Пермского экс-депутата, избившего DJ Smash, заключили под стражу за дебош
Пермского экс-депутата, избившего DJ Smash, заключили под стражу до 24 мая за новый дебош
Судебный молоток. Архивное фото
ПЕРМЬ, 21 мая - РИА Новости. Бывшего депутата заксобрания Пермского края Александра Телепнева, осужденного в 2018 году после избиения музыканта Андрея Ширмана (DJ Smash), поместили под стражу до 24 мая за новую потасовку в баре, передает корреспондент РИА Новости.
После инцидента полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве (часть 2 статья 213 УК РФ). Бывший депутат фигурирует в нём в статусе подозреваемого. Телепнев был задержан 20 мая, после чего следователь обратился в Ленинский районный суд Перми с ходатайством об избрании фигуранту меры пресечения в виде домашнего ареста. При обосновании требования он пояснил, что Телепнев может оказать давление на свидетелей и потерпевших с помощью уговоров и угроз.
"Срок содержания под стражей для Телепнева Александра Александровича продлен на 72 часа, до 13.00 (11.00 мск) 24 мая для предоставления дополнительных документов", - сказала судья в субботу. После этого в суде состоится новое заседание, где будет решаться вопрос об избрании меры пресечения.
7 ноября 2019, 08:29Осужденного за избиение DJ Smash пермского экс-депутата отпустят по УДО
Телепнев в ноябре 2019 года был условно-досрочно освобожден из колонии-поселения, куда попал после избиения в пермском ночном клубе "Дом культуры" Андрея Ширмана (DJ Smash - ред.) в феврале 2018 года. Суд установил, что Александр Телепнев и его друг - промоутер Сергей Ванкевич - несколько раз ударили музыканта после того, как тот отказался сделать повторное селфи. Ширман получил перелом челюсти, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Телепнев и Ванкевич были признаны виновными в преступлении и приговорены к двум годам лишения свободы в колонии-поселении. Ванкевича выпустили на свободу в октябре 2019 года.
Телепнев родился 20 мая 1980 года. Окончил Пермский госуниверситет по направлению экономическая география и МГУ, факультет государственного управления. Является мастером спорта по рукопашному бою, был депутатом регионального законодательного собрания с декабря 2011 года по август 2016 год.