https://ria.ru/20220520/vaktsina-1789718063.html

"Вектор": вакцина против натуральной оспы эффективна против оспы обезьян

"Вектор": вакцина против натуральной оспы эффективна против оспы обезьян - РИА Новости, 20.05.2022

"Вектор": вакцина против натуральной оспы эффективна против оспы обезьян

Вакцина против натуральной оспы эффективна и против оспы обезьян, но так как риск завоза инфекции в Россию низкий, в настоящее время её используют только для... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T13:50

2022-05-20T13:50

2022-05-20T14:18

общество

здоровье - общество

государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"

россия

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оспа обезьян

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Вакцина против натуральной оспы эффективна и против оспы обезьян, но так как риск завоза инфекции в Россию низкий, в настоящее время её используют только для медиков, которые могут подвергаться высокому риску заражения, сообщили РИА Новости в ГНЦ "Вектор".Ранее Агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA) сообщило, что общее число заболевших оспой обезьян в стране достигло девяти человек. Министерство здравоохранения Испании и местные власти ввели режим санитарной тревоги после выявления восьми случаев заражения обезьяньей оспой в Мадриде, сообщили местные СМИ. Помимо Швеции, первый случай заболевания в четверг выявлен в Италии. Также первые случаи заражения обезьяньей оспой выявили в Австралии и Канаде."Поскольку все поксвирусы дают очень хороший перекрестный иммунитет, вакцина, которой прививали людей против натуральной оспы, работала и в отношении оспы обезьян",- говорится в сообщении.Риск завоза оспы обезьян в Россию низкий, поэтому в настоящее время вакцины против оспы используются исключительно для медиков, которые могут подвергаться высокому риску заражения вирусом.После глобальной ликвидации натуральной оспы с 1980 года в России была прекращена вакцинация против этой инфекции. При отсутствии оспы на территории России прививкам против этой инфекции подлежат в первую очередь лица, относящиеся к группе повышенного риска встречи с натуральной оспой.Оспа обезьян - редкое вирусное зоонозное заболевание, то есть заболевание, передающееся человеку от животных, симптомы которого у человека схожи с симптомами, наблюдавшимися в прошлом у пациентов с натуральной оспой, однако менее серьезны.

https://ria.ru/20220520/ospa-1789717629.html

https://ria.ru/20220520/ospa-1789711179.html

россия

испания

мадрид

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, здоровье - общество, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", россия, испания, мадрид, оспа обезьян