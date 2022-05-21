Патриарший экзарх РПЦ в Африке встретился с президентом Уганды, пишут СМИ
"Newvision": патриарший экзарх РПЦ в Африке встретился с президентом Уганды
© Фото : Патриарший экзархат АфрикиПатриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид
© Фото : Патриарший экзархат Африки
МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид (Горбачев) встретился с президентом Уганды Йовери Мусевени, сообщает угандийское издание "Newvision".
"Президент Йовери Мусевени встретился с патриаршим экзархом Африки митрополитом Клинским Леонидом (Горбачевым), который находится в Африке с первым визитом", - сказано в сообщении.
В публикации отмечается, что Мусевени приветствовал Русскую православную церковь и пообещал поддержку в деле проповеди слова Божьего.
Уганда входит в состав Южно-Африканской епархии Патриаршего экзархата Африки, кафедра которой находится в Йоханнесбурге. В Уганде проходит первый в истории пастырский визит Патриаршего экзарха Африки Русской православной церкви, начавшийся 18 мая. В ходе поездки митрополит Леонид провел ряд встреч, в том числе с живущими в Уганде соотечественниками и с перешедшим в Русскую церковь угандийским клиром.
Священный синод Русской православной церкви 29 декабря 2021 года принял решение о создании Патриаршего экзархата Африки с двумя епархиями в его составе: Северо-Африканской и Южно-Африканской. Патриаршим экзархом Африки был назначен архиепископ Ереванский и Армянский (ныне - митрополит Клинский) Леонид (Горбачев). Синод постановил принять в юрисдикцию РПЦ 102 священнослужителя Александрийского патриархата из восьми стран Африки после их прошений. Поводом для решений Синода стало то, что патриарх Александрийский и всей Африки Феодор признал раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ) и внес имя ее главы Епифания Думенко в диптих.