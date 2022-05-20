https://ria.ru/20220520/vino-1789645587.html

Роскачество пока не ожидает полной остановки импорта вина из ЕС

Роскачество пока не ожидает полной остановки импорта вина из ЕС - РИА Новости, 20.05.2022

Роскачество пока не ожидает полной остановки импорта вина из ЕС

Полной остановки импорта вина из стран Евросоюза в ближайшее время не ожидается, однако российским виноделам в перспективе придется заместить существенный объем РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T09:06

2022-05-20T09:06

2022-05-20T09:15

экономика

россия

италия

испания

роскачество

евросоюз

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Полной остановки импорта вина из стран Евросоюза в ближайшее время не ожидается, однако российским виноделам в перспективе придется заместить существенный объем ввозимой продукции, говорит директор департамента исследований и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева."Эксперты Роскачества не ожидают полной остановки импорта (вина - ред.) из стран Евросоюза в ближайшее время. Причиной могут быть только ответные меры России на недружественные действия других стран. В любом другом случае поставки продолжатся, российские импортеры и торговые сети меняют схемы работы, логистические маршруты, но обеспечивают наличие товара на полках. Тем не менее, в долгосрочной перспективе российскому виноделию предстоит заместить существенный объем импортного вина", - приводятся в релизе организации слова Буняевой.По ее мнению, для этого есть ряд предпосылок, в том числе активная закладка молодых современных виноградников в период с 2017 года, сформировавшая основу для роста урожайности. При этом российским виноделам необходимо планировать производство, учитывать структуру импорта, чтобы лучше понимать потребности покупателя.В 2021 году, напоминает Роскачество, доля импорта вина и игристого вина в общем объеме российского рынка составляла порядка 40%. В Россию, по данным Федеральной таможенной службы, было ввезено порядка 295 миллионов литров тихих вин и более 75 миллионов игристых. При этом в категории тихих вин соотношение объемов собственного производства и импорта составило примерно 50% на 50%, а в игристых винах две трети потребности рынка закрывают отечественные компании."Если рассматривать импорт из недружественных стран, наиболее высока доля поставок в категории игристых вин. Только на три страны ЕС - Италию, Испанию и Францию - приходится более 95% объемов поставляемого в страну игристого вина (свыше 72 миллионов литров). В категории тихих вин поставки из недружественных стран, включая Евросоюз, а также США, Австралию и ряд других, составили 66% от общего объема ввоза вина в Россию", - уточняет организация.По оценкам аналитиков, основной объем в производстве вина в России занимают полусладкие вина – более 55%. В импорте из недружественных стран основную долю (более 70%) занимают сухие вина, также значимый объем занимают полусухие вина - более 14%. Однако Роскачество прогнозирует, что уже в 2022 году соотношение ввозимой продукции и внутреннего производства вина может измениться, доля российских производителей вырастет с 60 до 70% на фоне сокращения общих объемов импорта.

https://ria.ru/20220518/rustore-1789331440.html

https://ria.ru/20220511/torgovlya-1787988761.html

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экономика, россия, италия, испания, роскачество, евросоюз