https://ria.ru/20220521/arest-1789909651.html

Жителя Воронежа, подозреваемого в нападении на школьницу, арестовали

Жителя Воронежа, подозреваемого в нападении на школьницу, арестовали - РИА Новости, 21.05.2022

Жителя Воронежа, подозреваемого в нападении на школьницу, арестовали

Правоохранители задержали жителя Воронежа по подозрению в нападении на школьницу и насильственных действиях сексуального характера, он арестован,... РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T15:14

2022-05-21T15:14

2022-05-21T15:14

россия

происшествия

воронежская область

воронеж

семилуки

следственный комитет россии (ск рф)

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ВОРОНЕЖ, 21 мая - РИА Новости. Правоохранители задержали жителя Воронежа по подозрению в нападении на школьницу и насильственных действиях сексуального характера, он арестован, устанавливается причастность мужчины к двум аналогичным преступлениям, сообщает управление СК РФ по региону."По предварительным данным, 16 мая 2022 года в дневное время 38-летний мужчина проследовал за 12-летней девочкой в подъезд жилого дома в городе Семилуки Воронежской области, где попытался совершить в отношении ребенка иные насильственные действия сексуального характера, после чего с места преступления скрылся", - говорится в сообщении.Мужчину задержали через несколько дней и завели на него дело об иных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста. На допросе подозреваемый дал признательные показания."Следственным путем установлена возможная причастность данного лица к двум аналогичным преступлениям, совершенным в апреле и мае текущего года на улицах Карпинского и Беговой города Воронежа. Двадцатого мая 2022 года по ходатайству следователя СК судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - информирует следствие.В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение.

https://ria.ru/20220316/srok-1778477632.html

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воронежская область

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

россия, происшествия, воронежская область, воронеж, семилуки, следственный комитет россии (ск рф)