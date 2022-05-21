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Минобороны Сирии сообщило о гибели трех человек при атаке Израиля
Минобороны Сирии сообщило о гибели трех человек при атаке Израиля - РИА Новости, 21.05.2022
Минобороны Сирии сообщило о гибели трех человек при атаке Израиля
Три человека погибли в результате израильской ракетной атаки на провинцию Дамаск, заявило министерства обороны Сирии. РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T00:40
2022-05-21T00:40
2022-05-21T01:04
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Три человека погибли в результате израильской ракетной атаки на провинцию Дамаск, заявило министерства обороны Сирии."Наши средства противовоздушной обороны ответили на ракеты противника и сбили большинство из них. Агрессия привела к гибели трех человек и нанесла некоторый материальный ущерб", — сообщило ведомство.Отмечается, что обстрел произошел около 23.01 мск. По данным министерства, Израиль применил ракеты "земля — земля", запустив их со стороны Голан.Ранее радиостанция Sham FM сообщила, что из-за атаки вспыхнул пожар около международного аэропорта Дамаска, были отложены два рейса.
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РИА Новости
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в мире, сирия, израиль, дамаск (город)
00:40 21.05.2022 (обновлено: 01:04 21.05.2022)
Минобороны Сирии сообщило о гибели трех человек при атаке Израиля
Минобороны Сирии: при ракетной атаке со стороны Израиля погибли три человека
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Три человека погибли в результате израильской ракетной атаки на провинцию Дамаск, заявило министерства обороны Сирии.
"Наши средства противовоздушной обороны ответили на ракеты противника и сбили большинство из них. Агрессия привела к гибели трех человек и нанесла некоторый материальный ущерб", — сообщило ведомство.
Отмечается, что обстрел произошел около 23.01 мск. По данным министерства, Израиль применил ракеты "земля — земля", запустив их со стороны Голан.
Ранее радиостанция Sham FM сообщила, что из-за атаки вспыхнул пожар около международного аэропорта Дамаска, были отложены два рейса.