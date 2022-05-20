https://ria.ru/20220520/vaktsiny-1789709969.html

В России создали прототипы генно-инженерных вакцин от чумы и сибирской язвы

В России создали прототипы генно-инженерных вакцин от чумы и сибирской язвы - РИА Новости, 20.05.2022

В России создали прототипы генно-инженерных вакцин от чумы и сибирской язвы

Первая фаза клинических исследований препарата для лечения аутоиммунных заболеваний завершена в России, также созданы прототипы генно-инженерных вакцин против... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T13:28

2022-05-20T13:28

2022-05-20T13:41

здоровье - общество

общество

татьяна голикова

россия

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Первая фаза клинических исследований препарата для лечения аутоиммунных заболеваний завершена в России, также созданы прототипы генно-инженерных вакцин против чумы и сибирской язвы, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.Она обратилась с приветствием к участникам и гостям междисциплинарного круглого стола по вопросу развития генетических технологий в стране. Голикова отметила, что на генетические технологии возлагаются большие надежды в медицине, фармацевтике, сельском хозяйстве и животноводстве, промышленности, пищевом производстве, а также других отраслях."Так, в части генетических технологий для медицины завершена первая фаза клинических испытаний препарата для лечения аутоиммунных заболеваний за счет выборочного подавления Т-клеточного иммунитета. Число пациентов в нашей стране, для которых эта терапия может оказаться эффективной, например, с болезнью Бехтерева, составляет почти 1 миллион человек", - отметила Голикова.Вице-премьер также рассказала, что в России созданы "прототипы генно-инженерных вакцин против чумы, сибирской язвы, туляремии и эшерихиозов, разработаны их пилотные технологии выпуска". Голикова обратила внимание, что степень защиты животных от заражения, например, эшерихиозом составит порядка 90%, тогда как эффективность зарубежных вакцин – 26%.Применение генетических технологий в области сельского хозяйства позволило создать и передать на испытание новые линии пшеницы с повышенным содержанием белка и сокращенным периодом созревания. Это позволит увеличить объем производства отечественной пшеницы высокого класса до 7%."Широкое внедрение достижений генно-инженерной деятельности требует появления адекватного новой реальности законодательства. Определения пределов допустимости использования генетических технологий без создания препятствий для их развития. Особое звучание приобретают этические вопросы и, безусловно, важнейший из них – это генетическая информация", - отметила Голикова.Она добавила, что нужны механизмы, которые обеспечат права граждан, определят вопросы получения, использования и защиты генетических данных каждого человека. Правительство работает над решением этих задач, добавила вице-премьер.

https://ria.ru/20220417/biolaboratorii-1783801453.html

https://ria.ru/20211011/chuma-1753972422.html

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

здоровье - общество, общество, татьяна голикова, россия