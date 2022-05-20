В конгрессе рассказали, как военные в США отнеслись бы к войне с Россией
Сенатор Рэнд Пол: американские военные выступают против гипотетической войны с Россией
© AP Photo / Czarek SokolowskiАмериканские военнослужащие во время учений НАТО в Польше
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Американские военнослужащие во время учений НАТО в Польше. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Американские военные, прошедшие службу в горячих точках, выступают против гипотетической войны с Россией и чрезмерной поддержки Украины, заявил в колонке для Federalist сенатор Рэнд Пол.
"Большинство американцев — особенно наши ветераны, воочию видевшие, к чему приводят бесконечные войны и смены режимов — выступают против войны с Россией и требуют сократить военное присутствие США", — написал Пол.
Пол также напомнил о словах одного из отцов-основателей США Тормаса Джефферсона, который призывал избегать каких-либо союзов и вести честные и взаимовыгодные отношения со всеми странами.
На фоне российской спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, Вашингтон и его союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Президент Джо Байден 9 мая подписал закон о ленд-лизе, упрощающий оказание военной помощи Киеву.
Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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