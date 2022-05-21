https://ria.ru/20220521/avstralii-1789914431.html

Премьер Австралии признал поражение на федеральных парламентских выборах

Премьер Австралии признал поражение на федеральных парламентских выборах - РИА Новости, 21.05.2022

Премьер Австралии признал поражение на федеральных парламентских выборах

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон признал поражение на федеральных выборах и поздравил с победой будущего главу правительства Энтони Альбанезе, сделав... РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T16:04

2022-05-21T16:04

2022-05-21T16:28

в мире

австралия

скотт моррисон

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон признал поражение на федеральных выборах и поздравил с победой будущего главу правительства Энтони Альбанезе, сделав публичное заявление в Сиднее, транслировавшееся в прямом эфире телеканала 9News."Я поздравляю Энтони Альбанезе и лейбористскую партию, желаю ему и лейбористской партии, его правительству всего самого лучшего", - сказал Моррисон.По его словам, он "всегда верил в австралийцев и их здравый смысл" и был "готов принять их вердикт, и сегодня вечером этот вердикт был вынесен".Подсчет более половины голосов избирателей на федеральных выборах в Австралии подтвердил, что лейбористская оппозиция сохраняет лидерство и сможет сформировать будущее правительство страны, согласно опубликованным результатам голосования в эфире телеканала АВС.Лейбористская партия во главе с Энтони Альбанезе получает 72 из 76 необходимых для победы мест в Палате представителей австралийского парламента. Правящей ныне коалиции либеральной и национальной партий Австралии, возглавляемой премьер-министром страны Скоттом Моррисоном, достается пока 52 места.Всего в палате представителей 151 кресло депутатов, и глава победившей партии, набравшей большинство, автоматически становится премьер-министром.Федеральные выборы в Австралии проводятся каждые три года по преференциальной системе: при голосовании избиратели отмечают кандидатов номерами в порядке предпочтения. Голосование в Австралии является обязательным для лиц старше 18 лет.

https://ria.ru/20220518/sanktsii-1789246279.html

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в мире, австралия, скотт моррисон