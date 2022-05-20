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Депутат от эсеров предложил выйти из ВТО и ВОЗ - РИА Новости, 20.05.2022
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Депутат от эсеров предложил выйти из ВТО и ВОЗ
Депутат от эсеров предложил выйти из ВТО и ВОЗ - РИА Новости, 20.05.2022
Депутат от эсеров предложил выйти из ВТО и ВОЗ
Первый замглавы комитета по международным делам Госдумы Алексей Чепа (СР-ЗП) предложил России выйти в первую очередь из Всемирной торговой организации (ВТО) и... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T18:32
2022-05-20T18:32
в мире
воз
всемирная торговая организация (вто)
россия
госдума рф
партия "справедливая россия - за правду"
алексей чепа
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Первый замглавы комитета по международным делам Госдумы Алексей Чепа (СР-ЗП) предложил России выйти в первую очередь из Всемирной торговой организации (ВТО) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), а также из соглашений, связанных с предоставлением информации международным следственным службам, об этом он сообщил РИА Новости.Постоянное представительство России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве опровергло слухи о намерении РФ выйти из ВОЗ."По моему личному мнению, первая – это ВТО. Организация, которая нам вредит. Вторая – ВОЗ. К сожалению, начиная с пандемии принимает политизированные решения, которые направлены не в интересах нашей страны. Также вышел бы из договоров, связанных с финансовыми системами и нашими обязательствами о необходимости декларации данных по финансовым операциям и счетам в банках. Наверное, еще бы подумал бы о той информации, которую мы даем по нашим обязательствам, связанным с международными следственными службами. Эти данные направлены против России... Тут посмотреть потихоньку надо", - ответил Чепа на вопрос о том, из каких международных организаций и договоров стоило бы выйти РФ.Ранее глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин заявил, что Россия не станет терпеть нарушение ее прав в международных организациях, МИД уже направил в Госдуму предложения по возможной денонсации соглашений с ВТО и ВОЗ. На этом фоне появились предложения о выходе РФ из Парижского соглашения по климату и Киотского протокола.
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в мире, воз, всемирная торговая организация (вто), россия, госдума рф, партия "справедливая россия - за правду", алексей чепа
18:32 20.05.2022
 
Депутат от эсеров предложил выйти из ВТО и ВОЗ

Депутат Госдумы от "Справедливой России — За правду" Чепа предложил выйти из ВТО и ВОЗ

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Первый замглавы комитета по международным делам Госдумы Алексей Чепа (СР-ЗП) предложил России выйти в первую очередь из Всемирной торговой организации (ВТО) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), а также из соглашений, связанных с предоставлением информации международным следственным службам, об этом он сообщил РИА Новости.
Постоянное представительство России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве опровергло слухи о намерении РФ выйти из ВОЗ.
"По моему личному мнению, первая – это ВТО. Организация, которая нам вредит. Вторая – ВОЗ. К сожалению, начиная с пандемии принимает политизированные решения, которые направлены не в интересах нашей страны. Также вышел бы из договоров, связанных с финансовыми системами и нашими обязательствами о необходимости декларации данных по финансовым операциям и счетам в банках. Наверное, еще бы подумал бы о той информации, которую мы даем по нашим обязательствам, связанным с международными следственными службами. Эти данные направлены против России... Тут посмотреть потихоньку надо", - ответил Чепа на вопрос о том, из каких международных организаций и договоров стоило бы выйти РФ.
Ранее глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин заявил, что Россия не станет терпеть нарушение ее прав в международных организациях, МИД уже направил в Госдуму предложения по возможной денонсации соглашений с ВТО и ВОЗ. На этом фоне появились предложения о выходе РФ из Парижского соглашения по климату и Киотского протокола.
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В миреВОЗВсемирная торговая организация (ВТО)РоссияГосдума РФПартия "Справедливая Россия - за правду"Алексей Чепа
 
 
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