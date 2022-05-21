14:41 21.05.2022 (обновлено: 14:43 21.05.2022)
Правящая коалиция уступает лейбористам на выборах в Австралии, сообщили СМИ
Телеканал ABC: правящая коалиция уступает лейбористам на выборах в Австралии, сообщили СМИ
© Flickr / Christian HaugenФлаг Австралии. Архивное фото
© Flickr / Christian Haugen
Флаг Австралии. Архивное фото. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Оппозиционная лейбористская партия лидирует на состоявшихся в субботу парламентских выборах в Австралии после подсчета 34% голосов, следует из онлайн-данных телеканала ABC.
Жители Австралии голосуют в субботу на федеральных парламентских выборах, чтобы определить, кто будет следующим премьер-министром страны.
Правящая ныне коалиция либеральной и национальной партий Австралии, возглавляемая премьер-министром страны Скоттом Моррисоном, получает 62 места в палате представителей парламента, а лейбористы во главе с Энтони Альбанезе завоевали уже 46 депутатских кресел.
Для победы политической партии нужно получить большинство мест в нижней палате, то есть минимум 76 из 151 кресла депутатов.
Глава победившей таким образом партии автоматически становится премьер-министром.
Как заявил аналитик выборов телеканала ABC, Энтони Грин, он не ожидает, что либерал-национальная коалиция сможет набрать необходимое ей большинство депутатских мест. Такой же прогноз дал и компьютер ABC, сообщает телеканал.
Федеральные выборы в Австралии проводятся каждые три года по преференциальной системе: при голосовании избиратели отмечают кандидатов номерами в порядке предпочтения. Голосование в Австралии является обязательным для лиц старше 18 лет.
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