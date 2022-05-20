https://ria.ru/20220520/zerno-1789698378.html

Польша потребовала от Евросоюза помощи в экспорте украинского зерна

Польша потребовала от Евросоюза помощи в экспорте украинского зерна - РИА Новости, 20.05.2022

Польша потребовала от Евросоюза помощи в экспорте украинского зерна

Варшава требует от Брюсселя помощи в экспорте украинского зерна через территорию Польши, заявил польский премьер Матеуш Моравецкий. РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T13:01

2022-05-20T13:01

2022-05-20T13:01

польша

украина

россия

в мире

евросоюз

европа

матеуш моравецкий

одесса

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/101914/43/1019144337_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_63d92f363c043efb25ca1103cc163636.jpg

ВАРШАВА, 20 мая – РИА Новости. Варшава требует от Брюсселя помощи в экспорте украинского зерна через территорию Польши, заявил польский премьер Матеуш Моравецкий."Отсутствие экспорта зерна из Украины – это мощная проблема Ближнего Востока, а также Севера Африки. В некоторых странах 30% импорта зерна происходило из Украины. Суда сейчас имеют очень затрудненный, невозможный вход в порт Одессы. Они также боятся входить в воды Черного моря по понятным причинам", - сказал Моравецкий после встречи с премьер-министром Португалии Антонио Кошта в пятницу в Варшаве.Он считает, что в сложившейся ситуации Украина могла бы экспортировать свое зерно через Польшу. "Действительно, очень возможным, подходящим путем для экспорта украинского зерна могла бы быть Польша", - сказал польский премьер.При этом он считает, что Евросоюз должен взять на себя часть логистических расходов по экспорту украинского зерна через Польшу. "Европейский союз должен быстро помочь Польше в расширении инфраструктурных решений для того, чтобы украинское зерно могло быть экспортировано в другие части мира, особенно на Ближний Восток и Северную Африку", - сказал Моравецкий."От этого также зависит мир и покой в той части мира. Если этого не будет, если зерно туда не дойдет, то будет очень высокая инфляция в тех странах, такая, что может привести к беспорядкам и бунтам. Очень нехороший сценарий на зиму и на осень текущего года. Польша в состоянии помочь, но мы должны иметь быструю реакцию со стороны Брюсселя", - заявил он.Ранее в МИД РФ заявили, что Россия не препятствует экспорту зерна Украины, логистические проблемы возникли по вине Киева, его войска заминировали свои морские порты. Там добавили, что "разговоры о якобы блокировании Россией экспорта украинского зерна в черноморских портах и образовавшийся от этого дефицит на рынке зерна - не что иное, как спекуляции".

https://ria.ru/20220520/zerno-1789619271.html

https://ria.ru/20220519/mid-1789593313.html

https://ria.ru/20220519/golod-1789436050.html

польша

украина

россия

европа

одесса

черное море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

польша, украина, россия, в мире, евросоюз, европа, матеуш моравецкий, одесса, черное море