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Российские силовики получили имена погибших и попавших в плен военных ВСУ

Российские силовики получили имена погибших и попавших в плен военных ВСУ - РИА Новости, 20.05.2022

Российские силовики получили имена погибших и попавших в плен военных ВСУ

Сотрудники российских силовых ведомств получили списки погибших, пропавших без вести, а также попавших в плен украинских военных на южном направлении. Документы РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T03:05

2022-05-20T03:05

2022-05-20T09:02

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ХЕРСОН, 20 мая — РИА Новости. Сотрудники российских силовых ведомств получили списки погибших, пропавших без вести, а также попавших в плен украинских военных на южном направлении. Документы предоставлены в распоряжение РИА Новости и опубликованы в Telegram-канале агентства.Там указаны более двух тысяч имен и фамилий.Собеседник РИА Новости обратил внимание на то, что в перечне подавляющее большинство составляют рядовые и младший командный состав."Вероятно, украинские офицеры проходят особыми списками с грифом секретности", — предположил он.В последний месяц украинский Генштаб испытывает острый кадровый голод и направляет на передовую огромное количество плохо обученных новобранцев и боевиков территориальной обороны, призванных во время всеобщей мобилизации, отметил источник."Киев официально запретил забирать тела своих погибших солдат из завалов, окопов и блиндажей, поэтому их тела все чаще обнаруживают российские солдаты после неорганизованных украинских атак, больше похожих на забрасывание телами амбразур противника", — пояснил собеседник РИА Новости.При этом вновь прибывшим не доверяют современное вооружение, в их руках можно увидеть, в частности, винтовки Мосина времен Первой мировой войны, рассказал он.По его словам, затыкая бреши в кадровом составе, командование украинской армии не спешит вносить погибших новобранцев в актуальные сводки потерь."Потому что реакция социума на гибель молодых людей может стать болезненной для общественного мнения. Погибших солдат киевское руководство заносит в списки "пропавших без вести", чтобы потом по истечении некоторого времени постепенно вбрасывать их в боевые потери. <...> Родственники умерших не теряют надежды увидеть своих сыновей живыми, в то время как киевские преступники давно их "списали", — заключил источник.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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в мире, украина, россия, вооруженные силы украины, владимир путин, донбасс