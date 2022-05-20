https://ria.ru/20220520/vertolety-1789729591.html

США нарушили контракт, передав Украине "афганские" вертолеты, заявил Михеев

США нарушили контракт, передав Украине "афганские" вертолеты, заявил Михеев - РИА Новости, 20.05.2022

США нарушили контракт, передав Украине "афганские" вертолеты, заявил Михеев

Передача Соединенными Штатами украинской стороне "афганских" вертолетов Ми-17В-5 является грубейшим нарушением контракта, они не подлежат реэкспорту, сообщил... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T14:26

2022-05-20T14:26

2022-05-20T14:30

в мире

россия

сша

министерство обороны сша

федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)

ми-17в-5

афганистан

украина

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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Передача Соединенными Штатами украинской стороне "афганских" вертолетов Ми-17В-5 является грубейшим нарушением контракта, они не подлежат реэкспорту, сообщил гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев журналистам на выставке HeliRussia."По поводу поставок Соединенными Штатами вертолетов Ми-17В-5 из так называемой "афганской партии": это однозначно грубейшее нарушение США основ международного права и положений российско-американских контрактных документов", - сказал Михеев.Он напомнил, что эти вертолеты не подлежат реэкспорту или передаче какой-либо третьей стране, что было подтверждено официальным обязательством Пентагона – сертификатом конечного пользователя. Документ был подписан Хилари Клинтон, которая в то время возглавляла госдеп.Ранее в ФСВТС России выразили протест по поводу любой незаконной передачи Украине вооружения российского (советского) производства, в том числе вертолетов, поставленных Афганистану в рамках крупного контракта с Пентагоном.Контракт между Россией и США на поставку 63 вертолетов Ми-17В-5, предназначавшихся для афганской национальной армии, был подписан в 2011 году.

https://ria.ru/20220517/ka-31-1788977700.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, сша, министерство обороны сша, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), ми-17в-5, афганистан, украина