https://ria.ru/20220521/avstraliya-1789905801.html

Правящая коалиция уступает лейбористам на выборах в Австралии, сообщили СМИ

Правящая коалиция уступает лейбористам на выборах в Австралии, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.05.2022

Правящая коалиция уступает лейбористам на выборах в Австралии, сообщили СМИ

Оппозиционная лейбористская партия лидирует на состоявшихся в субботу парламентских выборах в Австралии после подсчета 34% голосов, следует из онлайн-данных... РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T14:41

2022-05-21T14:41

2022-05-21T14:43

в мире

скотт моррисон

австралия

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Оппозиционная лейбористская партия лидирует на состоявшихся в субботу парламентских выборах в Австралии после подсчета 34% голосов, следует из онлайн-данных телеканала ABC.Жители Австралии голосуют в субботу на федеральных парламентских выборах, чтобы определить, кто будет следующим премьер-министром страны.Правящая ныне коалиция либеральной и национальной партий Австралии, возглавляемая премьер-министром страны Скоттом Моррисоном, получает 62 места в палате представителей парламента, а лейбористы во главе с Энтони Альбанезе завоевали уже 46 депутатских кресел.Для победы политической партии нужно получить большинство мест в нижней палате, то есть минимум 76 из 151 кресла депутатов.Глава победившей таким образом партии автоматически становится премьер-министром.Как заявил аналитик выборов телеканала ABC, Энтони Грин, он не ожидает, что либерал-национальная коалиция сможет набрать необходимое ей большинство депутатских мест. Такой же прогноз дал и компьютер ABC, сообщает телеканал.Федеральные выборы в Австралии проводятся каждые три года по преференциальной системе: при голосовании избиратели отмечают кандидатов номерами в порядке предпочтения. Голосование в Австралии является обязательным для лиц старше 18 лет.

https://ria.ru/20220518/sanktsii-1789145968.html

https://ria.ru/20220429/avstraliya-1786123861.html

австралия

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в мире, скотт моррисон, австралия