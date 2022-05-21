https://ria.ru/20220521/avtory-1789909111.html

Число активных авторов в соцсетях снизилось на 10%, показало исследование

Число активных авторов в соцсетях снизилось на 10%, показало исследование - РИА Новости, 21.05.2022

Число активных авторов в соцсетях снизилось на 10%, показало исследование

Число активных авторов в социальных сетях в России в период с 24 февраля по 15 мая уменьшилось на 10%, а объем ежедневно публикуемого контента сократился на 8%, РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T15:11

2022-05-21T15:11

2022-05-21T15:21

общество

социальные сети

россия

технологии

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Число активных авторов в социальных сетях в России в период с 24 февраля по 15 мая уменьшилось на 10%, а объем ежедневно публикуемого контента сократился на 8%, свидетельствуют данные исследования Brand Analytics, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.Исследование проводилось на основе усредненных значений, соответствующих линейному тренду. Активные авторы контента - это пользователи, которые опубликовали в исследуемый день хотя бы одно сообщение, сторис, комментарий или репост."С начала спецоперации (РФ на Украине – ред.) к середине мая число активных авторов суммарно на всех платформах соцмедиа снизилось только на 10%. Несмотря на блокировку Instagram*, Facebook* (запрещены в РФ как экстремистские) и Twitter, а также отключение монетизации в YouTube. Рост продемонстрировали "ВКонтакте", Telegram и "Одноклассники", - говорится в сообщении.За этот же период, согласно полученным данным, объем ежедневно публикуемого авторами контента во всех соцсетях уменьшился на 8%."ВКонтакте" демонстрирует самый большой прирост по контенту… Пользователи переходят во "ВКонтакте", но активничать начинают не сразу. Число авторов на 15 мая - 3,96 миллиона, рост – плюс 18% относительно 24 февраля. Объем публикуемого контента: 13,5 миллиона единиц в день; рост – плюс 12%", - уточняется в исследовании.В Telegram число активных авторов на 15 мая составило 0,86 миллиона человек; рост – плюс 23%. Объем ежедневного контента в этой соцсети - 7,15 миллиона единиц, что на 2% больше, чем в феврале."Instagram* в абсолютных значениях "потерял" больше всех соцсетей, в относительных – более половины авторов и контента. Но аудитория не уходит полностью с платформы, полноценной замены Instagram* на настоящий момент она не нашла. Число авторов: 0,81 миллиона; минус 54%. Объем контента: 1,7 миллиона; минус 55%", - уточняется в исследовании.В YouTube число активных авторов на середину мая составило 0,48 миллиона человек, что на 15% меньше, чем в феврале. Объем контента составил 0,83 миллиона единиц - минус 19% в сравнении с февралем."Изменилась первая тройка платформ по объему контента. "Одноклассники" обошли Instagram*, и первая тройка платформ русскоязычных соцмедиа теперь выглядит так: "ВКонтакте", Телеграм, "ОК", - отмечают авторы исследования.Также уточняется, что к середине мая "миграция" пользователей между платформами приостановилась.* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

россия

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2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

общество, социальные сети, россия, технологии