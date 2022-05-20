https://ria.ru/20220520/valyuta-1789710447.html

Премьер Белоруссии призвал СНГ уйти в расчетах от доллара и евро

Премьер Белоруссии призвал СНГ уйти в расчетах от доллара и евро - РИА Новости, 20.05.2022

Премьер Белоруссии призвал СНГ уйти в расчетах от доллара и евро

Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что странам СНГ следует максимально уйти во взаимных расчетах от доллара и евро. РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T13:30

2022-05-20T13:30

2022-05-20T15:24

снг

экономика

белоруссия

роман головченко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595821256_0:98:2915:1739_1920x0_80_0_0_708614fbd24b1febb20f27ab491953f3.jpg

МИНСК, 20 мая – РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что странам СНГ следует максимально уйти во взаимных расчетах от доллара и евро."Добиться устойчивого экономического роста в условиях объявленной нам экономической войны будет невозможно без решения одной из системообразующих задач - максимального ухода от взаиморасчетов в долларах и евро", - сказал Головченко на заседании Совета глав правительств стран СНГ, которое проходит в видеоформате. Отрывок выступления премьера распространила пресс-служба белорусского правительства. По его словам, "это позволит не только увеличить трансграничные расчеты, которые могут осуществляться напрямую между странами – участницами, но и стимулировать взаимную торговлю, защитить экспортеров и импортеров от колебаний курсов валют третьих стран".Головченко подчеркнул, что с апреля Белоруссия перешла на расчеты за энергоносители с Россией в российских рублях. "На площадке СНГ в значительной мере сформирована необходимая платежная инфраструктура для полного ухода от американской и европейской валют", - заявил он.По его словам, торговля в нацвалютах получает все большее распространение, но доля взаиморасчетов в долларах и евро все еще остается существенной. "Прошу глав делегаций активизировать работу на данном направлении. Межгосбанк сформировал перечень соответствующих предложений. Считаем необходимым их рассмотреть в первоочередном порядке", - добавил премьер.

https://ria.ru/20220520/rubl-1789617747.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

снг, экономика, белоруссия, роман головченко