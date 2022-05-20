https://ria.ru/20220520/veterany-1789635108.html

Ветераны в США раскритиковали выделение Украине 40 миллиардов долларов

Ветераны в США раскритиковали выделение Украине 40 миллиардов долларов - РИА Новости, 20.05.2022

Ветераны в США раскритиковали выделение Украине 40 миллиардов долларов

Американская организация "Обеспокоенные ветераны за Америку" выразила недовольство поспешностью конгресса США, выделившего Украине финансовую помощь в размере... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T04:23

2022-05-20T04:23

2022-05-20T04:23

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

украина

сша

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Американская организация "Обеспокоенные ветераны за Америку" выразила недовольство поспешностью конгресса США, выделившего Украине финансовую помощь в размере 40 миллиардов долларов.По словам главы организации Расса Дьюэрстайна, ветеранов разочаровывает тот факт, что конгресс принимает массивный пакет помощи Украине без ясности относительно стратегии Белого дома в отношении Украины и того, как она отвечает американским интересам.Сенат США в четверг одобрил законопроект о выделении Украине беспрецедентной по масштабу дополнительной помощи в объеме около 40 миллиардов долларов. Нижняя палата конгресса одобрила данный законопроект на прошлой неделе. Теперь инициатива поступит на подпись Байдену.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220518/oruzhie-1788951725.html

https://ria.ru/20220520/voyna-1789623835.html

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в мире, владимир путин, украина, сша, россия, вашингтон