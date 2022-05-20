06:23 20.05.2022 (обновлено: 09:06 20.05.2022)
Сенатор Пол: США придется занимать деньги у Китая на помощь Украине
Сенатор Пол заявил, что США будут брать у Китая в долг на помощь Украине в $40 миллиардов
© AP Photo / Molly Riley, FileСенатор Пол Рэнд
© AP Photo / Molly Riley, File
Сенатор Пол Рэнд. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. США придется занимать деньги у Китая, чтобы передать Украине пакет помощи на рекордные 40 миллиардов долларов, предположил в беседе с порталом Breitbart сенатор Рэнд Пол.
По его словам, американский бюджет не располагает средствами, необходимыми для выполнения обещанных обязательств перед Киевом.
"Думаю, важно знать, что у нас нет денег, которые мы можем отправить, мы вынуждены брать в долг у Китая, чтобы направить средства на Украину", — высказался Пол.
Сенатор считает неоправданным брать кредиты на военные поставки.
"Я считаю, что большинство согласилось бы с этим займом, в том числе многие республиканцы, если бы мы говорили о новой социальной программе. Но когда речь идет о военной помощи другой стране, они вряд ли скажут, что мы можем взять эти деньги, что это оправданное заимствование", — уточнил политик.
Сенат США накануне утвердил новый пакет помощи Киеву на 40 миллиардов долларов, отправив законопроект на подпись президенту Джо Байдену. Программа включает военный, экономический и гуманитарный аспекты, а также различные ассигнования, так или иначе связанные с ситуацией в этой стране. Байден изначально запрашивал 33 миллиарда, но конгресс решил увеличить сумму.
Белый дом, Госдепартамент и Пентагон требовали от законодателей поторопиться, утверждая, что к 19 мая исчерпают финансовые возможности поставлять оружие Киеву. Законопроект тормозил республиканец Рэнд Пол, требовавший усилить контроль за расходованием средств. Его поправку не стали вносить, а возражения, как пишут СМИ, удалось обойти благодаря специальным процедурным шагам, которые предпринял лидер демократического большинства Чак Шумер.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.