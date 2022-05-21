https://ria.ru/20220521/aviatsiya-1789889560.html
Российская авиация сбила украинский Су-25
Российская авиация сбила украинский Су-25 - РИА Новости, 21.05.2022
Российская авиация сбила украинский Су-25
Российская истребительная авиация в воздушном бою в районе населенного пункта Белицкое в ДНР сбила украинский Су-25, сообщил официальный представитель... РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T11:32
2022-05-21T11:32
2022-05-21T15:29
специальная военная операция на украине
в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
су-25
донецкая народная республика
игорь конашенков
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Российская истребительная авиация в воздушном бою в районе населенного пункта Белицкое в ДНР сбила украинский Су-25, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.Российской оперативно-тактической и армейской авиацией поражены еще четыре пункта управления, 47 районов сосредоточения живой силы и военной техники украинских военных, а также уничтожен склад с боеприпасами в районе Дробышево, сообщил генерал."Всего в результате ударов авиации уничтожено более 270 националистов, выведены из строя 52 единицы военной техники", - добавил Конашенков.
https://ria.ru/20220521/minoborony-1789890292.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, су-25, донецкая народная республика, игорь конашенков
11:32 21.05.2022 (обновлено: 15:29 21.05.2022)
Российская авиация сбила украинский Су-25
Российская истребительная авиация во время воздушного боя сбила украинский Су-25