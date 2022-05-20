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В Подмосковье три человека пострадали при взрыве газового баллона - РИА Новости, 20.05.2022
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В Подмосковье три человека пострадали при взрыве газового баллона
В Подмосковье три человека пострадали при взрыве газового баллона - РИА Новости, 20.05.2022
В Подмосковье три человека пострадали при взрыве газового баллона
Три человека пострадали при взрыве газового баллона в производственном помещении в подмосковном Ногинске, несущие конструкции пятиэтажки, где оно находится, не... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T17:31
2022-05-20T18:08
происшествия
ногинск
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Три человека пострадали при взрыве газового баллона в производственном помещении в подмосковном Ногинске, несущие конструкции пятиэтажки, где оно находится, не повреждены, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.По предварительным данным, "в результате взрыва пострадали трое работников", добавил он, несущие конструкции здания не повреждены.Обстоятельства происшествия выясняются.Как сообщается в Telegram-канале подмосковной прокуратуры, по данному факту проводится проверка."По предварительным данным, сегодня три человека, находящихся в нежилом помещении на улице Климова в Ногинске, пострадали в результате хлопка газовоздушной смеси. По поручению прокуратуры Московской области Ногинская городская прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства об охране труда и технике безопасности", - говорится в сообщении.
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ногинск
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происшествия, ногинск, московская область (подмосковье)
17:31 20.05.2022 (обновлено: 18:08 20.05.2022)
 
В Подмосковье три человека пострадали при взрыве газового баллона

Трое рабочих пострадали при взрыве газового баллона на предприятии в подмосковном Ногинске

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Три человека пострадали при взрыве газового баллона в производственном помещении в подмосковном Ногинске, несущие конструкции пятиэтажки, где оно находится, не повреждены, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Произошел взрыв газового баллона в Ногинске в производственном помещении на первом этаже пятиэтажного здания на улице Климова", - сказал собеседник агентства.
По предварительным данным, "в результате взрыва пострадали трое работников", добавил он, несущие конструкции здания не повреждены.
Обстоятельства происшествия выясняются.
Как сообщается в Telegram-канале подмосковной прокуратуры, по данному факту проводится проверка.
"По предварительным данным, сегодня три человека, находящихся в нежилом помещении на улице Климова в Ногинске, пострадали в результате хлопка газовоздушной смеси. По поручению прокуратуры Московской области Ногинская городская прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства об охране труда и технике безопасности", - говорится в сообщении.
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