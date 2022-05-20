https://ria.ru/20220520/zerno-1789769282.html
Россия не хочет терять традиционных покупателей зерна, заявила Абрамченко
Россия не хочет терять традиционных покупателей зерна, заявила Абрамченко - РИА Новости, 20.05.2022
Россия не хочет терять традиционных покупателей зерна, заявила Абрамченко
Россия не намерена терять традиционных партнеров, которым экспортирует зерно, власти внимательно смотрят за мировым продовольственным рынком, заявила... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T16:31
2022-05-20T16:31
2022-05-20T16:37
экономика
россия
виктория абрамченко
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ГРОЗНЫЙ, 20 мая - РИА Новости. Россия не намерена терять традиционных партнеров, которым экспортирует зерно, власти внимательно смотрят за мировым продовольственным рынком, заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко."Сейчас мы внимательно смотрим за мировым продовольственным рынком, и традиционных наших партнеров Российская Федерация не намерена терять. Поэтому будем принимать взвешенные решения, исходя из текущей ситуации", - сказала Абрамченко журналистам, отвечая на вопрос, может ли Россия ослабить экспортные ограничения на вывоз зерна.
https://ria.ru/20220516/zerno-1788673322.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, виктория абрамченко
16:31 20.05.2022 (обновлено: 16:37 20.05.2022)
Россия не хочет терять традиционных покупателей зерна, заявила Абрамченко
Вице-премьер Абрамченко: Россия не намерена терять традиционных покупателей зерна