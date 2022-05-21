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Минэкономразвития: демарши на встречах АТЭС не решают проблемы в АТР - РИА Новости, 21.05.2022
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Минэкономразвития: демарши на встречах АТЭС не решают проблемы в АТР
Минэкономразвития: демарши на встречах АТЭС не решают проблемы в АТР - РИА Новости, 21.05.2022
Минэкономразвития: демарши на встречах АТЭС не решают проблемы в АТР
Демарши подобные выходу делегаций США и еще четырех стран из зала заседаний бангкокской встречи министров торговли стран-участниц форума Азиатско-Тихоокеанского РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T18:35
2022-05-21T18:36
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
максим решетников
атэс
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БАНГКОК, 21 мая - РИА Новости. Демарши подобные выходу делегаций США и еще четырех стран из зала заседаний бангкокской встречи министров торговли стран-участниц форума Азиатско-Тихоокеанского Экономического Сотрудничества (АТЭС) во время выступления представителя России не способствуют достижению договоренностей, c помощью которых решаются экономические проблемы Азиатско-Тихоокеанского региона, заявил в субботу журналистам в Бангкоке министр экономразвития РФ Максим Решетников."За комментарием по поводу самого демарша, наверное, лучше обратиться к другим странам, к тем, которые вышли", - сказал глава Минэка России."Я бы хотел отметить, что таиландская сторона проделала гигантскую работу, готовясь к этому мероприятию, согласовывая и действительно пытаясь очень разные позиции примирить и выйти на позитив. Я понимаю, сколько за этим стоит усилий, поэтому мне кажется тут очень важно, чтобы все обсуждения шли не на словах, а на деле, c желанием попытаться добиться совместного результата и в конечном итоге выйти на конструктив. То, что происходят какие-то демарши с выходами и так далее - это все не способствует достижению общих договоренностей", - заявил Решетников.
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россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), максим решетников, атэс, атр, в мире
18:35 21.05.2022 (обновлено: 18:36 21.05.2022)
 
Минэкономразвития: демарши на встречах АТЭС не решают проблемы в АТР

Минэкономразвития: демарши на встречах министров АТЭС не решают экономические проблемы АТР

© AP Photo / Mark SchiefelbeinФлаги с символикой АТЭС
Флаги с символикой АТЭС - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Флаги с символикой АТЭС. Архивное фото
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БАНГКОК, 21 мая - РИА Новости. Демарши подобные выходу делегаций США и еще четырех стран из зала заседаний бангкокской встречи министров торговли стран-участниц форума Азиатско-Тихоокеанского Экономического Сотрудничества (АТЭС) во время выступления представителя России не способствуют достижению договоренностей, c помощью которых решаются экономические проблемы Азиатско-Тихоокеанского региона, заявил в субботу журналистам в Бангкоке министр экономразвития РФ Максим Решетников.
"За комментарием по поводу самого демарша, наверное, лучше обратиться к другим странам, к тем, которые вышли", - сказал глава Минэка России.
"Я бы хотел отметить, что таиландская сторона проделала гигантскую работу, готовясь к этому мероприятию, согласовывая и действительно пытаясь очень разные позиции примирить и выйти на позитив. Я понимаю, сколько за этим стоит усилий, поэтому мне кажется тут очень важно, чтобы все обсуждения шли не на словах, а на деле, c желанием попытаться добиться совместного результата и в конечном итоге выйти на конструктив. То, что происходят какие-то демарши с выходами и так далее - это все не способствует достижению общих договоренностей", - заявил Решетников.
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26 апреля, 11:50
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РоссияМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Максим РешетниковАТЭСАТРВ мире
 
 
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