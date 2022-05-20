https://ria.ru/20220520/zerno-1789698378.html
Польша потребовала от Евросоюза помощи в экспорте украинского зерна
Польша потребовала от Евросоюза помощи в экспорте украинского зерна - РИА Новости, 20.05.2022
Польша потребовала от Евросоюза помощи в экспорте украинского зерна
Варшава требует от Брюсселя помощи в экспорте украинского зерна через территорию Польши, заявил польский премьер Матеуш Моравецкий. РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T13:01
2022-05-20T13:01
2022-05-20T13:01
польша
украина
россия
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евросоюз
европа
матеуш моравецкий
одесса
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ВАРШАВА, 20 мая – РИА Новости. Варшава требует от Брюсселя помощи в экспорте украинского зерна через территорию Польши, заявил польский премьер Матеуш Моравецкий."Отсутствие экспорта зерна из Украины – это мощная проблема Ближнего Востока, а также Севера Африки. В некоторых странах 30% импорта зерна происходило из Украины. Суда сейчас имеют очень затрудненный, невозможный вход в порт Одессы. Они также боятся входить в воды Черного моря по понятным причинам", - сказал Моравецкий после встречи с премьер-министром Португалии Антонио Кошта в пятницу в Варшаве.Он считает, что в сложившейся ситуации Украина могла бы экспортировать свое зерно через Польшу. "Действительно, очень возможным, подходящим путем для экспорта украинского зерна могла бы быть Польша", - сказал польский премьер.При этом он считает, что Евросоюз должен взять на себя часть логистических расходов по экспорту украинского зерна через Польшу. "Европейский союз должен быстро помочь Польше в расширении инфраструктурных решений для того, чтобы украинское зерно могло быть экспортировано в другие части мира, особенно на Ближний Восток и Северную Африку", - сказал Моравецкий."От этого также зависит мир и покой в той части мира. Если этого не будет, если зерно туда не дойдет, то будет очень высокая инфляция в тех странах, такая, что может привести к беспорядкам и бунтам. Очень нехороший сценарий на зиму и на осень текущего года. Польша в состоянии помочь, но мы должны иметь быструю реакцию со стороны Брюсселя", - заявил он.Ранее в МИД РФ заявили, что Россия не препятствует экспорту зерна Украины, логистические проблемы возникли по вине Киева, его войска заминировали свои морские порты. Там добавили, что "разговоры о якобы блокировании Россией экспорта украинского зерна в черноморских портах и образовавшийся от этого дефицит на рынке зерна - не что иное, как спекуляции".
https://ria.ru/20220520/zerno-1789619271.html
https://ria.ru/20220519/mid-1789593313.html
https://ria.ru/20220519/golod-1789436050.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
польша, украина, россия, в мире, евросоюз, европа, матеуш моравецкий, одесса, черное море
Польша потребовала от Евросоюза помощи в экспорте украинского зерна
Премьер Польши Моравецкий потребовал от Евросоюза помощи в экспорте украинского зерна
ВАРШАВА, 20 мая – РИА Новости. Варшава требует от Брюсселя помощи в экспорте украинского зерна через территорию Польши, заявил польский премьер Матеуш Моравецкий.
"Отсутствие экспорта зерна из Украины
– это мощная проблема Ближнего Востока
, а также Севера Африки. В некоторых странах 30% импорта зерна происходило из Украины. Суда сейчас имеют очень затрудненный, невозможный вход в порт Одессы
. Они также боятся входить в воды Черного моря
по понятным причинам", - сказал Моравецкий после встречи с премьер-министром Португалии Антонио Кошта
в пятницу в Варшаве
.
Он считает, что в сложившейся ситуации Украина могла бы экспортировать свое зерно через Польшу
. "Действительно, очень возможным, подходящим путем для экспорта украинского зерна могла бы быть Польша", - сказал польский премьер.
При этом он считает, что Евросоюз должен взять на себя часть логистических расходов по экспорту украинского зерна через Польшу. "Европейский союз должен быстро помочь Польше в расширении инфраструктурных решений для того, чтобы украинское зерно могло быть экспортировано в другие части мира, особенно на Ближний Восток и Северную Африку", - сказал Моравецкий.
"От этого также зависит мир и покой в той части мира. Если этого не будет, если зерно туда не дойдет, то будет очень высокая инфляция в тех странах, такая, что может привести к беспорядкам и бунтам. Очень нехороший сценарий на зиму и на осень текущего года. Польша в состоянии помочь, но мы должны иметь быструю реакцию со стороны Брюсселя", - заявил он.
Ранее в МИД РФ заявили, что Россия не препятствует экспорту зерна Украины, логистические проблемы возникли по вине Киева, его войска заминировали свои морские порты. Там добавили, что "разговоры о якобы блокировании Россией экспорта украинского зерна в черноморских портах и образовавшийся от этого дефицит на рынке зерна - не что иное, как спекуляции".