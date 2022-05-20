https://ria.ru/20220520/voz-1789753239.html
ВОЗ: не все случаи оспы обезьян связаны с поездками в эндемичные страны
ВОЗ: не все случаи оспы обезьян связаны с поездками в эндемичные страны - РИА Новости, 20.05.2022
ВОЗ: не все случаи оспы обезьян связаны с поездками в эндемичные страны
Количество случаев заражения оспой обезьян в Европе пока невелико, однако некоторые из них не связаны с поездками в страны, где это заболевание считается... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T15:37
2022-05-20T15:37
2022-05-20T15:37
в мире
великобритания
швеция
италия
воз
оспа обезьян
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767113363_0:0:3076:1730_1920x0_80_0_0_6fef5763a9980273f1e8e17f35b0aaa7.jpg
ЦЮРИХ, 20 мая - РИА Новости. Количество случаев заражения оспой обезьян в Европе пока невелико, однако некоторые из них не связаны с поездками в страны, где это заболевание считается эндемичным, что вызывает беспокойство, говорится в заявлении Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).Как сообщается, "за последнюю неделю в Европейском регионе ВОЗ в нескольких странах были зарегистрированы случаи оспы обезьян"."На данный момент число случаев в регионе относительно невелико, однако опасения вызывает тот факт, что некоторые из них, по всей видимости, не связаны с поездками в страны, где оспа обезьян является эндемичной. Помимо этого, многие случаи выявляются в клиниках, специализирующихся на инфекциях, передаваемых половым путем", - говорится в заявлении.Как отмечается, на данный момент неясно, насколько широко вирус циркулирует среди населения, однако в ближайшие дни следует ожидать роста числа выявляемых случаев."ВОЗ тесно взаимодействует с затронутыми странами, обеспечивая обмен информацией и оказывая поддержку для выявления и расследования случаев", - добавили в организации.Случаи заражения оспой обезьян были выявлены в нескольких странах, в том числе Великобритании, Швеции, Италии, Франции, Австралии, Канаде, Германии и Испании, где их на данный момент больше всего – 30.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. В Агентстве по здравоохранению Великобритании ранее отмечали, что оспа обезьян не считается инфекцией, передаваемой половым путем, однако может передаваться при тесном контакте с инфицированным человеком.Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.
https://ria.ru/20220520/ospa-1789740106.html
великобритания
швеция
италия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767113363_8:0:2737:2047_1920x0_80_0_0_d98d17e526c6a143b48937dd4696edfc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, швеция, италия, воз, оспа обезьян
ВОЗ: не все случаи оспы обезьян связаны с поездками в эндемичные страны
ВОЗ: часть случаев оспы обезьян в Европе не связана с поездками в эндемичные страны
ЦЮРИХ, 20 мая - РИА Новости. Количество случаев заражения оспой обезьян в Европе пока невелико, однако некоторые из них не связаны с поездками в страны, где это заболевание считается эндемичным, что вызывает беспокойство, говорится в заявлении Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Как сообщается, "за последнюю неделю в Европейском регионе ВОЗ
в нескольких странах были зарегистрированы случаи оспы обезьян".
"На данный момент число случаев в регионе относительно невелико, однако опасения вызывает тот факт, что некоторые из них, по всей видимости, не связаны с поездками в страны, где оспа обезьян является эндемичной. Помимо этого, многие случаи выявляются в клиниках, специализирующихся на инфекциях, передаваемых половым путем", - говорится в заявлении.
Как отмечается, на данный момент неясно, насколько широко вирус циркулирует среди населения, однако в ближайшие дни следует ожидать роста числа выявляемых случаев.
"ВОЗ тесно взаимодействует с затронутыми странами, обеспечивая обмен информацией и оказывая поддержку для выявления и расследования случаев", - добавили в организации.
Случаи заражения оспой обезьян были выявлены в нескольких странах, в том числе Великобритании
, Швеции
, Италии
, Франции
, Австралии
, Канаде
, Германии
и Испании
, где их на данный момент больше всего – 30.
Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. В Агентстве по здравоохранению Великобритании ранее отмечали, что оспа обезьян не считается инфекцией, передаваемой половым путем, однако может передаваться при тесном контакте с инфицированным человеком.
Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.