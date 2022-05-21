https://ria.ru/20220521/ates-1789930522.html

Минэкономразвития: демарши на встречах АТЭС не решают проблемы в АТР

Минэкономразвития: демарши на встречах АТЭС не решают проблемы в АТР - РИА Новости, 21.05.2022

Минэкономразвития: демарши на встречах АТЭС не решают проблемы в АТР

Демарши подобные выходу делегаций США и еще четырех стран из зала заседаний бангкокской встречи министров торговли стран-участниц форума Азиатско-Тихоокеанского РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T18:35

2022-05-21T18:35

2022-05-21T18:36

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

максим решетников

атэс

атр

в мире

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БАНГКОК, 21 мая - РИА Новости. Демарши подобные выходу делегаций США и еще четырех стран из зала заседаний бангкокской встречи министров торговли стран-участниц форума Азиатско-Тихоокеанского Экономического Сотрудничества (АТЭС) во время выступления представителя России не способствуют достижению договоренностей, c помощью которых решаются экономические проблемы Азиатско-Тихоокеанского региона, заявил в субботу журналистам в Бангкоке министр экономразвития РФ Максим Решетников."За комментарием по поводу самого демарша, наверное, лучше обратиться к другим странам, к тем, которые вышли", - сказал глава Минэка России."Я бы хотел отметить, что таиландская сторона проделала гигантскую работу, готовясь к этому мероприятию, согласовывая и действительно пытаясь очень разные позиции примирить и выйти на позитив. Я понимаю, сколько за этим стоит усилий, поэтому мне кажется тут очень важно, чтобы все обсуждения шли не на словах, а на деле, c желанием попытаться добиться совместного результата и в конечном итоге выйти на конструктив. То, что происходят какие-то демарши с выходами и так далее - это все не способствует достижению общих договоренностей", - заявил Решетников.

https://ria.ru/20220426/atr-1785479893.html

россия

атр

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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Ольга Филиппова

россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), максим решетников, атэс, атр, в мире