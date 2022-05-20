https://ria.ru/20220520/voz-1789753239.html

ВОЗ: не все случаи оспы обезьян связаны с поездками в эндемичные страны

ВОЗ: не все случаи оспы обезьян связаны с поездками в эндемичные страны - РИА Новости, 20.05.2022

ВОЗ: не все случаи оспы обезьян связаны с поездками в эндемичные страны

Количество случаев заражения оспой обезьян в Европе пока невелико, однако некоторые из них не связаны с поездками в страны, где это заболевание считается... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T15:37

2022-05-20T15:37

2022-05-20T15:37

в мире

великобритания

швеция

италия

воз

оспа обезьян

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ЦЮРИХ, 20 мая - РИА Новости. Количество случаев заражения оспой обезьян в Европе пока невелико, однако некоторые из них не связаны с поездками в страны, где это заболевание считается эндемичным, что вызывает беспокойство, говорится в заявлении Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).Как сообщается, "за последнюю неделю в Европейском регионе ВОЗ в нескольких странах были зарегистрированы случаи оспы обезьян"."На данный момент число случаев в регионе относительно невелико, однако опасения вызывает тот факт, что некоторые из них, по всей видимости, не связаны с поездками в страны, где оспа обезьян является эндемичной. Помимо этого, многие случаи выявляются в клиниках, специализирующихся на инфекциях, передаваемых половым путем", - говорится в заявлении.Как отмечается, на данный момент неясно, насколько широко вирус циркулирует среди населения, однако в ближайшие дни следует ожидать роста числа выявляемых случаев."ВОЗ тесно взаимодействует с затронутыми странами, обеспечивая обмен информацией и оказывая поддержку для выявления и расследования случаев", - добавили в организации.Случаи заражения оспой обезьян были выявлены в нескольких странах, в том числе Великобритании, Швеции, Италии, Франции, Австралии, Канаде, Германии и Испании, где их на данный момент больше всего – 30.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. В Агентстве по здравоохранению Великобритании ранее отмечали, что оспа обезьян не считается инфекцией, передаваемой половым путем, однако может передаваться при тесном контакте с инфицированным человеком.Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.

https://ria.ru/20220520/ospa-1789740106.html

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в мире, великобритания, швеция, италия, воз, оспа обезьян