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Россия не хочет терять традиционных покупателей зерна, заявила Абрамченко - РИА Новости, 20.05.2022
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Россия не хочет терять традиционных покупателей зерна, заявила Абрамченко
Россия не хочет терять традиционных покупателей зерна, заявила Абрамченко - РИА Новости, 20.05.2022
Россия не хочет терять традиционных покупателей зерна, заявила Абрамченко
Россия не намерена терять традиционных партнеров, которым экспортирует зерно, власти внимательно смотрят за мировым продовольственным рынком, заявила... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T16:31
2022-05-20T16:37
экономика
россия
виктория абрамченко
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ГРОЗНЫЙ, 20 мая - РИА Новости. Россия не намерена терять традиционных партнеров, которым экспортирует зерно, власти внимательно смотрят за мировым продовольственным рынком, заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко."Сейчас мы внимательно смотрим за мировым продовольственным рынком, и традиционных наших партнеров Российская Федерация не намерена терять. Поэтому будем принимать взвешенные решения, исходя из текущей ситуации", - сказала Абрамченко журналистам, отвечая на вопрос, может ли Россия ослабить экспортные ограничения на вывоз зерна.
https://ria.ru/20220516/zerno-1788673322.html
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экономика, россия, виктория абрамченко
16:31 20.05.2022 (обновлено: 16:37 20.05.2022)
 
Россия не хочет терять традиционных покупателей зерна, заявила Абрамченко

Вице-премьер Абрамченко: Россия не намерена терять традиционных покупателей зерна

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУборка пшеницы
Уборка пшеницы - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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ГРОЗНЫЙ, 20 мая - РИА Новости. Россия не намерена терять традиционных партнеров, которым экспортирует зерно, власти внимательно смотрят за мировым продовольственным рынком, заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.
"Сейчас мы внимательно смотрим за мировым продовольственным рынком, и традиционных наших партнеров Российская Федерация не намерена терять. Поэтому будем принимать взвешенные решения, исходя из текущей ситуации", - сказала Абрамченко журналистам, отвечая на вопрос, может ли Россия ослабить экспортные ограничения на вывоз зерна.
Комбайн во время уборки пшеницы - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
16 мая, 08:00
Запад запрещает кормить голодающий мир тоталитарным зерном из России
 
ЭкономикаРоссияВиктория Абрамченко
 
 
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