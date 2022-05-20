Ветераны в США раскритиковали выделение Украине 40 миллиардов долларов
Ветераны в США раскритиковали поспешность выделения Украине 40 миллиардов долларов
© AP Photo / Mauricio Campino/U.S. Air ForceПогрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
© AP Photo / Mauricio Campino/U.S. Air Force
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Американская организация "Обеспокоенные ветераны за Америку" выразила недовольство поспешностью конгресса США, выделившего Украине финансовую помощь в размере 40 миллиардов долларов.
По словам главы организации Расса Дьюэрстайна, ветеранов разочаровывает тот факт, что конгресс принимает массивный пакет помощи Украине без ясности относительно стратегии Белого дома в отношении Украины и того, как она отвечает американским интересам.
"Поспешность Вашингтона оказывает плохую услугу как американцам, так и украинцам, рискуя продлить войну и усилить напряженность", — говорится в заявлении.
Сенат США в четверг одобрил законопроект о выделении Украине беспрецедентной по масштабу дополнительной помощи в объеме около 40 миллиардов долларов. Нижняя палата конгресса одобрила данный законопроект на прошлой неделе. Теперь инициатива поступит на подпись Байдену.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.