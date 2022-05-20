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Сенатор Пол: США придется занимать деньги у Китая на помощь Украине

Сенатор Пол: США придется занимать деньги у Китая на помощь Украине - РИА Новости, 20.05.2022

Сенатор Пол: США придется занимать деньги у Китая на помощь Украине

США придется занимать деньги у Китая, чтобы передать Украине пакет помощи на рекордные 40 миллиардов долларов, предположил в беседе с порталом Breitbart сенатор РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T06:23

2022-05-20T06:23

2022-05-20T09:06

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. США придется занимать деньги у Китая, чтобы передать Украине пакет помощи на рекордные 40 миллиардов долларов, предположил в беседе с порталом Breitbart сенатор Рэнд Пол.По его словам, американский бюджет не располагает средствами, необходимыми для выполнения обещанных обязательств перед Киевом.Сенатор считает неоправданным брать кредиты на военные поставки."Я считаю, что большинство согласилось бы с этим займом, в том числе многие республиканцы, если бы мы говорили о новой социальной программе. Но когда речь идет о военной помощи другой стране, они вряд ли скажут, что мы можем взять эти деньги, что это оправданное заимствование", — уточнил политик.Сенат США накануне утвердил новый пакет помощи Киеву на 40 миллиардов долларов, отправив законопроект на подпись президенту Джо Байдену. Программа включает военный, экономический и гуманитарный аспекты, а также различные ассигнования, так или иначе связанные с ситуацией в этой стране. Байден изначально запрашивал 33 миллиарда, но конгресс решил увеличить сумму.Белый дом, Госдепартамент и Пентагон требовали от законодателей поторопиться, утверждая, что к 19 мая исчерпают финансовые возможности поставлять оружие Киеву. Законопроект тормозил республиканец Рэнд Пол, требовавший усилить контроль за расходованием средств. Его поправку не стали вносить, а возражения, как пишут СМИ, удалось обойти благодаря специальным процедурным шагам, которые предпринял лидер демократического большинства Чак Шумер.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220520/zerno-1789619271.html

https://ria.ru/20220520/voyna-1789623835.html

https://ria.ru/20220517/ukraina-1788939733.html

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