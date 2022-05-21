https://ria.ru/20220521/afrika-1789935687.html

Патриарший экзарх РПЦ в Африке встретился с президентом Уганды, пишут СМИ

Патриарший экзарх РПЦ в Африке встретился с президентом Уганды, пишут СМИ - РИА Новости, 21.05.2022

Патриарший экзарх РПЦ в Африке встретился с президентом Уганды, пишут СМИ

Патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид (Горбачев) встретился с президентом Уганды Йовери Мусевени, сообщает угандийское издание "Newvision". РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T19:17

2022-05-21T19:17

2022-05-21T19:17

религия

справки

йовери мусевени

епифаний думенко

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уганда

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русская православная церковь

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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид (Горбачев) встретился с президентом Уганды Йовери Мусевени, сообщает угандийское издание "Newvision"."Президент Йовери Мусевени встретился с патриаршим экзархом Африки митрополитом Клинским Леонидом (Горбачевым), который находится в Африке с первым визитом", - сказано в сообщении.В публикации отмечается, что Мусевени приветствовал Русскую православную церковь и пообещал поддержку в деле проповеди слова Божьего.Уганда входит в состав Южно-Африканской епархии Патриаршего экзархата Африки, кафедра которой находится в Йоханнесбурге. В Уганде проходит первый в истории пастырский визит Патриаршего экзарха Африки Русской православной церкви, начавшийся 18 мая. В ходе поездки митрополит Леонид провел ряд встреч, в том числе с живущими в Уганде соотечественниками и с перешедшим в Русскую церковь угандийским клиром.Священный синод Русской православной церкви 29 декабря 2021 года принял решение о создании Патриаршего экзархата Африки с двумя епархиями в его составе: Северо-Африканской и Южно-Африканской. Патриаршим экзархом Африки был назначен архиепископ Ереванский и Армянский (ныне - митрополит Клинский) Леонид (Горбачев). Синод постановил принять в юрисдикцию РПЦ 102 священнослужителя Александрийского патриархата из восьми стран Африки после их прошений. Поводом для решений Синода стало то, что патриарх Александрийский и всей Африки Феодор признал раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ) и внес имя ее главы Епифания Думенко в диптих.

https://ria.ru/20220515/dyavol-1788283576.html

https://ria.ru/20220521/raskol-1789868167.html

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справки, йовери мусевени, епифаний думенко, африка, уганда, йоханнесбург, русская православная церковь, православная церковь украины (пцу)