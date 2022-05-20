https://ria.ru/20220520/zerno-1789769282.html

Россия не хочет терять традиционных покупателей зерна, заявила Абрамченко

Россия не хочет терять традиционных покупателей зерна, заявила Абрамченко - РИА Новости, 20.05.2022

Россия не хочет терять традиционных покупателей зерна, заявила Абрамченко

Россия не намерена терять традиционных партнеров, которым экспортирует зерно, власти внимательно смотрят за мировым продовольственным рынком, заявила... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T16:31

2022-05-20T16:31

2022-05-20T16:37

экономика

россия

виктория абрамченко

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ГРОЗНЫЙ, 20 мая - РИА Новости. Россия не намерена терять традиционных партнеров, которым экспортирует зерно, власти внимательно смотрят за мировым продовольственным рынком, заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко."Сейчас мы внимательно смотрим за мировым продовольственным рынком, и традиционных наших партнеров Российская Федерация не намерена терять. Поэтому будем принимать взвешенные решения, исходя из текущей ситуации", - сказала Абрамченко журналистам, отвечая на вопрос, может ли Россия ослабить экспортные ограничения на вывоз зерна.

https://ria.ru/20220516/zerno-1788673322.html

россия

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Кирилл Волков

экономика, россия, виктория абрамченко