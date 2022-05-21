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Пермского экс-депутата, избившего DJ Smash, заключили под стражу за дебош - РИА Новости, 21.05.2022
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Пермского экс-депутата, избившего DJ Smash, заключили под стражу за дебош
Пермского экс-депутата, избившего DJ Smash, заключили под стражу за дебош - РИА Новости, 21.05.2022
Пермского экс-депутата, избившего DJ Smash, заключили под стражу за дебош
Бывшего депутата заксобрания Пермского края Александра Телепнева, осужденного в 2018 году после избиения музыканта Андрея Ширмана (DJ Smash), поместили под... РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T12:33
2022-05-21T12:33
россия
происшествия
пермь
пермский край
александр телепнев
dj smash
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ПЕРМЬ, 21 мая - РИА Новости. Бывшего депутата заксобрания Пермского края Александра Телепнева, осужденного в 2018 году после избиения музыканта Андрея Ширмана (DJ Smash), поместили под стражу до 24 мая за новую потасовку в баре, передает корреспондент РИА Новости.По информации следствия, похожий на Телепнева человек в ночь на 30 апреля в баре "Наташа" в Перми бросил стул, бокал и ведерко в двух человек. Очевидцы в соцсетях писали, что он якобы сделал это после того, как заиграла песня Moscow Never Sleeps в исполнении DJ Smash.После инцидента полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве (часть 2 статья 213 УК РФ). Бывший депутат фигурирует в нём в статусе подозреваемого. Телепнев был задержан 20 мая, после чего следователь обратился в Ленинский районный суд Перми с ходатайством об избрании фигуранту меры пресечения в виде домашнего ареста. При обосновании требования он пояснил, что Телепнев может оказать давление на свидетелей и потерпевших с помощью уговоров и угроз."Срок содержания под стражей для Телепнева Александра Александровича продлен на 72 часа, до 13.00 (11.00 мск) 24 мая для предоставления дополнительных документов", - сказала судья в субботу. После этого в суде состоится новое заседание, где будет решаться вопрос об избрании меры пресечения.Телепнев в ноябре 2019 года был условно-досрочно освобожден из колонии-поселения, куда попал после избиения в пермском ночном клубе "Дом культуры" Андрея Ширмана (DJ Smash - ред.) в феврале 2018 года. Суд установил, что Александр Телепнев и его друг - промоутер Сергей Ванкевич - несколько раз ударили музыканта после того, как тот отказался сделать повторное селфи. Ширман получил перелом челюсти, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Телепнев и Ванкевич были признаны виновными в преступлении и приговорены к двум годам лишения свободы в колонии-поселении. Ванкевича выпустили на свободу в октябре 2019 года.Телепнев родился 20 мая 1980 года. Окончил Пермский госуниверситет по направлению экономическая география и МГУ, факультет государственного управления. Является мастером спорта по рукопашному бою, был депутатом регионального законодательного собрания с декабря 2011 года по август 2016 год.
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россия, происшествия, пермь, пермский край, александр телепнев, dj smash
12:33 21.05.2022
 
Пермского экс-депутата, избившего DJ Smash, заключили под стражу за дебош

Пермского экс-депутата, избившего DJ Smash, заключили под стражу до 24 мая за новый дебош

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
© РИА Новости / Андрей Старостин
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ПЕРМЬ, 21 мая - РИА Новости. Бывшего депутата заксобрания Пермского края Александра Телепнева, осужденного в 2018 году после избиения музыканта Андрея Ширмана (DJ Smash), поместили под стражу до 24 мая за новую потасовку в баре, передает корреспондент РИА Новости.
По информации следствия, похожий на Телепнева человек в ночь на 30 апреля в баре "Наташа" в Перми бросил стул, бокал и ведерко в двух человек. Очевидцы в соцсетях писали, что он якобы сделал это после того, как заиграла песня Moscow Never Sleeps в исполнении DJ Smash.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
1 мая, 10:24
Экс-депутат, отсидевший за избиение DJ Smash, устроил новую потасовку
После инцидента полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве (часть 2 статья 213 УК РФ). Бывший депутат фигурирует в нём в статусе подозреваемого. Телепнев был задержан 20 мая, после чего следователь обратился в Ленинский районный суд Перми с ходатайством об избрании фигуранту меры пресечения в виде домашнего ареста. При обосновании требования он пояснил, что Телепнев может оказать давление на свидетелей и потерпевших с помощью уговоров и угроз.
"Срок содержания под стражей для Телепнева Александра Александровича продлен на 72 часа, до 13.00 (11.00 мск) 24 мая для предоставления дополнительных документов", - сказала судья в субботу. После этого в суде состоится новое заседание, где будет решаться вопрос об избрании меры пресечения.
Обвиняемые в избиении DJ Smash экс-депутат Заксобрания Пермского края Александр Телепнев и его друг Сергей Ванкевич в суде. 12 июля 2018 - РИА Новости, 1920, 07.11.2019
7 ноября 2019, 08:29
Осужденного за избиение DJ Smash пермского экс-депутата отпустят по УДО
Телепнев в ноябре 2019 года был условно-досрочно освобожден из колонии-поселения, куда попал после избиения в пермском ночном клубе "Дом культуры" Андрея Ширмана (DJ Smash - ред.) в феврале 2018 года. Суд установил, что Александр Телепнев и его друг - промоутер Сергей Ванкевич - несколько раз ударили музыканта после того, как тот отказался сделать повторное селфи. Ширман получил перелом челюсти, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Телепнев и Ванкевич были признаны виновными в преступлении и приговорены к двум годам лишения свободы в колонии-поселении. Ванкевича выпустили на свободу в октябре 2019 года.
Телепнев родился 20 мая 1980 года. Окончил Пермский госуниверситет по направлению экономическая география и МГУ, факультет государственного управления. Является мастером спорта по рукопашному бою, был депутатом регионального законодательного собрания с декабря 2011 года по август 2016 год.
 
РоссияПроисшествияПермьПермский крайАлександр ТелепневDJ Smash
 
 
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