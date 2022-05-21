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Минобороны Сирии сообщило о гибели трех человек при атаке Израиля

Минобороны Сирии сообщило о гибели трех человек при атаке Израиля - РИА Новости, 21.05.2022

Минобороны Сирии сообщило о гибели трех человек при атаке Израиля

Три человека погибли в результате израильской ракетной атаки на провинцию Дамаск, заявило министерства обороны Сирии. РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T00:40

2022-05-21T00:40

2022-05-21T01:04

война в сирии

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Три человека погибли в результате израильской ракетной атаки на провинцию Дамаск, заявило министерства обороны Сирии."Наши средства противовоздушной обороны ответили на ракеты противника и сбили большинство из них. Агрессия привела к гибели трех человек и нанесла некоторый материальный ущерб", — сообщило ведомство.Отмечается, что обстрел произошел около 23.01 мск. По данным министерства, Израиль применил ракеты "земля — земля", запустив их со стороны Голан.Ранее радиостанция Sham FM сообщила, что из-за атаки вспыхнул пожар около международного аэропорта Дамаска, были отложены два рейса.

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в мире, сирия, израиль, дамаск (город)