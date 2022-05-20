https://ria.ru/20220520/vzryv-1789791708.html

В Подмосковье три человека пострадали при взрыве газового баллона

В Подмосковье три человека пострадали при взрыве газового баллона - РИА Новости, 20.05.2022

В Подмосковье три человека пострадали при взрыве газового баллона

Три человека пострадали при взрыве газового баллона в производственном помещении в подмосковном Ногинске, несущие конструкции пятиэтажки, где оно находится, не... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T17:31

2022-05-20T17:31

2022-05-20T18:08

происшествия

ногинск

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Три человека пострадали при взрыве газового баллона в производственном помещении в подмосковном Ногинске, несущие конструкции пятиэтажки, где оно находится, не повреждены, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.По предварительным данным, "в результате взрыва пострадали трое работников", добавил он, несущие конструкции здания не повреждены.Обстоятельства происшествия выясняются.Как сообщается в Telegram-канале подмосковной прокуратуры, по данному факту проводится проверка."По предварительным данным, сегодня три человека, находящихся в нежилом помещении на улице Климова в Ногинске, пострадали в результате хлопка газовоздушной смеси. По поручению прокуратуры Московской области Ногинская городская прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства об охране труда и технике безопасности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210402/vzryv-1604030650.html

ногинск

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ногинск, московская область (подмосковье)