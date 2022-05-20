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Доллар и евро используют для политического шантажа, заявил Мишустин
Доллар и евро используют для политического шантажа, заявил Мишустин - РИА Новости, 20.05.2022
Доллар и евро используют для политического шантажа, заявил Мишустин
Дедолларизация экономики России остается приоритетом, доллар и евро все чаще используются как инструмент политического и экономического шантажа, заявил... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T14:26
2022-05-20T14:26
2022-05-20T14:49
михаил мишустин
экономика
россия
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Дедолларизация экономики России остается приоритетом, доллар и евро все чаще используются как инструмент политического и экономического шантажа, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании совета глав правительств стран СНГ в режиме видеоконференции."В центре внимания остается дедолларизация", - сказал Мишустин.Он отметил, что в условиях санкционного давления необходимо усиливать взаимодействие и активнее использовать многосторонние механизмы, в частности такие как договор о зоне свободной торговли, взаимодействие в транспортно-логистической сфере, а также расширение использования национальных валют во взаимных расчетах."Последнее особенно актуально, поскольку доллар и евро все чаще используются в качестве инструмента политического давления и экономического шантажа", - подчеркнул премьер.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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михаил мишустин, экономика, россия
14:26 20.05.2022 (обновлено: 14:49 20.05.2022)
Доллар и евро используют для политического шантажа, заявил Мишустин
Мишустин: доллар и евро все чаще используют как элементы политического шантажа
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Дедолларизация экономики России остается приоритетом, доллар и евро все чаще используются как инструмент политического и экономического шантажа, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании совета глав правительств стран СНГ в режиме видеоконференции.
"В центре внимания остается дедолларизация", - сказал Мишустин.
Он отметил, что в условиях санкционного давления необходимо усиливать взаимодействие и активнее использовать многосторонние механизмы, в частности такие как договор о зоне свободной торговли, взаимодействие в транспортно-логистической сфере, а также расширение использования национальных валют во взаимных расчетах.
"Последнее особенно актуально, поскольку доллар и евро все чаще используются в качестве инструмента политического давления и экономического шантажа", - подчеркнул премьер.