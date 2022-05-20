Получены документы о признании Киевом пленения военных с острова Змеиный

ХЕРСОН, 20 мая — РИА Новости. Киев на уровне внутренних документов своей армии признал попадание в плен военнослужащих с острова Змеиный, которых украинское руководство публично назвало погибшими и представило к высоким наградам. Это следует из материалов, поступивших в распоряжение РИА Новости от сотрудников российских силовиков.По информации источников агентства, списки получены от патриотически настроенных украинских военных. Там, в частности, значатся фамилии более двух тысяч погибших, пропавших без вести и попавших в российский плен служащих ВСУ на южном направлении.В этих списках указаны имена и фамилии почти 40 украинских военных со Змеиного, в том числе морских пехотинцев, указанных как попавших в российский плен, а также контактные данные их ближайших родственников.Это Артур Зазян, Яков Негрий, Роман Грибов, Владислав Задорин, Виталий Ивчин, Юрий Кузьминский, Александр Любченко, Николай Сухоруков, Виталий Ситник, Александр Лунгу, Антон Реу.В списке также Александр Карадашов, Владимир Абажер, Иван Тошкин, Сергей Бостанов, Николай Топал, Сергей Ангелов, Артур Курбасов, Сергей Рыльский, Сергей Виноградов, Ярослав Крикливый, Александр Федоров, Владислав Коцюба, Вячеслав Иванов.Помимо этого, со Змеиного российским военным сдались Руслан Муренко, Александр Молотков, Максим Кручок, Михаил Кружков, Дмитрий Щербан, Николай Колев, Николай Щелинський, Виталий Сидоренко, Дмитрий Ткаченко, Владимир Каратанас, Владимир Ткач, Владимир Тимощук, Сергей Святовец, Виталий Дюльгер.Двадцать шестого февраля в Севастополь с острова Змеиный на российском спасательном буксире "Шахтер" эвакуировали 82 украинских военных, которые днем ранее добровольно сложили оружие. Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков тогда сообщал, что украинские военные катера во время той операции из соображений мести пытались атаковать и убить сдавшихся военнослужащих, но атаку отбили, никто из разоружившихся украинских военных не пострадал.В те дни Киев объявил всех 82 военных со Змеиного героически погибшими, а Владимир Зеленский принял решение удостоить их звания Героя Украины посмертно.Минобороны России тогда же обнародовало кадры прибытия этих военных в Севастополь. Было показано, как на берегу в спокойной обстановке им организованно раздавали сухие пайки и бутилированную воду.
ХЕРСОН, 20 мая — РИА Новости. Киев на уровне внутренних документов своей армии признал попадание в плен военнослужащих с острова Змеиный, которых украинское руководство публично назвало погибшими и представило к высоким наградам. Это следует из материалов, поступивших в распоряжение РИА Новости от сотрудников российских силовиков.
По информации источников агентства, списки получены от патриотически настроенных украинских военных. Там, в частности, значатся фамилии более двух тысяч погибших, пропавших без вести и попавших в российский плен служащих ВСУ на южном направлении.
В этих списках указаны имена и фамилии почти 40 украинских военных со Змеиного, в том числе морских пехотинцев, указанных как попавших в российский плен, а также контактные данные их ближайших родственников.
Это Артур Зазян, Яков Негрий, Роман Грибов, Владислав Задорин, Виталий Ивчин, Юрий Кузьминский, Александр Любченко, Николай Сухоруков, Виталий Ситник, Александр Лунгу, Антон Реу.
В списке также Александр Карадашов, Владимир Абажер, Иван Тошкин, Сергей Бостанов, Николай Топал, Сергей Ангелов, Артур Курбасов, Сергей Рыльский, Сергей Виноградов, Ярослав Крикливый, Александр Федоров, Владислав Коцюба, Вячеслав Иванов.
Помимо этого, со Змеиного российским военным сдались Руслан Муренко, Александр Молотков, Максим Кручок, Михаил Кружков, Дмитрий Щербан, Николай Колев, Николай Щелинський, Виталий Сидоренко, Дмитрий Ткаченко, Владимир Каратанас, Владимир Ткач, Владимир Тимощук, Сергей Святовец, Виталий Дюльгер.
Военнопленные ВСУ с острова Змеиный
1 из 3
Военнопленные ВСУ с острова Змеиный
Военнопленные ВСУ с острова Змеиный
2 из 3
Военнопленные ВСУ с острова Змеиный
Военнопленные ВСУ с острова Змеиный
3 из 3
Военнопленные ВСУ с острова Змеиный
1 из 3
Военнопленные ВСУ с острова Змеиный
2 из 3
Военнопленные ВСУ с острова Змеиный
3 из 3
Военнопленные ВСУ с острова Змеиный
Двадцать шестого февраля в Севастополь с острова Змеиный на российском спасательном буксире "Шахтер" эвакуировали 82 украинских военных, которые днем ранее добровольно сложили оружие. Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков тогда сообщал, что украинские военные катера во время той операции из соображений мести пытались атаковать и убить сдавшихся военнослужащих, но атаку отбили, никто из разоружившихся украинских военных не пострадал.
В те дни Киев объявил всех 82 военных со Змеиного героически погибшими, а Владимир Зеленский принял решение удостоить их звания Героя Украины посмертно.
Минобороны России тогда же обнародовало кадры прибытия этих военных в Севастополь. Было показано, как на берегу в спокойной обстановке им организованно раздавали сухие пайки и бутилированную воду.
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