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США нарушили контракт, передав Украине "афганские" вертолеты, заявил Михеев - РИА Новости, 20.05.2022
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США нарушили контракт, передав Украине "афганские" вертолеты, заявил Михеев
США нарушили контракт, передав Украине "афганские" вертолеты, заявил Михеев - РИА Новости, 20.05.2022
США нарушили контракт, передав Украине "афганские" вертолеты, заявил Михеев
Передача Соединенными Штатами украинской стороне "афганских" вертолетов Ми-17В-5 является грубейшим нарушением контракта, они не подлежат реэкспорту, сообщил... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T14:26
2022-05-20T14:30
в мире
россия
сша
министерство обороны сша
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
ми-17в-5
афганистан
украина
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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Передача Соединенными Штатами украинской стороне "афганских" вертолетов Ми-17В-5 является грубейшим нарушением контракта, они не подлежат реэкспорту, сообщил гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев журналистам на выставке HeliRussia."По поводу поставок Соединенными Штатами вертолетов Ми-17В-5 из так называемой "афганской партии": это однозначно грубейшее нарушение США основ международного права и положений российско-американских контрактных документов", - сказал Михеев.Он напомнил, что эти вертолеты не подлежат реэкспорту или передаче какой-либо третьей стране, что было подтверждено официальным обязательством Пентагона – сертификатом конечного пользователя. Документ был подписан Хилари Клинтон, которая в то время возглавляла госдеп.Ранее в ФСВТС России выразили протест по поводу любой незаконной передачи Украине вооружения российского (советского) производства, в том числе вертолетов, поставленных Афганистану в рамках крупного контракта с Пентагоном.Контракт между Россией и США на поставку 63 вертолетов Ми-17В-5, предназначавшихся для афганской национальной армии, был подписан в 2011 году.
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в мире, россия, сша, министерство обороны сша, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), ми-17в-5, афганистан, украина
14:26 20.05.2022 (обновлено: 14:30 20.05.2022)
 
США нарушили контракт, передав Украине "афганские" вертолеты, заявил Михеев

"Рособоронэкспорт": США грубо нарушили контракт, передав Украине "афганские" вертолеты

CC BY-SA 2.0 / Прес-служба командування ДШВ ЗС України / Мі-8Вертолет Ми-8 ВС Украины
Вертолет Ми-8 ВС Украины - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
CC BY-SA 2.0 / Прес-служба командування ДШВ ЗС України / Мі-8
Вертолет Ми-8 ВС Украины
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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Передача Соединенными Штатами украинской стороне "афганских" вертолетов Ми-17В-5 является грубейшим нарушением контракта, они не подлежат реэкспорту, сообщил гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев журналистам на выставке HeliRussia.
"По поводу поставок Соединенными Штатами вертолетов Ми-17В-5 из так называемой "афганской партии": это однозначно грубейшее нарушение США основ международного права и положений российско-американских контрактных документов", - сказал Михеев.
Флаги России и Индии
17 мая, 11:50
СМИ сообщили о приостановке переговоров Индии и России по вертолетам Ка-31
Он напомнил, что эти вертолеты не подлежат реэкспорту или передаче какой-либо третьей стране, что было подтверждено официальным обязательством Пентагона – сертификатом конечного пользователя. Документ был подписан Хилари Клинтон, которая в то время возглавляла госдеп.
Ранее в ФСВТС России выразили протест по поводу любой незаконной передачи Украине вооружения российского (советского) производства, в том числе вертолетов, поставленных Афганистану в рамках крупного контракта с Пентагоном.
Контракт между Россией и США на поставку 63 вертолетов Ми-17В-5, предназначавшихся для афганской национальной армии, был подписан в 2011 году.
 
В миреРоссияСШАМинистерство обороны СШАФедеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России)Ми-17В-5АфганистанУкраина
 
 
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