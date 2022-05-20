https://ria.ru/20220520/zoopark-1789649346.html

Московский зоопарк попросил не кормить старейшего жирафа из-за здоровья

Московский зоопарк попросил не кормить старейшего жирафа из-за здоровья - РИА Новости, 20.05.2022

Московский зоопарк попросил не кормить старейшего жирафа из-за здоровья

Старейший жираф Московского зоопарка стал выходить в уличный вольер, москвичей попросили не кормить животное, сообщает Московский зоопарк в своём официальном... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T09:34

2022-05-20T09:34

2022-05-20T09:34

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животные

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Старейший жираф Московского зоопарка стал выходить в уличный вольер, москвичей попросили не кормить животное, сообщает Московский зоопарк в своём официальном Telegram-канале.Отмечается, что животному скоро исполнится 29 лет, по человеческим меркам это около 95 лет, поэтому он гуляет в максимально щадящем режиме - с оглядкой на температуру и ветер. Для его выхода должно быть хотя бы плюс 15 градусов и почти безветренно."У Самсона возрастные проблемы с зубами и желудочно-кишечным трактом. Поэтому он на строгой лечебной диете. Все, что ему нужно, он получает от зоологов. Он обеспечен всем необходимым на 100 процентов. Поэтому все, что ему приходит от посетителей - кроме тёплых чувств - вредно", - говорится в сообщении.В зоопарке подчеркнули, что Самсону нельзя давать даже яблоко и морковку.

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общество, животные, жирафы, россия, москва