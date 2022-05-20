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Дипломат ЕС оценил слова о том, что Киев платит Западу зерном за оружие
Дипломат ЕС оценил слова о том, что Киев платит Западу зерном за оружие - РИА Новости, 20.05.2022
Дипломат ЕС оценил слова о том, что Киев платит Западу зерном за оружие
Представитель ЕС при ООН Олаф Скуг назвал дезинформацией предположение о том, что Украина расплачивается с западными странами зерном за поставки оружия. РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T00:47
2022-05-20T00:47
2022-05-20T00:47
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ООН, 20 мая — РИА Новости. Представитель ЕС при ООН Олаф Скуг назвал дезинформацией предположение о том, что Украина расплачивается с западными странами зерном за поставки оружия.Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что зерно с Украины, если верить заявлениям западных политиков и данным СМИ, активно вывозится как железнодорожными эшелонами, так и баржами по Дунаю. По его словам, у России есть обоснованные подозрения, что это зерно идет не на нужды голодающего глобального Юга, а закачивается в зернохранилища европейских стран — так Украина расплачивается за поставляемое Западом вооружение."То, что мы сегодня слышали от России по поводу некой схемы Запада "зерно за оружие" — это еще один элемент к длинному списку дезинформации", — сказал Скуг.
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в мире, василий небензя, украина, россия, дунай (река), оон, олаф скуг, евросоюз
Дипломат ЕС оценил слова о том, что Киев платит Западу зерном за оружие
Дипломат ЕС при ООН Скуг: Киев не платит Западу зерном за оружие, это дезинформация