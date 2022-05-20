https://ria.ru/20220520/virus-1789711807.html

Есть смертельные случаи: почему вирус оспы обезьян вышел из-под контроля

Оспа обезьян симптомы заражение и как передается человеку

Есть смертельные случаи: почему вирус оспы обезьян вышел из-под контроля

В Западной Европе — вспышка редкой болезни: оспы обезьян, которая передается от человека к человеку и может быть смертельной. Этот вирус известен с 1970-х, но... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T14:35

2022-05-20T14:35

2022-05-20T16:54

африка

демократическая республика конго

сша

воз

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

наука

оспа

наука

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости, Николай Гурьянов. В Западной Европе — вспышка редкой болезни: оспы обезьян, которая передается от человека к человеку и может быть смертельной. Этот вирус известен с 1970-х, но до сих пор за пределами Африки были лишь единичные случаи заболевания. Сейчас инфекция охватила Испанию, Португалию, Британию и другие страны. Пока симптомы проявились у нескольких десятков людей. В России усилили санитарный контроль и разработали тест-систему. Реальна ли угроза эпидемии — в материале РИА Новости.Из Африки — в ЕвропуВирус обнаружили в колониях подопытных обезьян в 1958-м — отсюда и название. В 1970-м в Демократической Республике Конго зафиксировали первое заражение человека. Известно два штамма: более тяжелый центральноафриканский с летальностью 10,6% и западноафриканский, который переносится легче (до 3,6%).Инкубационный период оспы обезьян — обычно от семи до 14 дней, но бывает и от пяти до 21. Симптомы менее тяжелые, чем у натуральной оспы, но все равно крайне неприятные: лихорадка, головные и мышечные боли, увеличение лимфатических узлов и озноб. Затем на лице появляется сыпь, как при ветрянке или сифилисе. Может распространиться и на другие части тела, в том числе на половые органы. Сыпь проходит различные стадии — от макулопапул (поражений кожи с плоским основанием) до везикул (небольших наполненных жидкостью пузырьков) и пустул (гнойничков). Примерно через 10 дней окончательно формируется струп, который позже отпадает. Судя по изображениям, высыпания могут плотно покрывать тело больного. Болезнь продолжается две-четыре недели.Естественный резервуар, то есть долговременный хозяин вируса, пока неизвестен. Переносчиком могут быть грызуны. До сих пор люди чаще всего заражались именно от животных. Например, в 2003-м в США произошла вспышка, связанная с ввозом в страну партии инфицированных мелких грызунов из Африки. Люди заболевали после укусов, царапин и даже от простого прикосновения к животному или его подстилке. Ни одного случая передачи между людьми не было. Заразились 70 человек, все поправились.Эта инфекция редко выходила за пределы Африки. Так, в Великобритании за последние четыре года заболели лишь восемь человек. Но в этом месяце — уже 11. В Испании, Португалии, Италии, Швеции, США, Канаде, Франции, Германии, Австралии — десятки заболевших. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что в ближайшие недели вирус может проникнуть и в другие страны.По предварительным данным, у всех заболевших — более мягкий, западноафриканский вариант.Оспа пошла другим путемДо сих пор считалось, что передача от человека к человеку происходит воздушно-капельным путем — после продолжительного контакта. Факторы риска: сон в одной комнате, проживание в одном домашнем хозяйстве, пища или питье из общей посуды с переносчиком инфекции. При этом недавние вспышки позволяют заподозрить, что вирус научился распространяться иначе.Пока все пациенты "чувствуют себя хорошо и изолированы дома, но за ними пристально наблюдают".В Португалии пять точных диагнозов, еще 15 пациентов — под подозрением. Все мужчины. Среди симптомов — язвенные поражения различных органов.По данным Агентства здравоохранения Соединенного Королевства, четверо из девяти заболевших — мужчины, у которых были однополые сексуальные контакты.Британские медицинские чиновники предупредили геев и бисексуалов о необходимости незамедлительно обращаться в службу сексуального здоровья при появлении сыпи на любой части тела, особенно гениталиях.Впрочем, твердо говорить о том, что инфекция распространяется половым путем, пока нельзя.Это не лечитсяЕще в феврале ученые предупреждали, что вирус стал опаснее. Так, в статье, опубликованной в журнале PLOS Neglected Tropical Diseases, отмечалось увеличение числа случаев оспы обезьян на африканском континенте. Особенно сильно пострадала Демократическая Республика Конго. Причем если раньше вирус чаще поражал детей, то теперь — “молодых взрослых”.Столь негативная динамика может быть связана "с прекращением вакцинации против оспы (натуральной. — Прим. ред.), которая обеспечивала некоторую перекрестную защиту от оспы обезьян", предполагают исследователи.О победе над натуральной оспой ВОЗ объявила в 1980-м. С тех пор массово прививать от этой болезни перестали.Как уточняет Александр Лукашев, от оспы обезьян пока нет ни вакцин, ни лекарств — только поддерживающая терапия. О новой разновидности вируса пока известно слишком мало, чтобы прогнозировать развитие ситуации.Считается, что оспа негативно влияет на иммунную систему. В результате организм не может бороться с другими инфекциями. Язвы, возникающие из-за болезни, также могут служить воротами для вредоносных организмов. К осложнениям оспы обезьян относятся вторичные инфекции: бронхопневмония, сепсис, энцефалит и инфекция роговицы с последующей потерей зрения.При этом перенесенная ветрянка никак не влияет на риск заболеть оспой обезьян, подчеркивает Александр Лукашев. Отметим, что ветрянка не связана с обычной оспой.Россия: не ждем, но готовимсяВ Роспотребнадзоре 19 мая заявили, что риск проникновения оспы обезьян в Россию невелик. Тем не менее на границах усилили санитарно-карантинный контроль. А Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" уже разработал автономную тест-систему и успешно провел ее лабораторные испытания. Применять тест можно будет "у постели больного". По словам чиновников, система не перепутает оспу обезьян с ее "родственниками": корью, краснухой и ветрянкой.Также в "Векторе" заявили, что вакцина от натуральной оспы будет эффективна и от оспы обезьян.Для профилактики эпидемиологи рекомендуют избегать контактов с людьми и животными — потенциальными носителями вируса. Нельзя прикасаться к предметам, с которыми контактировало больное животное, например к подстилке в клетке. Наконец, следует регулярно мыть руки с мылом или обрабатывать спиртовым раствором — как и при любой инфекционной угрозе.

https://ria.ru/20220508/gepatit-1787198233.html

https://ria.ru/20220427/virus-1785575466.html

африка

демократическая республика конго

сша

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африка, демократическая республика конго, сша, воз, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), наука, оспа, биология, здоровье