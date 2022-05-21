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В МИД заявили о необходимости усилить состав посольств в Африке - РИА Новости, 21.05.2022
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В МИД заявили о необходимости усилить состав посольств в Африке
В МИД заявили о необходимости усилить состав посольств в Африке - РИА Новости, 21.05.2022
В МИД заявили о необходимости усилить состав посольств в Африке
Россия считает необходимым усилить состав посольств африканского направления, особенно в связи с предстоящим саммитом "Россия–Африка", заявил РИА Новости посол... РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-21T08:41
2022-05-21T08:41
политика
россия
африка
олег озеров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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КАЗАНЬ, 21 мая – РИА Новости. Россия считает необходимым усилить состав посольств африканского направления, особенно в связи с предстоящим саммитом "Россия–Африка", заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров.Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва после высылки российских дипломатов Западом увеличит состав дипломатических миссий в Африке, Азии, СНГ, переформатирует центральный аппарат ведомства."Мы ощущаем, что нужно укрепить кадровый состав и центрального аппарата на африканском направлении, и наши посольства. Как это будет на практике – посмотрим. Очень надеемся, что это произойдет, потому что у нас большой потенциал для развития наших отношений", – сказал он в кулуарах форума "Россия–Исламский мир: SummitKazan 2022"."Вы знаете, что мы готовим второй саммит "Россия–Африка". Укрепление наших посольств было бы чрезвычайно полезным в этой связи", – добавил Озеров.По его словам, подготовка к саммиту все еще идет, сроки и место пока не определены. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов сообщал журналистам, что вопрос проведения саммита обсуждается с африканскими партнерами, чтобы принять совместное решение.
https://ria.ru/20220520/evrosoyuz-1789719944.html
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политика, россия, африка, олег озеров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
08:41 21.05.2022
 
В МИД заявили о необходимости усилить состав посольств в Африке

Посол МИД Озеров: Россия считает необходимым усилить состав посольств в Африке

© РИА Новости / Виталий БелоусовЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Здание МИД России. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 21 мая – РИА Новости. Россия считает необходимым усилить состав посольств африканского направления, особенно в связи с предстоящим саммитом "Россия–Африка", заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва после высылки российских дипломатов Западом увеличит состав дипломатических миссий в Африке, Азии, СНГ, переформатирует центральный аппарат ведомства.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
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России не симпатична попытка ЕС доминировать в Африке, заявил Лавров
"Мы ощущаем, что нужно укрепить кадровый состав и центрального аппарата на африканском направлении, и наши посольства. Как это будет на практике – посмотрим. Очень надеемся, что это произойдет, потому что у нас большой потенциал для развития наших отношений", – сказал он в кулуарах форума "Россия–Исламский мир: SummitKazan 2022".
"Вы знаете, что мы готовим второй саммит "Россия–Африка". Укрепление наших посольств было бы чрезвычайно полезным в этой связи", – добавил Озеров.
По его словам, подготовка к саммиту все еще идет, сроки и место пока не определены. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов сообщал журналистам, что вопрос проведения саммита обсуждается с африканскими партнерами, чтобы принять совместное решение.
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ПолитикаРоссияАфрикаОлег ОзеровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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