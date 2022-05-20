Депутат от эсеров предложил выйти из ВТО и ВОЗ
Депутат Госдумы от "Справедливой России — За правду" Чепа предложил выйти из ВТО и ВОЗ
© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Первый замглавы комитета по международным делам Госдумы Алексей Чепа (СР-ЗП) предложил России выйти в первую очередь из Всемирной торговой организации (ВТО) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), а также из соглашений, связанных с предоставлением информации международным следственным службам, об этом он сообщил РИА Новости.
"По моему личному мнению, первая – это ВТО. Организация, которая нам вредит. Вторая – ВОЗ. К сожалению, начиная с пандемии принимает политизированные решения, которые направлены не в интересах нашей страны. Также вышел бы из договоров, связанных с финансовыми системами и нашими обязательствами о необходимости декларации данных по финансовым операциям и счетам в банках. Наверное, еще бы подумал бы о той информации, которую мы даем по нашим обязательствам, связанным с международными следственными службами. Эти данные направлены против России... Тут посмотреть потихоньку надо", - ответил Чепа на вопрос о том, из каких международных организаций и договоров стоило бы выйти РФ.
Ранее глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин заявил, что Россия не станет терпеть нарушение ее прав в международных организациях, МИД уже направил в Госдуму предложения по возможной денонсации соглашений с ВТО и ВОЗ. На этом фоне появились предложения о выходе РФ из Парижского соглашения по климату и Киотского протокола.