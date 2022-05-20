https://ria.ru/20220520/vertolety-1789729591.html
США нарушили контракт, передав Украине "афганские" вертолеты, заявил Михеев
США нарушили контракт, передав Украине "афганские" вертолеты, заявил Михеев - РИА Новости, 20.05.2022
США нарушили контракт, передав Украине "афганские" вертолеты, заявил Михеев
Передача Соединенными Штатами украинской стороне "афганских" вертолетов Ми-17В-5 является грубейшим нарушением контракта, они не подлежат реэкспорту, сообщил... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T14:26
2022-05-20T14:26
2022-05-20T14:30
в мире
россия
сша
министерство обороны сша
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
ми-17в-5
афганистан
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155509/12/1555091237_0:69:1024:645_1920x0_80_0_0_b925327992c127ed95ab22816ac60461.jpg
МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Передача Соединенными Штатами украинской стороне "афганских" вертолетов Ми-17В-5 является грубейшим нарушением контракта, они не подлежат реэкспорту, сообщил гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев журналистам на выставке HeliRussia."По поводу поставок Соединенными Штатами вертолетов Ми-17В-5 из так называемой "афганской партии": это однозначно грубейшее нарушение США основ международного права и положений российско-американских контрактных документов", - сказал Михеев.Он напомнил, что эти вертолеты не подлежат реэкспорту или передаче какой-либо третьей стране, что было подтверждено официальным обязательством Пентагона – сертификатом конечного пользователя. Документ был подписан Хилари Клинтон, которая в то время возглавляла госдеп.Ранее в ФСВТС России выразили протест по поводу любой незаконной передачи Украине вооружения российского (советского) производства, в том числе вертолетов, поставленных Афганистану в рамках крупного контракта с Пентагоном.Контракт между Россией и США на поставку 63 вертолетов Ми-17В-5, предназначавшихся для афганской национальной армии, был подписан в 2011 году.
https://ria.ru/20220517/ka-31-1788977700.html
россия
сша
афганистан
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155509/12/1555091237_0:0:912:683_1920x0_80_0_0_c72cbbf9cbf4110bb2a9ef93e91c11fa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, министерство обороны сша, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), ми-17в-5, афганистан, украина
14:26 20.05.2022 (обновлено: 14:30 20.05.2022)
США нарушили контракт, передав Украине "афганские" вертолеты, заявил Михеев
"Рособоронэкспорт": США грубо нарушили контракт, передав Украине "афганские" вертолеты