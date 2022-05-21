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Американский разведчик раскрыл очевидную ошибку США на Украине - РИА Новости, 21.05.2022
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Американский разведчик раскрыл очевидную ошибку США на Украине
Американский разведчик раскрыл очевидную ошибку США на Украине - РИА Новости, 21.05.2022
Американский разведчик раскрыл очевидную ошибку США на Украине
Правительство Соединенных Штатов в ситуации с Украиной повторило допущенную в Афганистане ошибку, направив Киеву средства без четкого плана и понимания... РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T22:15
2022-05-21T22:15
в мире
сша
украина
россия
рэнд пол
джо байден
афганистан
министерство обороны сша
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Правительство Соединенных Штатов в ситуации с Украиной повторило допущенную в Афганистане ошибку, направив Киеву средства без четкого плана и понимания происходящего, заявил в колонке для RT бывший офицер американской разведки Скотт Риттер."Глядя на поспешное предоставление Украине десятков миллиардов долларов американской помощи, невольно возникает ощущение дежавю, что Вашингтон повторяет те же ошибки, которые привели к фиаско в Афганистане. Речь идет о неспособности адекватно оценить происходящие на Украине события", — сказал он.По мнению военного, у американских чиновников сложился ложный образ Украины как "отважного и благородного оплота свободы и демократии", который резко контрастирует с реальностью, где современная Украина — одна из самых коррумпированных стран мира.В субботу президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении Украине помощи в объеме около 40 миллиардов долларов.Белый дом, Госдепартамент и Пентагон призывали законодателей поторопиться с одобрением помощи, предупреждая, что к 19 мая исчерпают финансовые возможности помогать Украине. Законопроект тормозил республиканец Рэнд Пол, требовавший усилить контроль за расходованием средств. Его поправку не стали вносить, а возражения, как пишут СМИ, удалось обойти благодаря специальным процедурным шагам, которые предпринял лидер демократического большинства Чак Шумер.На фоне российской спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, Вашингтон и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Ранее президент США подписал закон о ленд-лизе, упрощающий оказание военной помощи украинским властям.Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.
https://ria.ru/20220521/pomosch-1789924830.html
https://ria.ru/20220517/ukraina-1788939733.html
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в мире, сша, украина, россия, рэнд пол, джо байден, афганистан, министерство обороны сша
22:15 21.05.2022
 
Американский разведчик раскрыл очевидную ошибку США на Украине

Офицер США Риттер: Вашингтон выделил Украине помощь без понимания контекста

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкПодбитый танк ВСУ в селе Цуповка в Херсонской области
Подбитый танк ВСУ в селе Цуповка в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Подбитый танк ВСУ в селе Цуповка в Херсонской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Правительство Соединенных Штатов в ситуации с Украиной повторило допущенную в Афганистане ошибку, направив Киеву средства без четкого плана и понимания происходящего, заявил в колонке для RT бывший офицер американской разведки Скотт Риттер.
"Глядя на поспешное предоставление Украине десятков миллиардов долларов американской помощи, невольно возникает ощущение дежавю, что Вашингтон повторяет те же ошибки, которые привели к фиаско в Афганистане. Речь идет о неспособности адекватно оценить происходящие на Украине события", — сказал он.
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
17:45
Украине предрекли серьезные проблемы с экономикой из-за помощи Запада
По мнению военного, у американских чиновников сложился ложный образ Украины как "отважного и благородного оплота свободы и демократии", который резко контрастирует с реальностью, где современная Украина — одна из самых коррумпированных стран мира.
В субботу президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении Украине помощи в объеме около 40 миллиардов долларов.
Белый дом, Госдепартамент и Пентагон призывали законодателей поторопиться с одобрением помощи, предупреждая, что к 19 мая исчерпают финансовые возможности помогать Украине. Законопроект тормозил республиканец Рэнд Пол, требовавший усилить контроль за расходованием средств. Его поправку не стали вносить, а возражения, как пишут СМИ, удалось обойти благодаря специальным процедурным шагам, которые предпринял лидер демократического большинства Чак Шумер.
Бойцы батальона Азов приняли присягу в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
17 мая, 09:44
Из Белого дома — в гости к "Азову": Запад открыто поддерживает нацистов
На фоне российской спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, Вашингтон и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Ранее президент США подписал закон о ленд-лизе, упрощающий оказание военной помощи украинским властям.
Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.
Украинский военнослужащий сидит в бронетранспортере на дороге недалеко от Славянска, Украина - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
13 мая, 08:00
Запад создал на Украине военного титана, который его погубит
 
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