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РКН потребовал от "Википедии" удалить материалы с фейками о спецоперации - РИА Новости, 20.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220520/vikipediya-1789675499.html
РКН потребовал от "Википедии" удалить материалы с фейками о спецоперации
РКН потребовал от "Википедии" удалить материалы с фейками о спецоперации - РИА Новости, 20.05.2022
РКН потребовал от "Википедии" удалить материалы с фейками о спецоперации
Роскомнадзор потребовал от англоязычной версии "Википедии" удалить несколько материалов, которые содержат недостоверную информацию о спецоперации, сообщили РИА... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T11:41
2022-05-20T11:41
специальная военная операция на украине
россия
общество
технологии
украина
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
wikipedia
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от англоязычной версии "Википедии" удалить несколько материалов, которые содержат недостоверную информацию о спецоперации, сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре."Генеральная прокуратура России направила требование в Роскомнадзор в отношении двух материалов, размещенных на страницах англоязычной версии "Википедии, содержащих недостоверную информацию о целях и форме специальной военной операции Вооруженных сил Российской Федерации на территории Украины, а также об атаках на гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры", - говорится в сообщении.Отмечается, что удалить указанные материалы необходимо в установленный законом срок, а за неудаление противоправной информации российским законодательством предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 4 миллионов рублей."Роскомнадзор внес Wikimedia Foundation, Inc. в перечень иностранных лиц, осуществляющих деятельность в сети "Интернет" на территории Российской Федерации. Это накладывает на иностранную компанию обязательства по открытию на территории России филиала/представительства/российского юридического лица, размещению на своем сайте электронной формы обратной связи с российскими пользователями, регистрации личного кабинета на сайте Роскомнадзора для взаимодействия с органами власти", - добавляется в сообщении.Ведомство добавляет, кроме указанного выше, иностранные лица обязаны ограничивать доступ к информации, нарушающей российское законодательство.Также Роскомназор проинформировал, что за несоблюдение требований закона о приземлении предусмотрен ряд ограничений: информирование пользователей информационного ресурса иностранной компании о нарушении ей, законодательства РФ; запрет на распространение рекламы иностранного лица, и (или) его информационного ресурса в качестве объекта рекламирования, а также на распространение рекламы на информационном ресурсе иностранной компании; ограничение переводов денежных средств и приема платежей физических и юридических лиц в пользу иностранного лица. Помимо этого, запрет на поисковую выдачу, запрет на сбор и трансграничную передачу персональных данных и частичное или полное ограничение доступа к информационному ресурсу иностранного лица.
https://ria.ru/20220515/roskomnadzor-1788650838.html
https://ria.ru/20220429/roskomnadzor-1786205410.html
россия
украина
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Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
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РИА Новости
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5
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7 495 645-6601
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россия, общество, технологии, украина, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), wikipedia
11:41 20.05.2022
 
РКН потребовал от "Википедии" удалить материалы с фейками о спецоперации

РКН потребовал от "Википедии" удалить несколько материалов с фейками о спецоперации

CC BY 2.0 / Echosciences Grenoble / WikipediaЛоготип онлайн-энциклопедии Wikipedia
Логотип онлайн-энциклопедии Wikipedia - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
CC BY 2.0 / Echosciences Grenoble / Wikipedia
Логотип онлайн-энциклопедии Wikipedia
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от англоязычной версии "Википедии" удалить несколько материалов, которые содержат недостоверную информацию о спецоперации, сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре.
"Генеральная прокуратура России направила требование в Роскомнадзор в отношении двух материалов, размещенных на страницах англоязычной версии "Википедии, содержащих недостоверную информацию о целях и форме специальной военной операции Вооруженных сил Российской Федерации на территории Украины, а также об атаках на гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что удалить указанные материалы необходимо в установленный законом срок, а за неудаление противоправной информации российским законодательством предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 4 миллионов рублей.
"Роскомнадзор внес Wikimedia Foundation, Inc. в перечень иностранных лиц, осуществляющих деятельность в сети "Интернет" на территории Российской Федерации. Это накладывает на иностранную компанию обязательства по открытию на территории России филиала/представительства/российского юридического лица, размещению на своем сайте электронной формы обратной связи с российскими пользователями, регистрации личного кабинета на сайте Роскомнадзора для взаимодействия с органами власти", - добавляется в сообщении.
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Ведомство добавляет, кроме указанного выше, иностранные лица обязаны ограничивать доступ к информации, нарушающей российское законодательство.
Также Роскомназор проинформировал, что за несоблюдение требований закона о приземлении предусмотрен ряд ограничений: информирование пользователей информационного ресурса иностранной компании о нарушении ей, законодательства РФ; запрет на распространение рекламы иностранного лица, и (или) его информационного ресурса в качестве объекта рекламирования, а также на распространение рекламы на информационном ресурсе иностранной компании; ограничение переводов денежных средств и приема платежей физических и юридических лиц в пользу иностранного лица. Помимо этого, запрет на поисковую выдачу, запрет на сбор и трансграничную передачу персональных данных и частичное или полное ограничение доступа к информационному ресурсу иностранного лица.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияОбществоТехнологииУкраинаФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Wikipedia
 
 
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