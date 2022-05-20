https://ria.ru/20220520/vykhod-1789811646.html

Депутат от эсеров предложил выйти из ВТО и ВОЗ

Депутат от эсеров предложил выйти из ВТО и ВОЗ - РИА Новости, 20.05.2022

Депутат от эсеров предложил выйти из ВТО и ВОЗ

Первый замглавы комитета по международным делам Госдумы Алексей Чепа (СР-ЗП) предложил России выйти в первую очередь из Всемирной торговой организации (ВТО) и... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T18:32

2022-05-20T18:32

2022-05-20T18:32

в мире

воз

всемирная торговая организация (вто)

россия

госдума рф

партия "справедливая россия - за правду"

алексей чепа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787174362_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_68299faaf2deac7073a76b0d56baba92.jpg

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Первый замглавы комитета по международным делам Госдумы Алексей Чепа (СР-ЗП) предложил России выйти в первую очередь из Всемирной торговой организации (ВТО) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), а также из соглашений, связанных с предоставлением информации международным следственным службам, об этом он сообщил РИА Новости.Постоянное представительство России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве опровергло слухи о намерении РФ выйти из ВОЗ."По моему личному мнению, первая – это ВТО. Организация, которая нам вредит. Вторая – ВОЗ. К сожалению, начиная с пандемии принимает политизированные решения, которые направлены не в интересах нашей страны. Также вышел бы из договоров, связанных с финансовыми системами и нашими обязательствами о необходимости декларации данных по финансовым операциям и счетам в банках. Наверное, еще бы подумал бы о той информации, которую мы даем по нашим обязательствам, связанным с международными следственными службами. Эти данные направлены против России... Тут посмотреть потихоньку надо", - ответил Чепа на вопрос о том, из каких международных организаций и договоров стоило бы выйти РФ.Ранее глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин заявил, что Россия не станет терпеть нарушение ее прав в международных организациях, МИД уже направил в Госдуму предложения по возможной денонсации соглашений с ВТО и ВОЗ. На этом фоне появились предложения о выходе РФ из Парижского соглашения по климату и Киотского протокола.

https://ria.ru/20220427/vykhod-1785721214.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, воз, всемирная торговая организация (вто), россия, госдума рф, партия "справедливая россия - за правду", алексей чепа