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Жителя Воронежа, подозреваемого в нападении на школьницу, арестовали - РИА Новости, 21.05.2022
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Жителя Воронежа, подозреваемого в нападении на школьницу, арестовали
Жителя Воронежа, подозреваемого в нападении на школьницу, арестовали - РИА Новости, 21.05.2022
Жителя Воронежа, подозреваемого в нападении на школьницу, арестовали
Правоохранители задержали жителя Воронежа по подозрению в нападении на школьницу и насильственных действиях сексуального характера, он арестован,... РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T15:14
2022-05-21T15:14
россия
происшествия
воронежская область
воронеж
семилуки
следственный комитет россии (ск рф)
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ВОРОНЕЖ, 21 мая - РИА Новости. Правоохранители задержали жителя Воронежа по подозрению в нападении на школьницу и насильственных действиях сексуального характера, он арестован, устанавливается причастность мужчины к двум аналогичным преступлениям, сообщает управление СК РФ по региону."По предварительным данным, 16 мая 2022 года в дневное время 38-летний мужчина проследовал за 12-летней девочкой в подъезд жилого дома в городе Семилуки Воронежской области, где попытался совершить в отношении ребенка иные насильственные действия сексуального характера, после чего с места преступления скрылся", - говорится в сообщении.Мужчину задержали через несколько дней и завели на него дело об иных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста. На допросе подозреваемый дал признательные показания."Следственным путем установлена возможная причастность данного лица к двум аналогичным преступлениям, совершенным в апреле и мае текущего года на улицах Карпинского и Беговой города Воронежа. Двадцатого мая 2022 года по ходатайству следователя СК судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - информирует следствие.В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение.
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россия, происшествия, воронежская область, воронеж, семилуки, следственный комитет россии (ск рф)
15:14 21.05.2022
 
Жителя Воронежа, подозреваемого в нападении на школьницу, арестовали

Жителя Воронежа, подозреваемого в нападении на школьницу и насилии, арестовали

© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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ВОРОНЕЖ, 21 мая - РИА Новости. Правоохранители задержали жителя Воронежа по подозрению в нападении на школьницу и насильственных действиях сексуального характера, он арестован, устанавливается причастность мужчины к двум аналогичным преступлениям, сообщает управление СК РФ по региону.
"По предварительным данным, 16 мая 2022 года в дневное время 38-летний мужчина проследовал за 12-летней девочкой в подъезд жилого дома в городе Семилуки Воронежской области, где попытался совершить в отношении ребенка иные насильственные действия сексуального характера, после чего с места преступления скрылся", - говорится в сообщении.
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Мужчину задержали через несколько дней и завели на него дело об иных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста. На допросе подозреваемый дал признательные показания.
"Следственным путем установлена возможная причастность данного лица к двум аналогичным преступлениям, совершенным в апреле и мае текущего года на улицах Карпинского и Беговой города Воронежа. Двадцатого мая 2022 года по ходатайству следователя СК судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - информирует следствие.
В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение.
 
РоссияПроисшествияВоронежская областьВоронежСемилукиСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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