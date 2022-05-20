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Действия Запада вызвали кризис международных отношений, заявил сенатор - РИА Новости, 20.05.2022
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Действия Запада вызвали кризис международных отношений, заявил сенатор
Действия Запада вызвали кризис международных отношений, заявил сенатор - РИА Новости, 20.05.2022
Действия Запада вызвали кризис международных отношений, заявил сенатор
Попытки Запада расшатать современное мироустройство, подменить нормы международного права "стандартами" и "правилами" привели к кризису системы международных... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T16:34
2022-05-20T16:34
в мире
сша
украина
нато
россия
григорий карасин
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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Попытки Запада расшатать современное мироустройство, подменить нормы международного права "стандартами" и "правилами" привели к кризису системы международных отношений, активно проводится неоколониальная политика по разжиганию конфликтов, заявил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.Он отметил, что возникают новые риски. "Для стран Запада стала привычной граничащая с неприкрытым воровством политика незаконной заморозки активов других стран. Речь идет, в частности, о заморозке на Западе российских активов на сумму порядка 300 миллиардов долларов. Подобные решения не только незаконны, но и грозят дестабилизацией всей международной финансовой системе", - отметил сенатор.По словам Карасина, другая угроза – "безответственная, а по сути, неоколониальная политика Запада по разжиганию конфликтов, сталкиванию разных народов и государств"."Несмотря на официальные заявления о поддержке скорейшего прекращения кризиса, США и их союзники по НАТО форсируют поставки оружия на Украину, которые уже составляют десятки миллиардов долларов. Тем самым Запад предпринимает усилия по затягиванию кризиса, который наносит значительный ущерб народам всей Европы", - подчеркнул законодатель.
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в мире, сша, украина, нато, россия, григорий карасин
16:34 20.05.2022
 
Действия Запада вызвали кризис международных отношений, заявил сенатор

Сенатор Карасин: попытки Запада расшатать мир привели к кризису международных отношений

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Попытки Запада расшатать современное мироустройство, подменить нормы международного права "стандартами" и "правилами" привели к кризису системы международных отношений, активно проводится неоколониальная политика по разжиганию конфликтов, заявил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.
"Попытки Запада расшатать современное мироустройство, подменить действующие нормы международного права аморфными "стандартами" и "правилами" привели к кризису системы международных отношений", - сказал Карасин в пятницу в ходе экономического форума "Россия – Исламский мир: KazanSummit 2022". Его слова цитирует пресс-служба СФ.
Он отметил, что возникают новые риски. "Для стран Запада стала привычной граничащая с неприкрытым воровством политика незаконной заморозки активов других стран. Речь идет, в частности, о заморозке на Западе российских активов на сумму порядка 300 миллиардов долларов. Подобные решения не только незаконны, но и грозят дестабилизацией всей международной финансовой системе", - отметил сенатор.
По словам Карасина, другая угроза – "безответственная, а по сути, неоколониальная политика Запада по разжиганию конфликтов, сталкиванию разных народов и государств".
"Несмотря на официальные заявления о поддержке скорейшего прекращения кризиса, США и их союзники по НАТО форсируют поставки оружия на Украину, которые уже составляют десятки миллиардов долларов. Тем самым Запад предпринимает усилия по затягиванию кризиса, который наносит значительный ущерб народам всей Европы", - подчеркнул законодатель.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
Вчера, 13:42Специальная военная операция на Украине
Все опасения из-за планов Запада на Украину подтвердились, заявил Лавров
 
В миреСШАУкраинаНАТОРоссияГригорий Карасин
 
 
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