https://ria.ru/20220520/zapad-1789771454.html

Действия Запада вызвали кризис международных отношений, заявил сенатор

Действия Запада вызвали кризис международных отношений, заявил сенатор - РИА Новости, 20.05.2022

Действия Запада вызвали кризис международных отношений, заявил сенатор

Попытки Запада расшатать современное мироустройство, подменить нормы международного права "стандартами" и "правилами" привели к кризису системы международных... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T16:34

2022-05-20T16:34

2022-05-20T16:34

в мире

сша

украина

нато

россия

григорий карасин

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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Попытки Запада расшатать современное мироустройство, подменить нормы международного права "стандартами" и "правилами" привели к кризису системы международных отношений, активно проводится неоколониальная политика по разжиганию конфликтов, заявил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.Он отметил, что возникают новые риски. "Для стран Запада стала привычной граничащая с неприкрытым воровством политика незаконной заморозки активов других стран. Речь идет, в частности, о заморозке на Западе российских активов на сумму порядка 300 миллиардов долларов. Подобные решения не только незаконны, но и грозят дестабилизацией всей международной финансовой системе", - отметил сенатор.По словам Карасина, другая угроза – "безответственная, а по сути, неоколониальная политика Запада по разжиганию конфликтов, сталкиванию разных народов и государств"."Несмотря на официальные заявления о поддержке скорейшего прекращения кризиса, США и их союзники по НАТО форсируют поставки оружия на Украину, которые уже составляют десятки миллиардов долларов. Тем самым Запад предпринимает усилия по затягиванию кризиса, который наносит значительный ущерб народам всей Европы", - подчеркнул законодатель.

https://ria.ru/20220520/ukraina-1789715317.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, сша, украина, нато, россия, григорий карасин