости. Член делегации РФ на переговорах с Украиной, глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий во время своего визита в Донецк заявил, что в Москве изучат инициативу обмена боевиков "Азова" на украинского политика Виктора Медведчука (против них в России возбуждено уголовное дело)."В том что касается обмена - мы изучим вопрос. Не именно мы, а те кто имеет в Москве полномочия изучать и принимать решения в отношении инициативы обмены Медведчука на азовцев", - сказал Слуцкий.Относительно всего переговорного процесса с Украиной он напомнил, что главным комментатором от Москвы является руководитель переговорной команды Владимир Мединский, и всем необходимо быть очень осторожными с "весьма тонкой и деликатной тканью дипломатии".Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что нацистские преступники не должны подлежать обмену, и Россия делает все для того, чтобы они предстали перед судом.Служба безопасности Украины ранее сообщила о задержании Медведчука по поручению Владимира Зеленского. Позже Зеленский предложил России обменять Медведчука на попавших в плен граждан Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле будут следить за судьбой Медведчука и призывают к этому европейских политиков. Позже жена Медведчука Оксана Марченко обратилась к Зеленскому с требованием освободить мужа. В этот же день она попросила президента Турции Тайипа Эрдогана оказать помощь в освобождении супруга.
https://ria.ru/20220517/evropa-1788897489.html
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в мире, владимир мединский, вячеслав володин, владимир зеленский, россия, москва, украина, госдума рф
20:58 21.05.2022 (обновлено: 22:03 21.05.2022)
 
Слуцкий: в Москве изучат возможность обмена боевиков Азова на Медведчука

Слуцкий заявил, что в Москве изучат возможность обмена боевиков Азова на Медведчука

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПредседатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук на заседании Печерского районного суда города Киева
Председатель политсовета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук на заседании Печерского районного суда города Киева - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
© РИА Новости / Стрингер
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ДОНЕЦК, 21 мая - РИА Новости. Член делегации РФ на переговорах с Украиной, глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий во время своего визита в Донецк заявил, что в Москве изучат инициативу обмена боевиков "Азова" на украинского политика Виктора Медведчука (против них в России возбуждено уголовное дело).
"В том что касается обмена - мы изучим вопрос. Не именно мы, а те кто имеет в Москве полномочия изучать и принимать решения в отношении инициативы обмены Медведчука на азовцев", - сказал Слуцкий.
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Относительно всего переговорного процесса с Украиной он напомнил, что главным комментатором от Москвы является руководитель переговорной команды Владимир Мединский, и всем необходимо быть очень осторожными с "весьма тонкой и деликатной тканью дипломатии".
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что нацистские преступники не должны подлежать обмену, и Россия делает все для того, чтобы они предстали перед судом.
Служба безопасности Украины ранее сообщила о задержании Медведчука по поручению Владимира Зеленского. Позже Зеленский предложил России обменять Медведчука на попавших в плен граждан Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле будут следить за судьбой Медведчука и призывают к этому европейских политиков. Позже жена Медведчука Оксана Марченко обратилась к Зеленскому с требованием освободить мужа. В этот же день она попросила президента Турции Тайипа Эрдогана оказать помощь в освобождении супруга.
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