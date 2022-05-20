https://ria.ru/20220520/voyna-1789623835.html

В конгрессе рассказали, как военные в США отнеслись бы к войне с Россией

В конгрессе рассказали, как военные в США отнеслись бы к войне с Россией - РИА Новости, 20.05.2022

В конгрессе рассказали, как военные в США отнеслись бы к войне с Россией

Американские военные, прошедшие службу в горячих точках, выступают против гипотетической войны с Россией и чрезмерной поддержки Украины, заявил в колонке для... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T02:09

2022-05-20T02:09

2022-05-20T02:09

в мире

россия

украина

нато

сша

рэнд пол

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/18/1769234408_0:0:2757:1551_1920x0_80_0_0_340df72a874cb1ad3b8d14de86e5d7ad.jpg

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Американские военные, прошедшие службу в горячих точках, выступают против гипотетической войны с Россией и чрезмерной поддержки Украины, заявил в колонке для Federalist сенатор Рэнд Пол.Он отметил, что количество переданного Украине оружия уже ударило по обороноспособности самих Соединенных Штатов, так как Вашингтон "практически опустошил свои арсеналы", отдав ключевое и дорогостоящее вооружение Киеву.Пол также напомнил о словах одного из отцов-основателей США Тормаса Джефферсона, который призывал избегать каких-либо союзов и вести честные и взаимовыгодные отношения со всеми странами.На фоне российской спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, Вашингтон и его союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Президент Джо Байден 9 мая подписал закон о ленд-лизе, упрощающий оказание военной помощи Киеву.Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220519/senator-1789368290.html

https://ria.ru/20220519/nenavist-1789335377.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, нато, сша, рэнд пол