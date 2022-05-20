Рейтинг@Mail.ru
В России создали прототипы генно-инженерных вакцин от чумы и сибирской язвы - РИА Новости, 20.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220520/vaktsiny-1789709969.html
В России создали прототипы генно-инженерных вакцин от чумы и сибирской язвы
В России создали прототипы генно-инженерных вакцин от чумы и сибирской язвы - РИА Новости, 20.05.2022
В России создали прототипы генно-инженерных вакцин от чумы и сибирской язвы
Первая фаза клинических исследований препарата для лечения аутоиммунных заболеваний завершена в России, также созданы прототипы генно-инженерных вакцин против... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T13:28
2022-05-20T13:41
здоровье - общество
общество
татьяна голикова
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757502324_0:146:2988:1826_1920x0_80_0_0_d84c91bf3fd95c7c75159788a8fda241.jpg
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Первая фаза клинических исследований препарата для лечения аутоиммунных заболеваний завершена в России, также созданы прототипы генно-инженерных вакцин против чумы и сибирской язвы, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.Она обратилась с приветствием к участникам и гостям междисциплинарного круглого стола по вопросу развития генетических технологий в стране. Голикова отметила, что на генетические технологии возлагаются большие надежды в медицине, фармацевтике, сельском хозяйстве и животноводстве, промышленности, пищевом производстве, а также других отраслях."Так, в части генетических технологий для медицины завершена первая фаза клинических испытаний препарата для лечения аутоиммунных заболеваний за счет выборочного подавления Т-клеточного иммунитета. Число пациентов в нашей стране, для которых эта терапия может оказаться эффективной, например, с болезнью Бехтерева, составляет почти 1 миллион человек", - отметила Голикова.Вице-премьер также рассказала, что в России созданы "прототипы генно-инженерных вакцин против чумы, сибирской язвы, туляремии и эшерихиозов, разработаны их пилотные технологии выпуска". Голикова обратила внимание, что степень защиты животных от заражения, например, эшерихиозом составит порядка 90%, тогда как эффективность зарубежных вакцин – 26%.Применение генетических технологий в области сельского хозяйства позволило создать и передать на испытание новые линии пшеницы с повышенным содержанием белка и сокращенным периодом созревания. Это позволит увеличить объем производства отечественной пшеницы высокого класса до 7%."Широкое внедрение достижений генно-инженерной деятельности требует появления адекватного новой реальности законодательства. Определения пределов допустимости использования генетических технологий без создания препятствий для их развития. Особое звучание приобретают этические вопросы и, безусловно, важнейший из них – это генетическая информация", - отметила Голикова.Она добавила, что нужны механизмы, которые обеспечат права граждан, определят вопросы получения, использования и защиты генетических данных каждого человека. Правительство работает над решением этих задач, добавила вице-премьер.
https://ria.ru/20220417/biolaboratorii-1783801453.html
https://ria.ru/20211011/chuma-1753972422.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757502324_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b89b9030aaaec2150da55084b9c3dfdf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, общество, татьяна голикова, россия
13:28 20.05.2022 (обновлено: 13:41 20.05.2022)
 
В России создали прототипы генно-инженерных вакцин от чумы и сибирской язвы

Голикова: в России создали прототипы генно-инженерных вакцин от чумы и сибирской язвы

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках шприц с вакциной
Медицинский работник держит в руках шприц с вакциной - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Медицинский работник держит в руках шприц с вакциной. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Первая фаза клинических исследований препарата для лечения аутоиммунных заболеваний завершена в России, также созданы прототипы генно-инженерных вакцин против чумы и сибирской язвы, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Она обратилась с приветствием к участникам и гостям междисциплинарного круглого стола по вопросу развития генетических технологий в стране. Голикова отметила, что на генетические технологии возлагаются большие надежды в медицине, фармацевтике, сельском хозяйстве и животноводстве, промышленности, пищевом производстве, а также других отраслях.
Биологически опасное вещество в руках лаборанта - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
17 апреля, 08:00
Чума и тиф: чем занимались американские ученые на Украине
"Так, в части генетических технологий для медицины завершена первая фаза клинических испытаний препарата для лечения аутоиммунных заболеваний за счет выборочного подавления Т-клеточного иммунитета. Число пациентов в нашей стране, для которых эта терапия может оказаться эффективной, например, с болезнью Бехтерева, составляет почти 1 миллион человек", - отметила Голикова.
Вице-премьер также рассказала, что в России созданы "прототипы генно-инженерных вакцин против чумы, сибирской язвы, туляремии и эшерихиозов, разработаны их пилотные технологии выпуска". Голикова обратила внимание, что степень защиты животных от заражения, например, эшерихиозом составит порядка 90%, тогда как эффективность зарубежных вакцин – 26%.
Применение генетических технологий в области сельского хозяйства позволило создать и передать на испытание новые линии пшеницы с повышенным содержанием белка и сокращенным периодом созревания. Это позволит увеличить объем производства отечественной пшеницы высокого класса до 7%.
"Широкое внедрение достижений генно-инженерной деятельности требует появления адекватного новой реальности законодательства. Определения пределов допустимости использования генетических технологий без создания препятствий для их развития. Особое звучание приобретают этические вопросы и, безусловно, важнейший из них – это генетическая информация", - отметила Голикова.
Она добавила, что нужны механизмы, которые обеспечат права граждан, определят вопросы получения, использования и защиты генетических данных каждого человека. Правительство работает над решением этих задач, добавила вице-премьер.
Анна Попова - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
11 октября 2021, 11:25
Попова заявила о росте числа случаев чумы в мире
 
Здоровье - ОбществоОбществоТатьяна ГоликоваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала