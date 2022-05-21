Жителя Воронежа, подозреваемого в нападении на школьницу, арестовали
Жителя Воронежа, подозреваемого в нападении на школьницу и насилии, арестовали
© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Наручники . Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 21 мая - РИА Новости. Правоохранители задержали жителя Воронежа по подозрению в нападении на школьницу и насильственных действиях сексуального характера, он арестован, устанавливается причастность мужчины к двум аналогичным преступлениям, сообщает управление СК РФ по региону.
"По предварительным данным, 16 мая 2022 года в дневное время 38-летний мужчина проследовал за 12-летней девочкой в подъезд жилого дома в городе Семилуки Воронежской области, где попытался совершить в отношении ребенка иные насильственные действия сексуального характера, после чего с места преступления скрылся", - говорится в сообщении.
Мужчину задержали через несколько дней и завели на него дело об иных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста. На допросе подозреваемый дал признательные показания.
"Следственным путем установлена возможная причастность данного лица к двум аналогичным преступлениям, совершенным в апреле и мае текущего года на улицах Карпинского и Беговой города Воронежа. Двадцатого мая 2022 года по ходатайству следователя СК судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - информирует следствие.
В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение.