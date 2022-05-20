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Российские силовики получили имена погибших и попавших в плен военных ВСУ - РИА Новости, 20.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220520/vsu-1789625574.html
Российские силовики получили имена погибших и попавших в плен военных ВСУ
Российские силовики получили имена погибших и попавших в плен военных ВСУ - РИА Новости, 20.05.2022
Российские силовики получили имена погибших и попавших в плен военных ВСУ
Сотрудники российских силовых ведомств получили списки погибших, пропавших без вести, а также попавших в плен украинских военных на южном направлении. Документы РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T03:05
2022-05-20T09:02
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
вооруженные силы украины
владимир путин
донбасс
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ХЕРСОН, 20 мая — РИА Новости. Сотрудники российских силовых ведомств получили списки погибших, пропавших без вести, а также попавших в плен украинских военных на южном направлении. Документы предоставлены в распоряжение РИА Новости и опубликованы в Telegram-канале агентства.Там указаны более двух тысяч имен и фамилий.Собеседник РИА Новости обратил внимание на то, что в перечне подавляющее большинство составляют рядовые и младший командный состав."Вероятно, украинские офицеры проходят особыми списками с грифом секретности", — предположил он.В последний месяц украинский Генштаб испытывает острый кадровый голод и направляет на передовую огромное количество плохо обученных новобранцев и боевиков территориальной обороны, призванных во время всеобщей мобилизации, отметил источник."Киев официально запретил забирать тела своих погибших солдат из завалов, окопов и блиндажей, поэтому их тела все чаще обнаруживают российские солдаты после неорганизованных украинских атак, больше похожих на забрасывание телами амбразур противника", — пояснил собеседник РИА Новости.При этом вновь прибывшим не доверяют современное вооружение, в их руках можно увидеть, в частности, винтовки Мосина времен Первой мировой войны, рассказал он.По его словам, затыкая бреши в кадровом составе, командование украинской армии не спешит вносить погибших новобранцев в актуальные сводки потерь."Потому что реакция социума на гибель молодых людей может стать болезненной для общественного мнения. Погибших солдат киевское руководство заносит в списки "пропавших без вести", чтобы потом по истечении некоторого времени постепенно вбрасывать их в боевые потери. &lt;...&gt; Родственники умерших не теряют надежды увидеть своих сыновей живыми, в то время как киевские преступники давно их "списали", — заключил источник.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, украина, россия, вооруженные силы украины, владимир путин, донбасс
03:05 20.05.2022 (обновлено: 09:02 20.05.2022)
 
Российские силовики получили имена погибших и попавших в плен военных ВСУ

Россия получила имена более двух тысяч погибших или попавших в плен украинских военных

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкПодбитый танк ВСУ
Подбитый танк ВСУ - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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ХЕРСОН, 20 мая — РИА Новости. Сотрудники российских силовых ведомств получили списки погибших, пропавших без вести, а также попавших в плен украинских военных на южном направлении. Документы предоставлены в распоряжение РИА Новости и опубликованы в Telegram-канале агентства.
Там указаны более двух тысяч имен и фамилий.

"Благодаря помощи украинских патриотов из ВСУ в руки российских силовиков были переданы списки украинских бойцов, погибших, пропавших без вести и пленных на одном лишь небольшом участке фронта на Южном направлении, в том числе и на острове Змеиный", — сказал агентству источник в силовых структурах.

Собеседник РИА Новости обратил внимание на то, что в перечне подавляющее большинство составляют рядовые и младший командный состав.
"Вероятно, украинские офицеры проходят особыми списками с грифом секретности", — предположил он.

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Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

Общий список погибших, пропавших без вести или попавших в плен служащих ВСУ 84
86 из 135

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

Общий список погибших, пропавших без вести или попавших в плен служащих ВСУ 85
87 из 135

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

Общий список погибших, пропавших без вести или попавших в плен служащих ВСУ 86
88 из 135

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

Общий список погибших, пропавших без вести или попавших в плен служащих ВСУ 87
89 из 135

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

Общий список погибших, пропавших без вести или попавших в плен служащих ВСУ 88
90 из 135

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

Общий список погибших, пропавших без вести или попавших в плен служащих ВСУ 89
91 из 135

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

Общий список погибших, пропавших без вести или попавших в плен служащих ВСУ 90
92 из 135

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

Общий список погибших, пропавших без вести или попавших в плен служащих ВСУ 91
93 из 135

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

Общий список погибших, пропавших без вести или попавших в плен служащих ВСУ 92
94 из 135

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

Общий список погибших, пропавших без вести или попавших в плен служащих ВСУ 93
95 из 135

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

Общий список погибших, пропавших без вести или попавших в плен служащих ВСУ 94
96 из 135

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

Общий список погибших, пропавших без вести или попавших в плен служащих ВСУ 95
97 из 135

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

Общий список погибших, пропавших без вести или попавших в плен служащих ВСУ 96
98 из 135

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

Общий список погибших, пропавших без вести или попавших в плен служащих ВСУ 97
99 из 135

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

Общий список погибших, пропавших без вести или попавших в плен служащих ВСУ 98
100 из 135

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

Общий список погибших, пропавших без вести или попавших в плен служащих ВСУ 99
101 из 135

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

Общий список погибших, пропавших без вести или попавших в плен служащих ВСУ 100
102 из 135

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

Общий список погибших, пропавших без вести или попавших в плен служащих ВСУ 101
103 из 135

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

Общий список погибших, пропавших без вести или попавших в плен служащих ВСУ 102
104 из 135

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

Общий список погибших, пропавших без вести или попавших в плен служащих ВСУ 103
105 из 135

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

Общий список погибших, пропавших без вести или попавших в плен служащих ВСУ 104
106 из 135

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

Общий список погибших, пропавших без вести или попавших в плен служащих ВСУ 105
107 из 135

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

Общий список погибших, пропавших без вести или попавших в плен служащих ВСУ 106
108 из 135

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

Общий список погибших, пропавших без вести или попавших в плен служащих ВСУ 107
109 из 135

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

Общий список погибших, пропавших без вести или попавших в плен служащих ВСУ 108
110 из 135

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

Общий список погибших, пропавших без вести или попавших в плен служащих ВСУ 109
111 из 135

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

Общий список погибших, пропавших без вести или попавших в плен служащих ВСУ 110
112 из 135

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

Общий список погибших, пропавших без вести или попавших в плен служащих ВСУ 111
113 из 135

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

Общий список погибших, пропавших без вести или попавших в плен служащих ВСУ 112
114 из 135

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

Общий список погибших, пропавших без вести или попавших в плен служащих ВСУ 113
115 из 135

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

Общий список погибших, пропавших без вести или попавших в плен служащих ВСУ 114
116 из 135

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

Общий список погибших, пропавших без вести или попавших в плен служащих ВСУ 115
117 из 135

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

Общий список погибших, пропавших без вести или попавших в плен служащих ВСУ 116
118 из 135

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

Общий список погибших, пропавших без вести или попавших в плен служащих ВСУ 117
119 из 135

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

Общий список погибших, пропавших без вести или попавших в плен служащих ВСУ 118
120 из 135

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

Общий список погибших, пропавших без вести или попавших в плен служащих ВСУ 119
121 из 135

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

Общий список погибших, пропавших без вести или попавших в плен служащих ВСУ 120
122 из 135

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

Общий список погибших, пропавших без вести или попавших в плен служащих ВСУ 121
123 из 135

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

Общий список погибших, пропавших без вести или попавших в плен служащих ВСУ 122
124 из 135

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

Общий список погибших, пропавших без вести или попавших в плен служащих ВСУ 123
125 из 135

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

Общий список погибших, пропавших без вести или попавших в плен служащих ВСУ 124
126 из 135

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

Общий список погибших, пропавших без вести или попавших в плен служащих ВСУ 125
127 из 135

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

Общий список погибших, пропавших без вести или попавших в плен служащих ВСУ 126
128 из 135

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

Общий список погибших, пропавших без вести или попавших в плен служащих ВСУ 127
129 из 135

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

Общий список погибших, пропавших без вести или попавших в плен служащих ВСУ 128
130 из 135

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

Общий список погибших, пропавших без вести или попавших в плен служащих ВСУ 129
131 из 135

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

Общий список погибших, пропавших без вести или попавших в плен служащих ВСУ 130
132 из 135

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

Общий список погибших, пропавших без вести или попавших в плен служащих ВСУ 131
133 из 135

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

Общий список погибших, пропавших без вести или попавших в плен служащих ВСУ 132
134 из 135

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

Общий список погибших, пропавших без вести или попавших в плен служащих ВСУ 133
135 из 135

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

1 из 135

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

2 из 135

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

3 из 135

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

4 из 135

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

5 из 135

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

6 из 135

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

7 из 135

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

8 из 135

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

9 из 135

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

10 из 135

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

11 из 135

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

12 из 135

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

13 из 135

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

14 из 135

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

15 из 135

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

16 из 135

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

17 из 135

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

18 из 135

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

19 из 135

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

20 из 135

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

21 из 135

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

22 из 135

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

23 из 135

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

24 из 135

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

25 из 135

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

26 из 135

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

27 из 135

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

28 из 135

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

29 из 135

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

30 из 135

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

31 из 135

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

32 из 135

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

33 из 135

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

34 из 135

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

35 из 135

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

36 из 135

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

37 из 135

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

38 из 135

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

39 из 135

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

40 из 135

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

41 из 135

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

42 из 135

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

43 из 135

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

44 из 135

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

45 из 135

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

46 из 135

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

47 из 135

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

48 из 135

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

49 из 135

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

50 из 135

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

51 из 135

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

52 из 135

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

53 из 135

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

54 из 135

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

55 из 135

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

56 из 135

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

57 из 135

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

58 из 135

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

59 из 135

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

60 из 135

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

61 из 135

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

62 из 135

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

63 из 135

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

64 из 135

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

65 из 135

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

66 из 135

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

67 из 135

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

68 из 135

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

69 из 135

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

70 из 135

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

71 из 135

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

72 из 135

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

73 из 135

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

74 из 135

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

75 из 135

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

76 из 135

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

77 из 135

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

78 из 135

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

79 из 135

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

80 из 135

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

81 из 135

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

82 из 135

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

83 из 135

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

84 из 135

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

85 из 135

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

86 из 135

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

87 из 135

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

88 из 135

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

89 из 135

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

90 из 135

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

91 из 135

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

92 из 135

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

93 из 135

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

94 из 135

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

95 из 135

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

96 из 135

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

97 из 135

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

98 из 135

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

99 из 135

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

100 из 135

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

101 из 135

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

102 из 135

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

103 из 135

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

104 из 135

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

105 из 135

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

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Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

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Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

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Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

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Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

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Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

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Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

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Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

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Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

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Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

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Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

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Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

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Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

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Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

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Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

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Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

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Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

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Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

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Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

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Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

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Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

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Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

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Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

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Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

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Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

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Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

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Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

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Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

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Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

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Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

135 из 135

Список погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных ВСУ

В последний месяц украинский Генштаб испытывает острый кадровый голод и направляет на передовую огромное количество плохо обученных новобранцев и боевиков территориальной обороны, призванных во время всеобщей мобилизации, отметил источник.
"Киев официально запретил забирать тела своих погибших солдат из завалов, окопов и блиндажей, поэтому их тела все чаще обнаруживают российские солдаты после неорганизованных украинских атак, больше похожих на забрасывание телами амбразур противника", — пояснил собеседник РИА Новости.

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ, который, по предварительным данным, находится в плену по состоянию на 09.05.2022

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ, который по предварительным данным находится в плену по состоянию на 09.05.2022 1
1 из 21

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ, который, по предварительным данным, находится в плену по состоянию на 09.05.2022

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ, который по предварительным данным находится в плену по состоянию на 09.05.2022 2
2 из 21

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ, который по предварительным данным находится в плену по состоянию на 09.05.2022 3
3 из 21

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ, который по предварительным данным находится в плену по состоянию на 09.05.2022 4
4 из 21

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ, который по предварительным данным находится в плену по состоянию на 09.05.2022 5
5 из 21

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ, который по предварительным данным находится в плену по состоянию на 09.05.2022 6
6 из 21

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ, который по предварительным данным находится в плену по состоянию на 09.05.2022 7
7 из 21

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ, который по предварительным данным находится в плену по состоянию на 09.05.2022 8
8 из 21

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ, который по предварительным данным находится в плену по состоянию на 09.05.2022 9
9 из 21

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ, который по предварительным данным находится в плену по состоянию на 09.05.2022 10
10 из 21

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ, который по предварительным данным находится в плену по состоянию на 09.05.2022 11
11 из 21

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ, который по предварительным данным находится в плену по состоянию на 09.05.2022 12
12 из 21

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ, который по предварительным данным находится в плену по состоянию на 09.05.2022 13
13 из 21

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ, который по предварительным данным находится в плену по состоянию на 09.05.2022 14
14 из 21

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ, который по предварительным данным находится в плену по состоянию на 09.05.2022 15
15 из 21

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ, который по предварительным данным находится в плену по состоянию на 09.05.2022 16
16 из 21

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ, который по предварительным данным находится в плену по состоянию на 09.05.2022 17
17 из 21

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ, который по предварительным данным находится в плену по состоянию на 09.05.2022 18
18 из 21

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ, который по предварительным данным находится в плену по состоянию на 09.05.2022 19
19 из 21

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ, который по предварительным данным находится в плену по состоянию на 09.05.2022 20
20 из 21

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ, который по предварительным данным находится в плену по состоянию на 09.05.2022 21
21 из 21

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

1 из 21

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ, который, по предварительным данным, находится в плену по состоянию на 09.05.2022

2 из 21

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

3 из 21

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

4 из 21

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

5 из 21

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

6 из 21

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

7 из 21

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

8 из 21

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

9 из 21

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

10 из 21

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

11 из 21

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

12 из 21

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

13 из 21

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

14 из 21

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

15 из 21

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

16 из 21

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

17 из 21

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

18 из 21

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

19 из 21

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

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Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

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Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

При этом вновь прибывшим не доверяют современное вооружение, в их руках можно увидеть, в частности, винтовки Мосина времен Первой мировой войны, рассказал он.

"А автомат Калашникова производства СССР калибра 7,62 миллиметра зачастую выдают один на троих с одним-двумя рожками патронов. При этом достать патроны на этот калибр практически нереально", — добавил собеседник агентства.

По его словам, затыкая бреши в кадровом составе, командование украинской армии не спешит вносить погибших новобранцев в актуальные сводки потерь.
Информация о погибших военнослужащих во время ведения боевых действий в воинской части А1736 по состоянию на 26.04.2022
Информация о погибших военнослужащих во время ведения боевых действий в воинской части А1736 по состоянию на 26.04.2022 1
1 из 4
Информация о погибших военнослужащих во время ведения боевых действий в воинской части А1736 по состоянию на 26.04.2022
Информация о погибших военнослужащих во время ведения боевых действий в воинской части А1736 по состоянию на 26.04.2022
Информация о погибших военнослужащих во время ведения боевых действий в воинской части А1736 по состоянию на 26.04.2022 2
2 из 4
Информация о погибших военнослужащих во время ведения боевых действий в воинской части А1736 по состоянию на 26.04.2022
Информация о погибших военнослужащих во время ведения боевых действий в воинской части А1736 по состоянию на 26.04.2022
Информация о погибших военнослужащих во время ведения боевых действий в воинской части А1736 по состоянию на 26.04.2022 3
3 из 4
Информация о погибших военнослужащих во время ведения боевых действий в воинской части А1736 по состоянию на 26.04.2022
Информация о погибших военнослужащих во время ведения боевых действий в воинской части А1736 по состоянию на 26.04.2022
Информация о погибших военнослужащих во время ведения боевых действий в воинской части А1736 по состоянию на 26.04.2022 4
4 из 4
Информация о погибших военнослужащих во время ведения боевых действий в воинской части А1736 по состоянию на 26.04.2022
1 из 4
Информация о погибших военнослужащих во время ведения боевых действий в воинской части А1736 по состоянию на 26.04.2022
2 из 4
Информация о погибших военнослужащих во время ведения боевых действий в воинской части А1736 по состоянию на 26.04.2022
3 из 4
Информация о погибших военнослужащих во время ведения боевых действий в воинской части А1736 по состоянию на 26.04.2022
4 из 4
Информация о погибших военнослужащих во время ведения боевых действий в воинской части А1736 по состоянию на 26.04.2022
"Потому что реакция социума на гибель молодых людей может стать болезненной для общественного мнения. Погибших солдат киевское руководство заносит в списки "пропавших без вести", чтобы потом по истечении некоторого времени постепенно вбрасывать их в боевые потери. <...> Родственники умерших не теряют надежды увидеть своих сыновей живыми, в то время как киевские преступники давно их "списали", — заключил источник.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ, который, по предварительным данным, считается пропавшими без вести по состоянию на 09.05.2022

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ, который по предварительным данным считается пропавшими без вести по состоянию на 09.05.2022 один
1 из 64

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ, который, по предварительным данным, считается пропавшими без вести по состоянию на 09.05.2022

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ, который по предварительным данным считается пропавшими без вести по состоянию на 09.05.2022 два
2 из 64

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ, который по предварительным данным считается пропавшими без вести по состоянию на 09.05.2022 три
3 из 64

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ, который по предварительным данным считается пропавшими без вести по состоянию на 09.05.2022 четыре
4 из 64

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ, который по предварительным данным считается пропавшими без вести по состоянию на 09.05.2022 пять
5 из 64

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ, который по предварительным данным считается пропавшими без вести по состоянию на 09.05.2022 шесть
6 из 64

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ, который по предварительным данным считается пропавшими без вести по состоянию на 09.05.2022 семь
7 из 64

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ, который по предварительным данным считается пропавшими без вести по состоянию на 09.05.2022 восемь
8 из 64

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ, который по предварительным данным считается пропавшими без вести по состоянию на 09.05.2022 девять
9 из 64

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ, который по предварительным данным считается пропавшими без вести по состоянию на 09.05.2022 10
10 из 64

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ, который по предварительным данным считается пропавшими без вести по состоянию на 09.05.2022 11
11 из 64

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ, который по предварительным данным считается пропавшими без вести по состоянию на 09.05.2022 12
12 из 64

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ, который по предварительным данным считается пропавшими без вести по состоянию на 09.05.2022 13
13 из 64

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ, который по предварительным данным считается пропавшими без вести по состоянию на 09.05.2022 14
14 из 64

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ, который по предварительным данным считается пропавшими без вести по состоянию на 09.05.2022 15
15 из 64

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ, который по предварительным данным считается пропавшими без вести по состоянию на 09.05.2022 16
16 из 64

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ, который по предварительным данным считается пропавшими без вести по состоянию на 09.05.2022 17
17 из 64

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ, который по предварительным данным считается пропавшими без вести по состоянию на 09.05.2022 18
18 из 64

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ, который по предварительным данным считается пропавшими без вести по состоянию на 09.05.2022 19
19 из 64

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ, который по предварительным данным считается пропавшими без вести по состоянию на 09.05.2022 20
20 из 64

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ, который по предварительным данным считается пропавшими без вести по состоянию на 09.05.2022 21
21 из 64

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ, который по предварительным данным считается пропавшими без вести по состоянию на 09.05.2022 22
22 из 64

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ, который по предварительным данным считается пропавшими без вести по состоянию на 09.05.2022 23
23 из 64

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ, который по предварительным данным считается пропавшими без вести по состоянию на 09.05.2022 24
24 из 64

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ, который по предварительным данным считается пропавшими без вести по состоянию на 09.05.2022 25
25 из 64

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ, который по предварительным данным считается пропавшими без вести по состоянию на 09.05.2022 26
26 из 64

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ, который по предварительным данным считается пропавшими без вести по состоянию на 09.05.2022 27
27 из 64

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ, который по предварительным данным считается пропавшими без вести по состоянию на 09.05.2022 28
28 из 64

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ, который по предварительным данным считается пропавшими без вести по состоянию на 09.05.2022 29
29 из 64

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ, который по предварительным данным считается пропавшими без вести по состоянию на 09.05.2022 30
30 из 64

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ, который по предварительным данным считается пропавшими без вести по состоянию на 09.05.2022 31
31 из 64

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ, который по предварительным данным считается пропавшими без вести по состоянию на 09.05.2022 32
32 из 64

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ, который по предварительным данным считается пропавшими без вести по состоянию на 09.05.2022 33
33 из 64

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ, который по предварительным данным считается пропавшими без вести по состоянию на 09.05.2022 34
34 из 64

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ, который по предварительным данным считается пропавшими без вести по состоянию на 09.05.2022 35
35 из 64

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ, который по предварительным данным считается пропавшими без вести по состоянию на 09.05.2022 36
36 из 64

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ, который по предварительным данным считается пропавшими без вести по состоянию на 09.05.2022 37
37 из 64

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ, который по предварительным данным считается пропавшими без вести по состоянию на 09.05.2022 38
38 из 64

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ, который по предварительным данным считается пропавшими без вести по состоянию на 09.05.2022 39
39 из 64

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ, который по предварительным данным считается пропавшими без вести по состоянию на 09.05.2022 40
40 из 64

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ, который по предварительным данным считается пропавшими без вести по состоянию на 09.05.2022 41
41 из 64

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ, который по предварительным данным считается пропавшими без вести по состоянию на 09.05.2022 42
42 из 64

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ, который по предварительным данным считается пропавшими без вести по состоянию на 09.05.2022 43
43 из 64

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ, который по предварительным данным считается пропавшими без вести по состоянию на 09.05.2022 44
44 из 64

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ, который по предварительным данным считается пропавшими без вести по состоянию на 09.05.2022 45
45 из 64

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ, который по предварительным данным считается пропавшими без вести по состоянию на 09.05.2022 46
46 из 64

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ, который по предварительным данным считается пропавшими без вести по состоянию на 09.05.2022 47
47 из 64

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ, который по предварительным данным считается пропавшими без вести по состоянию на 09.05.2022 48
48 из 64

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ, который по предварительным данным считается пропавшими без вести по состоянию на 09.05.2022 49
49 из 64

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ, который по предварительным данным считается пропавшими без вести по состоянию на 09.05.2022 50
50 из 64

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ, который по предварительным данным считается пропавшими без вести по состоянию на 09.05.2022 51
51 из 64

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ, который по предварительным данным считается пропавшими без вести по состоянию на 09.05.2022 52
52 из 64

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ, который по предварительным данным считается пропавшими без вести по состоянию на 09.05.2022 53
53 из 64

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ, который по предварительным данным считается пропавшими без вести по состоянию на 09.05.2022 54
54 из 64

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ, который по предварительным данным считается пропавшими без вести по состоянию на 09.05.2022 55
55 из 64

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ, который по предварительным данным считается пропавшими без вести по состоянию на 09.05.2022 56
56 из 64

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ, который по предварительным данным считается пропавшими без вести по состоянию на 09.05.2022 57
57 из 64

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ, который по предварительным данным считается пропавшими без вести по состоянию на 09.05.2022 58
58 из 64

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ, который по предварительным данным считается пропавшими без вести по состоянию на 09.05.2022 59
59 из 64

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ, который по предварительным данным считается пропавшими без вести по состоянию на 09.05.2022 60
60 из 64

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ, который по предварительным данным считается пропавшими без вести по состоянию на 09.05.2022 61
61 из 64

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ, который по предварительным данным считается пропавшими без вести по состоянию на 09.05.2022 62
62 из 64

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ, который по предварительным данным считается пропавшими без вести по состоянию на 09.05.2022 63
63 из 64

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ, который по предварительным данным считается пропавшими без вести по состоянию на 09.05.2022 64
64 из 64

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

1 из 64

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ, который, по предварительным данным, считается пропавшими без вести по состоянию на 09.05.2022

2 из 64

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

3 из 64

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

4 из 64

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

5 из 64

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

6 из 64

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

7 из 64

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

8 из 64

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

9 из 64

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

10 из 64

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

11 из 64

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

12 из 64

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

13 из 64

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

14 из 64

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

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Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

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Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

17 из 64

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

18 из 64

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

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Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

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Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

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Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

22 из 64

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

23 из 64

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

24 из 64

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

25 из 64

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

26 из 64

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

27 из 64

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

28 из 64

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

29 из 64

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

30 из 64

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

31 из 64

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

32 из 64

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

33 из 64

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

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Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

35 из 64

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

36 из 64

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

37 из 64

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

38 из 64

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

39 из 64

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

40 из 64

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

41 из 64

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

42 из 64

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

43 из 64

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

44 из 64

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

45 из 64

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

46 из 64

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

47 из 64

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

48 из 64

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

49 из 64

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

50 из 64

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

51 из 64

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

52 из 64

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

53 из 64

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

54 из 64

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

55 из 64

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

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Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

57 из 64

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

58 из 64

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

59 из 64

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

60 из 64

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

61 из 64

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

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Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

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Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

64 из 64

Список личного состава воинской части А4583-ІІІ

 
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