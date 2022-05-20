https://ria.ru/20220520/zerno-1789619271.html

Дипломат ЕС оценил слова о том, что Киев платит Западу зерном за оружие

Дипломат ЕС оценил слова о том, что Киев платит Западу зерном за оружие - РИА Новости, 20.05.2022

Дипломат ЕС оценил слова о том, что Киев платит Западу зерном за оружие

Представитель ЕС при ООН Олаф Скуг назвал дезинформацией предположение о том, что Украина расплачивается с западными странами зерном за поставки оружия. РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T00:47

2022-05-20T00:47

2022-05-20T00:47

в мире

василий небензя

украина

россия

дунай (река)

оон

олаф скуг

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789313661_0:189:3077:1920_1920x0_80_0_0_9845c060d2e0cbe8b932038b30cc089d.jpg

ООН, 20 мая — РИА Новости. Представитель ЕС при ООН Олаф Скуг назвал дезинформацией предположение о том, что Украина расплачивается с западными странами зерном за поставки оружия.Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что зерно с Украины, если верить заявлениям западных политиков и данным СМИ, активно вывозится как железнодорожными эшелонами, так и баржами по Дунаю. По его словам, у России есть обоснованные подозрения, что это зерно идет не на нужды голодающего глобального Юга, а закачивается в зернохранилища европейских стран — так Украина расплачивается за поставляемое Западом вооружение."То, что мы сегодня слышали от России по поводу некой схемы Запада "зерно за оружие" — это еще один элемент к длинному списку дезинформации", — сказал Скуг.

украина

россия

дунай (река)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, василий небензя, украина, россия, дунай (река), оон, олаф скуг, евросоюз