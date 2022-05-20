https://ria.ru/20220520/vikipediya-1789675499.html

РКН потребовал от "Википедии" удалить материалы с фейками о спецоперации

РКН потребовал от "Википедии" удалить материалы с фейками о спецоперации - РИА Новости, 20.05.2022

РКН потребовал от "Википедии" удалить материалы с фейками о спецоперации

Роскомнадзор потребовал от англоязычной версии "Википедии" удалить несколько материалов, которые содержат недостоверную информацию о спецоперации, сообщили РИА... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T11:41

2022-05-20T11:41

2022-05-20T11:41

специальная военная операция на украине

россия

общество

технологии

украина

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

wikipedia

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от англоязычной версии "Википедии" удалить несколько материалов, которые содержат недостоверную информацию о спецоперации, сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре."Генеральная прокуратура России направила требование в Роскомнадзор в отношении двух материалов, размещенных на страницах англоязычной версии "Википедии, содержащих недостоверную информацию о целях и форме специальной военной операции Вооруженных сил Российской Федерации на территории Украины, а также об атаках на гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры", - говорится в сообщении.Отмечается, что удалить указанные материалы необходимо в установленный законом срок, а за неудаление противоправной информации российским законодательством предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 4 миллионов рублей."Роскомнадзор внес Wikimedia Foundation, Inc. в перечень иностранных лиц, осуществляющих деятельность в сети "Интернет" на территории Российской Федерации. Это накладывает на иностранную компанию обязательства по открытию на территории России филиала/представительства/российского юридического лица, размещению на своем сайте электронной формы обратной связи с российскими пользователями, регистрации личного кабинета на сайте Роскомнадзора для взаимодействия с органами власти", - добавляется в сообщении.Ведомство добавляет, кроме указанного выше, иностранные лица обязаны ограничивать доступ к информации, нарушающей российское законодательство.Также Роскомназор проинформировал, что за несоблюдение требований закона о приземлении предусмотрен ряд ограничений: информирование пользователей информационного ресурса иностранной компании о нарушении ей, законодательства РФ; запрет на распространение рекламы иностранного лица, и (или) его информационного ресурса в качестве объекта рекламирования, а также на распространение рекламы на информационном ресурсе иностранной компании; ограничение переводов денежных средств и приема платежей физических и юридических лиц в пользу иностранного лица. Помимо этого, запрет на поисковую выдачу, запрет на сбор и трансграничную передачу персональных данных и частичное или полное ограничение доступа к информационному ресурсу иностранного лица.

https://ria.ru/20220515/roskomnadzor-1788650838.html

https://ria.ru/20220429/roskomnadzor-1786205410.html

россия

украина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, технологии, украина, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), wikipedia