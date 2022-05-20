https://ria.ru/20220520/zaschita-1789766809.html
Путин призвал совершенствовать защиту информации в режиме реального времени
Путин призвал совершенствовать защиту информации в режиме реального времени - РИА Новости, 20.05.2022
Путин призвал совершенствовать защиту информации в режиме реального времени
Механизмы обеспечения информационной безопасности критически важных объектов нужно совершенствовать и донастраивать в режиме реального времени, везде должны... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T16:24
2022-05-20T16:24
2022-05-20T16:24
россия
в мире
владимир путин
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Механизмы обеспечения информационной безопасности критически важных объектов нужно совершенствовать и донастраивать в режиме реального времени, везде должны быть созданы подразделения, ответственные за защиту информации, заявил президент России Владимир Путин."Нам нужно самым серьёзным образом и постоянно, что называется, в режиме реального времени, совершенствовать, донастраивать механизмы обеспечения информационной безопасности отраслевых критически важных объектов, от которых напрямую зависит обороноспособность нашей страны, стабильное развитие экономики и социальной сферы", - сказал он на заседании Совбеза РФ в пятницу.Он обратил внимание участников совещания на проблемы в области защиты информации. "Обращаю внимание, что до сих пор на трети подобных объектов нет структурных подразделений по защите информации. Между тем, мы уже не раз говорили о том, что такие подразделения должны быть созданы максимально оперативно, а в их состав включены профильные специалисты, которые хорошо знают отраслевую специфику", - сказал он.Президент добавил, что координация действий всех структур обеспечения информационной безопасности критически важных объектов должна быть закреплена на стратегическом уровне, а персональная ответственность за решение данных вопросов возложена на руководителей организаций.
https://ria.ru/20220223/kiberbezopasnost-1774866538.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, владимир путин
Путин призвал совершенствовать защиту информации в режиме реального времени
Президент Путин призвал улучшать механизмы защиты информации в режиме реального времени
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Механизмы обеспечения информационной безопасности критически важных объектов нужно совершенствовать и донастраивать в режиме реального времени, везде должны быть созданы подразделения, ответственные за защиту информации, заявил президент России Владимир Путин.
"Нам нужно самым серьёзным образом и постоянно, что называется, в режиме реального времени, совершенствовать, донастраивать механизмы обеспечения информационной безопасности отраслевых критически важных объектов, от которых напрямую зависит обороноспособность нашей страны, стабильное развитие экономики и социальной сферы", - сказал он на заседании Совбеза РФ
в пятницу.
Он обратил внимание участников совещания на проблемы в области защиты информации. "Обращаю внимание, что до сих пор на трети подобных объектов нет структурных подразделений по защите информации. Между тем, мы уже не раз говорили о том, что такие подразделения должны быть созданы максимально оперативно, а в их состав включены профильные специалисты, которые хорошо знают отраслевую специфику", - сказал он.
Президент добавил, что координация действий всех структур обеспечения информационной безопасности критически важных объектов должна быть закреплена на стратегическом уровне, а персональная ответственность за решение данных вопросов возложена на руководителей организаций.