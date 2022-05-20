Рейтинг@Mail.ru
В конгрессе рассказали, как военные в США отнеслись бы к войне с Россией - РИА Новости, 20.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220520/voyna-1789623835.html
В конгрессе рассказали, как военные в США отнеслись бы к войне с Россией
В конгрессе рассказали, как военные в США отнеслись бы к войне с Россией - РИА Новости, 20.05.2022
В конгрессе рассказали, как военные в США отнеслись бы к войне с Россией
Американские военные, прошедшие службу в горячих точках, выступают против гипотетической войны с Россией и чрезмерной поддержки Украины, заявил в колонке для... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T02:09
2022-05-20T02:09
в мире
россия
украина
нато
сша
рэнд пол
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/18/1769234408_0:0:2757:1551_1920x0_80_0_0_340df72a874cb1ad3b8d14de86e5d7ad.jpg
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Американские военные, прошедшие службу в горячих точках, выступают против гипотетической войны с Россией и чрезмерной поддержки Украины, заявил в колонке для Federalist сенатор Рэнд Пол.Он отметил, что количество переданного Украине оружия уже ударило по обороноспособности самих Соединенных Штатов, так как Вашингтон "практически опустошил свои арсеналы", отдав ключевое и дорогостоящее вооружение Киеву.Пол также напомнил о словах одного из отцов-основателей США Тормаса Джефферсона, который призывал избегать каких-либо союзов и вести честные и взаимовыгодные отношения со всеми странами.На фоне российской спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, Вашингтон и его союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Президент Джо Байден 9 мая подписал закон о ленд-лизе, упрощающий оказание военной помощи Киеву.Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220519/senator-1789368290.html
https://ria.ru/20220519/nenavist-1789335377.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/18/1769234408_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_9bbeef027f9465297a87c8a131e2e7dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, нато, сша, рэнд пол
02:09 20.05.2022
 
В конгрессе рассказали, как военные в США отнеслись бы к войне с Россией

Сенатор Рэнд Пол: американские военные выступают против гипотетической войны с Россией

© AP Photo / Czarek SokolowskiАмериканские военнослужащие во время учений НАТО в Польше
Американские военнослужащие во время учений НАТО в Польше - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Американские военнослужащие во время учений НАТО в Польше. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Американские военные, прошедшие службу в горячих точках, выступают против гипотетической войны с Россией и чрезмерной поддержки Украины, заявил в колонке для Federalist сенатор Рэнд Пол.
"Большинство американцев — особенно наши ветераны, воочию видевшие, к чему приводят бесконечные войны и смены режимов — выступают против войны с Россией и требуют сократить военное присутствие США", — написал Пол.
Он отметил, что количество переданного Украине оружия уже ударило по обороноспособности самих Соединенных Штатов, так как Вашингтон "практически опустошил свои арсеналы", отдав ключевое и дорогостоящее вооружение Киеву.
Пол также напомнил о словах одного из отцов-основателей США Тормаса Джефферсона, который призывал избегать каких-либо союзов и вести честные и взаимовыгодные отношения со всеми странами.
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
Вчера, 03:12Специальная военная операция на Украине
В конгрессе заявили, что США может ждать крах из-за Украины
На фоне российской спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, Вашингтон и его союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Президент Джо Байден 9 мая подписал закон о ленд-лизе, упрощающий оказание военной помощи Киеву.
Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Женщина на фоне флага Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
Вчера, 08:00
Запад культивирует ненависть всех ко всем
 
В миреРоссияУкраинаНАТОСШАРэнд Пол
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала