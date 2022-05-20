17:31 20.05.2022 (обновлено: 18:08 20.05.2022)
В Подмосковье три человека пострадали при взрыве газового баллона
Трое рабочих пострадали при взрыве газового баллона на предприятии в подмосковном Ногинске
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Три человека пострадали при взрыве газового баллона в производственном помещении в подмосковном Ногинске, несущие конструкции пятиэтажки, где оно находится, не повреждены, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Произошел взрыв газового баллона в Ногинске в производственном помещении на первом этаже пятиэтажного здания на улице Климова", - сказал собеседник агентства.
По предварительным данным, "в результате взрыва пострадали трое работников", добавил он, несущие конструкции здания не повреждены.
Обстоятельства происшествия выясняются.
Как сообщается в Telegram-канале подмосковной прокуратуры, по данному факту проводится проверка.
"По предварительным данным, сегодня три человека, находящихся в нежилом помещении на улице Климова в Ногинске, пострадали в результате хлопка газовоздушной смеси. По поручению прокуратуры Московской области Ногинская городская прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства об охране труда и технике безопасности", - говорится в сообщении.
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