https://ria.ru/20220521/amerika-1789963224.html

Американский разведчик раскрыл очевидную ошибку США на Украине

Американский разведчик раскрыл очевидную ошибку США на Украине - РИА Новости, 21.05.2022

Американский разведчик раскрыл очевидную ошибку США на Украине

Правительство Соединенных Штатов в ситуации с Украиной повторило допущенную в Афганистане ошибку, направив Киеву средства без четкого плана и понимания... РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T22:15

2022-05-21T22:15

2022-05-21T22:15

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Правительство Соединенных Штатов в ситуации с Украиной повторило допущенную в Афганистане ошибку, направив Киеву средства без четкого плана и понимания происходящего, заявил в колонке для RT бывший офицер американской разведки Скотт Риттер."Глядя на поспешное предоставление Украине десятков миллиардов долларов американской помощи, невольно возникает ощущение дежавю, что Вашингтон повторяет те же ошибки, которые привели к фиаско в Афганистане. Речь идет о неспособности адекватно оценить происходящие на Украине события", — сказал он.По мнению военного, у американских чиновников сложился ложный образ Украины как "отважного и благородного оплота свободы и демократии", который резко контрастирует с реальностью, где современная Украина — одна из самых коррумпированных стран мира.В субботу президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении Украине помощи в объеме около 40 миллиардов долларов.Белый дом, Госдепартамент и Пентагон призывали законодателей поторопиться с одобрением помощи, предупреждая, что к 19 мая исчерпают финансовые возможности помогать Украине. Законопроект тормозил республиканец Рэнд Пол, требовавший усилить контроль за расходованием средств. Его поправку не стали вносить, а возражения, как пишут СМИ, удалось обойти благодаря специальным процедурным шагам, которые предпринял лидер демократического большинства Чак Шумер.На фоне российской спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, Вашингтон и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Ранее президент США подписал закон о ленд-лизе, упрощающий оказание военной помощи украинским властям.Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.

https://ria.ru/20220521/pomosch-1789924830.html

https://ria.ru/20220517/ukraina-1788939733.html

https://ria.ru/20220513/ukraina-1788166881.html

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2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, сша, украина, россия, рэнд пол, джо байден, афганистан, министерство обороны сша