Рейтинг@Mail.ru
Ветераны в США раскритиковали выделение Украине 40 миллиардов долларов - РИА Новости, 20.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220520/veterany-1789635108.html
Ветераны в США раскритиковали выделение Украине 40 миллиардов долларов
Ветераны в США раскритиковали выделение Украине 40 миллиардов долларов - РИА Новости, 20.05.2022
Ветераны в США раскритиковали выделение Украине 40 миллиардов долларов
Американская организация "Обеспокоенные ветераны за Америку" выразила недовольство поспешностью конгресса США, выделившего Украине финансовую помощь в размере... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T04:23
2022-05-20T04:23
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
украина
сша
россия
вашингтон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789313661_0:189:3077:1920_1920x0_80_0_0_9845c060d2e0cbe8b932038b30cc089d.jpg
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Американская организация "Обеспокоенные ветераны за Америку" выразила недовольство поспешностью конгресса США, выделившего Украине финансовую помощь в размере 40 миллиардов долларов.По словам главы организации Расса Дьюэрстайна, ветеранов разочаровывает тот факт, что конгресс принимает массивный пакет помощи Украине без ясности относительно стратегии Белого дома в отношении Украины и того, как она отвечает американским интересам.Сенат США в четверг одобрил законопроект о выделении Украине беспрецедентной по масштабу дополнительной помощи в объеме около 40 миллиардов долларов. Нижняя палата конгресса одобрила данный законопроект на прошлой неделе. Теперь инициатива поступит на подпись Байдену.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220518/oruzhie-1788951725.html
https://ria.ru/20220520/voyna-1789623835.html
украина
сша
россия
вашингтон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789313661_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_8b1d4b05a03459bd2820bf3f1df8c28a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, украина, сша, россия, вашингтон
04:23 20.05.2022
 
Ветераны в США раскритиковали выделение Украине 40 миллиардов долларов

Ветераны в США раскритиковали поспешность выделения Украине 40 миллиардов долларов

© AP Photo / Mauricio Campino/U.S. Air ForceПогрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© AP Photo / Mauricio Campino/U.S. Air Force
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Американская организация "Обеспокоенные ветераны за Америку" выразила недовольство поспешностью конгресса США, выделившего Украине финансовую помощь в размере 40 миллиардов долларов.
По словам главы организации Расса Дьюэрстайна, ветеранов разочаровывает тот факт, что конгресс принимает массивный пакет помощи Украине без ясности относительно стратегии Белого дома в отношении Украины и того, как она отвечает американским интересам.
"Поспешность Вашингтона оказывает плохую услугу как американцам, так и украинцам, рискуя продлить войну и усилить напряженность", — говорится в заявлении.
Сенат США в четверг одобрил законопроект о выделении Украине беспрецедентной по масштабу дополнительной помощи в объеме около 40 миллиардов долларов. Нижняя палата конгресса одобрила данный законопроект на прошлой неделе. Теперь инициатива поступит на подпись Байдену.
Самолет C-17, загруженный боеприпасами для Украины, на базе ВВС США Дувр - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
18 мая, 08:00
Щедрость по-американски. Чем Украина расплатится за военную помощь США
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Американские военнослужащие во время учений НАТО в Польше - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
02:09
В конгрессе рассказали, как военные в США отнеслись бы к войне с Россией
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинУкраинаСШАРоссияВашингтон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала