https://ria.ru/20220520/vikipediya-1789675499.html
РКН потребовал от "Википедии" удалить материалы с фейками о спецоперации
РКН потребовал от "Википедии" удалить материалы с фейками о спецоперации - РИА Новости, 20.05.2022
РКН потребовал от "Википедии" удалить материалы с фейками о спецоперации
Роскомнадзор потребовал от англоязычной версии "Википедии" удалить несколько материалов, которые содержат недостоверную информацию о спецоперации, сообщили РИА... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T11:41
2022-05-20T11:41
2022-05-20T11:41
специальная военная операция на украине
россия
общество
технологии
украина
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
wikipedia
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152393/94/1523939488_0:306:3264:2142_1920x0_80_0_0_a386ebfd9568b47b9f3128105fd72d90.jpg
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от англоязычной версии "Википедии" удалить несколько материалов, которые содержат недостоверную информацию о спецоперации, сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре."Генеральная прокуратура России направила требование в Роскомнадзор в отношении двух материалов, размещенных на страницах англоязычной версии "Википедии, содержащих недостоверную информацию о целях и форме специальной военной операции Вооруженных сил Российской Федерации на территории Украины, а также об атаках на гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры", - говорится в сообщении.Отмечается, что удалить указанные материалы необходимо в установленный законом срок, а за неудаление противоправной информации российским законодательством предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 4 миллионов рублей."Роскомнадзор внес Wikimedia Foundation, Inc. в перечень иностранных лиц, осуществляющих деятельность в сети "Интернет" на территории Российской Федерации. Это накладывает на иностранную компанию обязательства по открытию на территории России филиала/представительства/российского юридического лица, размещению на своем сайте электронной формы обратной связи с российскими пользователями, регистрации личного кабинета на сайте Роскомнадзора для взаимодействия с органами власти", - добавляется в сообщении.Ведомство добавляет, кроме указанного выше, иностранные лица обязаны ограничивать доступ к информации, нарушающей российское законодательство.Также Роскомназор проинформировал, что за несоблюдение требований закона о приземлении предусмотрен ряд ограничений: информирование пользователей информационного ресурса иностранной компании о нарушении ей, законодательства РФ; запрет на распространение рекламы иностранного лица, и (или) его информационного ресурса в качестве объекта рекламирования, а также на распространение рекламы на информационном ресурсе иностранной компании; ограничение переводов денежных средств и приема платежей физических и юридических лиц в пользу иностранного лица. Помимо этого, запрет на поисковую выдачу, запрет на сбор и трансграничную передачу персональных данных и частичное или полное ограничение доступа к информационному ресурсу иностранного лица.
https://ria.ru/20220515/roskomnadzor-1788650838.html
https://ria.ru/20220429/roskomnadzor-1786205410.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152393/94/1523939488_0:0:3264:2448_1920x0_80_0_0_66e180e60455a4e6a9e4bd33f8d88f98.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, технологии, украина, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), wikipedia
РКН потребовал от "Википедии" удалить материалы с фейками о спецоперации
РКН потребовал от "Википедии" удалить несколько материалов с фейками о спецоперации
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от англоязычной версии "Википедии" удалить несколько материалов, которые содержат недостоверную информацию о спецоперации, сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре.
"Генеральная прокуратура России
направила требование в Роскомнадзор
в отношении двух материалов, размещенных на страницах англоязычной версии "Википедии
, содержащих недостоверную информацию о целях и форме специальной военной операции Вооруженных сил Российской Федерации на территории Украины
, а также об атаках на гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры", - говорится в сообщении.
Отмечается, что удалить указанные материалы необходимо в установленный законом срок, а за неудаление противоправной информации российским законодательством предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 4 миллионов рублей.
"Роскомнадзор внес Wikimedia Foundation, Inc. в перечень иностранных лиц, осуществляющих деятельность в сети "Интернет" на территории Российской Федерации. Это накладывает на иностранную компанию обязательства по открытию на территории России филиала/представительства/российского юридического лица, размещению на своем сайте электронной формы обратной связи с российскими пользователями, регистрации личного кабинета на сайте Роскомнадзора для взаимодействия с органами власти", - добавляется в сообщении.
Ведомство добавляет, кроме указанного выше, иностранные лица обязаны ограничивать доступ к информации, нарушающей российское законодательство.
Также Роскомназор проинформировал, что за несоблюдение требований закона о приземлении предусмотрен ряд ограничений: информирование пользователей информационного ресурса иностранной компании о нарушении ей, законодательства РФ; запрет на распространение рекламы иностранного лица, и (или) его информационного ресурса в качестве объекта рекламирования, а также на распространение рекламы на информационном ресурсе иностранной компании; ограничение переводов денежных средств и приема платежей физических и юридических лиц в пользу иностранного лица. Помимо этого, запрет на поисковую выдачу, запрет на сбор и трансграничную передачу персональных данных и частичное или полное ограничение доступа к информационному ресурсу иностранного лица.