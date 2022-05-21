https://ria.ru/20220521/armeniya-1789878672.html

В Армении не будут проводить внеочередные парламентские выборы

В Армении не будут проводить внеочередные парламентские выборы - РИА Новости, 21.05.2022

В Армении не будут проводить внеочередные парламентские выборы

Парламентские выборы в Армении в 2021 году ответили на все вопросы, поднимаемые участниками протестного движения в республике, нет предпосылок для прогнозов... РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T09:23

2022-05-21T09:23

2022-05-21T09:24

в мире

никол пашинян

роберт кочарян

серж саргсян

армения

нагорно-карабахская республика

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ЕРЕВАН, 21 мая – РИА Новости. Парламентские выборы в Армении в 2021 году ответили на все вопросы, поднимаемые участниками протестного движения в республике, нет предпосылок для прогнозов различных сценариев, в том числе касающихся проведения новых выборов, сказал РИА Новости вице-премьер страны Мгер Григорян."Абсолютно демократические, свободные и законные парламентские выборы в Армении в июне 2021 года дали ответы на все те вопросы, которые сегодня муссируются протестным движением меньшинства", - сказал он, отвечая на вопрос, будут ли власти проводить внеочередные выборы.Внеочередные парламентские выборы прошли в Армении 20 июня 2021 года, в них приняли участие 21 партия и четыре блока. Партия "Гражданский договор" и. о. премьера Никола Пашиняна, согласно окончательным данным ЦИК, победила с 53,91%, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна набрал 21,9%, блок "Честь имею" Сержа Саргсяна поддержали 5,22%. И хотя последняя не набрала необходимых 7% голосов, согласно законодательству, прошла в парламент, так как в законодательном органе обязательно присутствие как минимум трех политических сил. Партия Пашиняна получила в новом парламенте 71 мандат, блоки Кочаряна и Саргсяна – 29 и семь соответственно.С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении с требованием отставки премьера Пашиняна. Их участники убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности и угрожает существованию непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

https://ria.ru/20220519/erevan-1789576316.html

армения

нагорно-карабахская республика

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в мире, никол пашинян, роберт кочарян, серж саргсян, армения, нагорно-карабахская республика