https://ria.ru/20220521/aviatsiya-1789889560.html

Российская авиация сбила украинский Су-25

Российская авиация сбила украинский Су-25 - РИА Новости, 21.05.2022

Российская авиация сбила украинский Су-25

Российская истребительная авиация в воздушном бою в районе населенного пункта Белицкое в ДНР сбила украинский Су-25, сообщил официальный представитель... РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T11:32

2022-05-21T11:32

2022-05-21T15:29

специальная военная операция на украине

в мире

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

су-25

донецкая народная республика

игорь конашенков

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Российская истребительная авиация в воздушном бою в районе населенного пункта Белицкое в ДНР сбила украинский Су-25, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.Российской оперативно-тактической и армейской авиацией поражены еще четыре пункта управления, 47 районов сосредоточения живой силы и военной техники украинских военных, а также уничтожен склад с боеприпасами в районе Дробышево, сообщил генерал."Всего в результате ударов авиации уничтожено более 270 националистов, выведены из строя 52 единицы военной техники", - добавил Конашенков.

https://ria.ru/20220521/minoborony-1789890292.html

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Екатерина Зайцева

в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, су-25, донецкая народная республика, игорь конашенков