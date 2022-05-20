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Премьер Белоруссии призвал СНГ уйти в расчетах от доллара и евро - РИА Новости, 20.05.2022
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Премьер Белоруссии призвал СНГ уйти в расчетах от доллара и евро
Премьер Белоруссии призвал СНГ уйти в расчетах от доллара и евро - РИА Новости, 20.05.2022
Премьер Белоруссии призвал СНГ уйти в расчетах от доллара и евро
Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что странам СНГ следует максимально уйти во взаимных расчетах от доллара и евро. РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T13:30
2022-05-20T15:24
снг
экономика
белоруссия
роман головченко
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МИНСК, 20 мая – РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что странам СНГ следует максимально уйти во взаимных расчетах от доллара и евро."Добиться устойчивого экономического роста в условиях объявленной нам экономической войны будет невозможно без решения одной из системообразующих задач - максимального ухода от взаиморасчетов в долларах и евро", - сказал Головченко на заседании Совета глав правительств стран СНГ, которое проходит в видеоформате. Отрывок выступления премьера распространила пресс-служба белорусского правительства. По его словам, "это позволит не только увеличить трансграничные расчеты, которые могут осуществляться напрямую между странами – участницами, но и стимулировать взаимную торговлю, защитить экспортеров и импортеров от колебаний курсов валют третьих стран".Головченко подчеркнул, что с апреля Белоруссия перешла на расчеты за энергоносители с Россией в российских рублях. "На площадке СНГ в значительной мере сформирована необходимая платежная инфраструктура для полного ухода от американской и европейской валют", - заявил он.По его словам, торговля в нацвалютах получает все большее распространение, но доля взаиморасчетов в долларах и евро все еще остается существенной. "Прошу глав делегаций активизировать работу на данном направлении. Межгосбанк сформировал перечень соответствующих предложений. Считаем необходимым их рассмотреть в первоочередном порядке", - добавил премьер.
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снг, экономика, белоруссия, роман головченко
13:30 20.05.2022 (обновлено: 15:24 20.05.2022)
 
Премьер Белоруссии призвал СНГ уйти в расчетах от доллара и евро

Премьер Белоруссии Головченко призвал СНГ максимально уйти в расчетах от доллара и евро

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Белоруссии Роман Головченко
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. Архивное фото
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МИНСК, 20 мая – РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что странам СНГ следует максимально уйти во взаимных расчетах от доллара и евро.
"Добиться устойчивого экономического роста в условиях объявленной нам экономической войны будет невозможно без решения одной из системообразующих задач - максимального ухода от взаиморасчетов в долларах и евро", - сказал Головченко на заседании Совета глав правительств стран СНГ, которое проходит в видеоформате. Отрывок выступления премьера распространила пресс-служба белорусского правительства. По его словам, "это позволит не только увеличить трансграничные расчеты, которые могут осуществляться напрямую между странами – участницами, но и стимулировать взаимную торговлю, защитить экспортеров и импортеров от колебаний курсов валют третьих стран".
Головченко подчеркнул, что с апреля Белоруссия перешла на расчеты за энергоносители с Россией в российских рублях. "На площадке СНГ в значительной мере сформирована необходимая платежная инфраструктура для полного ухода от американской и европейской валют", - заявил он.
По его словам, торговля в нацвалютах получает все большее распространение, но доля взаиморасчетов в долларах и евро все еще остается существенной. "Прошу глав делегаций активизировать работу на данном направлении. Межгосбанк сформировал перечень соответствующих предложений. Считаем необходимым их рассмотреть в первоочередном порядке", - добавил премьер.
Рублевые монеты и купюры - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
03:35
Дан прогноз по курсу рубля после снятия валютных ограничений
 
СНГЭкономикаБелоруссияРоман Головченко
 
 
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