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Число активных авторов в соцсетях снизилось на 10%, показало исследование - РИА Новости, 21.05.2022
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Число активных авторов в соцсетях снизилось на 10%, показало исследование
Число активных авторов в соцсетях снизилось на 10%, показало исследование - РИА Новости, 21.05.2022
Число активных авторов в соцсетях снизилось на 10%, показало исследование
Число активных авторов в социальных сетях в России в период с 24 февраля по 15 мая уменьшилось на 10%, а объем ежедневно публикуемого контента сократился на 8%, РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T15:11
2022-05-21T15:21
общество
социальные сети
россия
технологии
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Число активных авторов в социальных сетях в России в период с 24 февраля по 15 мая уменьшилось на 10%, а объем ежедневно публикуемого контента сократился на 8%, свидетельствуют данные исследования Brand Analytics, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.Исследование проводилось на основе усредненных значений, соответствующих линейному тренду. Активные авторы контента - это пользователи, которые опубликовали в исследуемый день хотя бы одно сообщение, сторис, комментарий или репост."С начала спецоперации (РФ на Украине – ред.) к середине мая число активных авторов суммарно на всех платформах соцмедиа снизилось только на 10%. Несмотря на блокировку Instagram*, Facebook* (запрещены в РФ как экстремистские) и Twitter, а также отключение монетизации в YouTube. Рост продемонстрировали "ВКонтакте", Telegram и "Одноклассники", - говорится в сообщении.За этот же период, согласно полученным данным, объем ежедневно публикуемого авторами контента во всех соцсетях уменьшился на 8%."ВКонтакте" демонстрирует самый большой прирост по контенту… Пользователи переходят во "ВКонтакте", но активничать начинают не сразу. Число авторов на 15 мая - 3,96 миллиона, рост – плюс 18% относительно 24 февраля. Объем публикуемого контента: 13,5 миллиона единиц в день; рост – плюс 12%", - уточняется в исследовании.В Telegram число активных авторов на 15 мая составило 0,86 миллиона человек; рост – плюс 23%. Объем ежедневного контента в этой соцсети - 7,15 миллиона единиц, что на 2% больше, чем в феврале."Instagram* в абсолютных значениях "потерял" больше всех соцсетей, в относительных – более половины авторов и контента. Но аудитория не уходит полностью с платформы, полноценной замены Instagram* на настоящий момент она не нашла. Число авторов: 0,81 миллиона; минус 54%. Объем контента: 1,7 миллиона; минус 55%", - уточняется в исследовании.В YouTube число активных авторов на середину мая составило 0,48 миллиона человек, что на 15% меньше, чем в феврале. Объем контента составил 0,83 миллиона единиц - минус 19% в сравнении с февралем."Изменилась первая тройка платформ по объему контента. "Одноклассники" обошли Instagram*, и первая тройка платформ русскоязычных соцмедиа теперь выглядит так: "ВКонтакте", Телеграм, "ОК", - отмечают авторы исследования.Также уточняется, что к середине мая "миграция" пользователей между платформами приостановилась.* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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общество, социальные сети, россия, технологии
15:11 21.05.2022 (обновлено: 15:21 21.05.2022)
 
Число активных авторов в соцсетях снизилось на 10%, показало исследование

Brand Analytics: число активных авторов в соцсетях в России снизилось на 10% за три месяца

© Фото : ВКонтактеОфис ВКонтакте
Офис ВКонтакте - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
© Фото : ВКонтакте
Офис ВКонтакте. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Число активных авторов в социальных сетях в России в период с 24 февраля по 15 мая уменьшилось на 10%, а объем ежедневно публикуемого контента сократился на 8%, свидетельствуют данные исследования Brand Analytics, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
Исследование проводилось на основе усредненных значений, соответствующих линейному тренду. Активные авторы контента - это пользователи, которые опубликовали в исследуемый день хотя бы одно сообщение, сторис, комментарий или репост.
© Brand AnalyticsДинамика активных русскоязычных авторов и сообщений с 24 февраля по 15 мая 2022
Динамика активных русскоязычных авторов и сообщения с 24 февраля по 15 мая 2022
© Brand Analytics
Динамика активных русскоязычных авторов и сообщений с 24 февраля по 15 мая 2022
"С начала спецоперации (РФ на Украине – ред.) к середине мая число активных авторов суммарно на всех платформах соцмедиа снизилось только на 10%. Несмотря на блокировку Instagram*, Facebook* (запрещены в РФ как экстремистские) и Twitter, а также отключение монетизации в YouTube. Рост продемонстрировали "ВКонтакте", Telegram и "Одноклассники", - говорится в сообщении.
За этот же период, согласно полученным данным, объем ежедневно публикуемого авторами контента во всех соцсетях уменьшился на 8%.
"ВКонтакте" демонстрирует самый большой прирост по контенту… Пользователи переходят во "ВКонтакте", но активничать начинают не сразу. Число авторов на 15 мая - 3,96 миллиона, рост – плюс 18% относительно 24 февраля. Объем публикуемого контента: 13,5 миллиона единиц в день; рост – плюс 12%", - уточняется в исследовании.
© Brand AnalyticsДинамика активных русскоязычных авторов с 24 февраля по 15 мая 2022
Динамика активных русскоязычных авторов с 24 февраля по 15 мая 2022
© Brand Analytics
Динамика активных русскоязычных авторов с 24 февраля по 15 мая 2022
В Telegram число активных авторов на 15 мая составило 0,86 миллиона человек; рост – плюс 23%. Объем ежедневного контента в этой соцсети - 7,15 миллиона единиц, что на 2% больше, чем в феврале.
"Instagram* в абсолютных значениях "потерял" больше всех соцсетей, в относительных – более половины авторов и контента. Но аудитория не уходит полностью с платформы, полноценной замены Instagram* на настоящий момент она не нашла. Число авторов: 0,81 миллиона; минус 54%. Объем контента: 1,7 миллиона; минус 55%", - уточняется в исследовании.
В YouTube число активных авторов на середину мая составило 0,48 миллиона человек, что на 15% меньше, чем в феврале. Объем контента составил 0,83 миллиона единиц - минус 19% в сравнении с февралем.
"Изменилась первая тройка платформ по объему контента. "Одноклассники" обошли Instagram*, и первая тройка платформ русскоязычных соцмедиа теперь выглядит так: "ВКонтакте", Телеграм, "ОК", - отмечают авторы исследования.
Также уточняется, что к середине мая "миграция" пользователей между платформами приостановилась.
* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
© Brand AnalyticsДинамика русскоязычных активных авторов в день с 1 февраля по 15 мая 2022
Динамика русскоязычных активных авторов в день с 1 февраля по 15 мая 2022
© Brand Analytics
Динамика русскоязычных активных авторов в день с 1 февраля по 15 мая 2022
 
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