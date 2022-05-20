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Лондон не ставит целью смену власти в России, заявила глава МИД Британии - РИА Новости, 20.05.2022
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Лондон не ставит целью смену власти в России, заявила глава МИД Британии
Лондон не ставит целью смену власти в России, заявила глава МИД Британии - РИА Новости, 20.05.2022
Лондон не ставит целью смену власти в России, заявила глава МИД Британии
Глава британского МИД Лиз Трасс заявила, что Великобритания и США не ставят целью смену власти в России. РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T01:31
2022-05-20T01:31
в мире
владимир путин
сергей лавров
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РИМ, 20 мая — РИА Новости. Глава британского МИД Лиз Трасс заявила, что Великобритания и США не ставят целью смену власти в России.В интервью итальянской газете Corriere della Sera она сообщила, что не согласна с идеей французского лидера Эммануэля Макрона о том, что России необходимо дать путь выхода из украинского кризиса."Мы не ищем смены режима. Но мы должны удостовериться, что Россия будет больше не в состоянии совершать такие акты агрессии", — сказала она, отвечая на реплику о существующем мнении о том, что США и Великобритания нацелены на замену действующей власти в РФ.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации — существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.
https://ria.ru/20220517/evropa-1788897489.html
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в мире, владимир путин, сергей лавров, лиз трасс, великобритания, россия, украина, сша, донбасс, рим
01:31 20.05.2022
 
Лондон не ставит целью смену власти в России, заявила глава МИД Британии

Глава МИД Британии Трасс: Лондон и Вашингтон не ставят целью смену власти в России

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГлава МИД Великобритании Элизабет Трасс
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс. Архивное фото
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РИМ, 20 мая — РИА Новости. Глава британского МИД Лиз Трасс заявила, что Великобритания и США не ставят целью смену власти в России.
В интервью итальянской газете Corriere della Sera она сообщила, что не согласна с идеей французского лидера Эммануэля Макрона о том, что России необходимо дать путь выхода из украинского кризиса.

"Путин должен проиграть на Украине, а мы должны увидеть восстановленные суверенитет и территориальную целостность Украины, об этом мы очень четко заявляли", — сказала министр на вопрос о Крыме и Донбассе, уточнив при этом, что имеет в виду "всю территорию, которую Россия незаконно оккупирует".

"Мы не ищем смены режима. Но мы должны удостовериться, что Россия будет больше не в состоянии совершать такие акты агрессии", — сказала она, отвечая на реплику о существующем мнении о том, что США и Великобритания нацелены на замену действующей власти в РФ.
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Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.
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