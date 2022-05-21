https://ria.ru/20220521/avstraliya-1789926410.html

Энтони Альбанезе стал 31-м премьером Австралии

Энтони Альбанезе стал 31-м премьером Австралии - РИА Новости, 21.05.2022

Энтони Альбанезе стал 31-м премьером Австралии

Лидер Лейбористской партии Австралии Энтони Альбанезе, выходящий победителем на федеральных выборах в парламент, автоматически становится новым, 31-м по счету... РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T17:57

2022-05-21T17:57

2022-05-21T17:57

в мире

австралия

сидней

кевин радд

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Лидер Лейбористской партии Австралии Энтони Альбанезе, выходящий победителем на федеральных выборах в парламент, автоматически становится новым, 31-м по счету премьер-министром страны, согласно итогам подсчета голосов.Альбанезе родился в 1963 году в Сиднее. Согласно данным австралийской вещательной корпорации ABC, сын матери-одиночки, начавший жизнь на муниципальной жилплощади, достиг наконец своей давней цели - стать премьер-министром Австралии, преодолев 26 лет по пути выстраивания политической карьеры. В столицу страны Канберру Альбанезе перебрался в 1996 году, изучая экономику в университете, но всегда чувствовал, что должен посвятить карьеру политике."Я появился на свет с верой в три великие вещи - это Лейбористская партия, католическая церковь и (команда регби) "Саут Сидней Рэббитоуз", - заявлял ныне 59-летний Альбанезе во время выборов.За 26 лет политической карьеры, в основном в роли оппозиции, он провел шесть лет на службе правительства Австралии, когда лейбористы на какое-то время пришли к власти в 2007 году. Тогда он получил портфель министра инфраструктуры и транспорта и министра регионального развития и местного управления.В 2013 году Альбанезе даже удалось временно исполнять обязанности премьер-министра и стать вице-премьером при главе правительства Кевине Радде. Альбанезе находится в разводе, имеет сына. Он стал премьером во время роста инфляции, снижения уровня безработицы и бюджета с госдолгом в триллион австралийских долларов (более 700 миллиардов долларов США)."И я надеюсь, что мой путь в жизни подвигнет австралийцев к тому, чтобы тянуться за звездами. Я хочу, чтобы Австралия продолжила быть страной, в которой не важно в каком месте вы живете, кому поклоняетесь, кого любите и какая у вас фамилия, у вас не будет ограничений на вашем жизненном пути", - сказал Альбанезе после того, как стало известно о его победе.Кстати, произношение его фамилии в англоязычной Австралии неоднократно вызывало сомнения, и даже во время одной телепередачи ведущий спросил, как ее правильно произносить. Альбанезе ответил, что ни у кого же не вызывает сомнения, как называть соус "болоньезе"."Но зовите меня просто Албо", - посоветовал политик.

https://ria.ru/20220521/avstralii-1789914431.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, австралия, сидней, кевин радд