Американский разведчик раскрыл очевидную ошибку США на Украине
Офицер США Риттер: Вашингтон выделил Украине помощь без понимания контекста
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкПодбитый танк ВСУ в селе Цуповка в Херсонской области
Подбитый танк ВСУ в селе Цуповка в Херсонской области
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Правительство Соединенных Штатов в ситуации с Украиной повторило допущенную в Афганистане ошибку, направив Киеву средства без четкого плана и понимания происходящего, заявил в колонке для RT бывший офицер американской разведки Скотт Риттер.
"Глядя на поспешное предоставление Украине десятков миллиардов долларов американской помощи, невольно возникает ощущение дежавю, что Вашингтон повторяет те же ошибки, которые привели к фиаско в Афганистане. Речь идет о неспособности адекватно оценить происходящие на Украине события", — сказал он.
По мнению военного, у американских чиновников сложился ложный образ Украины как "отважного и благородного оплота свободы и демократии", который резко контрастирует с реальностью, где современная Украина — одна из самых коррумпированных стран мира.
В субботу президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении Украине помощи в объеме около 40 миллиардов долларов.
Белый дом, Госдепартамент и Пентагон призывали законодателей поторопиться с одобрением помощи, предупреждая, что к 19 мая исчерпают финансовые возможности помогать Украине. Законопроект тормозил республиканец Рэнд Пол, требовавший усилить контроль за расходованием средств. Его поправку не стали вносить, а возражения, как пишут СМИ, удалось обойти благодаря специальным процедурным шагам, которые предпринял лидер демократического большинства Чак Шумер.
Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.