Рейтинг@Mail.ru
Доллар и евро используют для политического шантажа, заявил Мишустин - РИА Новости, 20.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220520/valyuta-1789730635.html
Доллар и евро используют для политического шантажа, заявил Мишустин
Доллар и евро используют для политического шантажа, заявил Мишустин - РИА Новости, 20.05.2022
Доллар и евро используют для политического шантажа, заявил Мишустин
Дедолларизация экономики России остается приоритетом, доллар и евро все чаще используются как инструмент политического и экономического шантажа, заявил... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T14:26
2022-05-20T14:49
михаил мишустин
экономика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782305245_0:0:3221:1813_1920x0_80_0_0_628d9eeb3375d8a04ec7e3a4d60ade12.jpg
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Дедолларизация экономики России остается приоритетом, доллар и евро все чаще используются как инструмент политического и экономического шантажа, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании совета глав правительств стран СНГ в режиме видеоконференции."В центре внимания остается дедолларизация", - сказал Мишустин.Он отметил, что в условиях санкционного давления необходимо усиливать взаимодействие и активнее использовать многосторонние механизмы, в частности такие как договор о зоне свободной торговли, взаимодействие в транспортно-логистической сфере, а также расширение использования национальных валют во взаимных расчетах."Последнее особенно актуально, поскольку доллар и евро все чаще используются в качестве инструмента политического давления и экономического шантажа", - подчеркнул премьер.
https://ria.ru/20220511/ssha-1787778126.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782305245_43:0:2774:2048_1920x0_80_0_0_839995a40f43f9a2e388e0be8ce3222f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
михаил мишустин, экономика, россия
14:26 20.05.2022 (обновлено: 14:49 20.05.2022)
 
Доллар и евро используют для политического шантажа, заявил Мишустин

Мишустин: доллар и евро все чаще используют как элементы политического шантажа

© РИА Новости / Александр АстафьевПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Дедолларизация экономики России остается приоритетом, доллар и евро все чаще используются как инструмент политического и экономического шантажа, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании совета глав правительств стран СНГ в режиме видеоконференции.
"В центре внимания остается дедолларизация", - сказал Мишустин.
Он отметил, что в условиях санкционного давления необходимо усиливать взаимодействие и активнее использовать многосторонние механизмы, в частности такие как договор о зоне свободной торговли, взаимодействие в транспортно-логистической сфере, а также расширение использования национальных валют во взаимных расчетах.
"Последнее особенно актуально, поскольку доллар и евро все чаще используются в качестве инструмента политического давления и экономического шантажа", - подчеркнул премьер.
Нефтяная платформа в Калифорнии - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
11 мая, 08:00
США стоят на пороге уничтожения нефтедоллара своими руками
 
Михаил МишустинЭкономикаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала