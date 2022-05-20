https://ria.ru/20220520/uzhestochenie-1789615878.html

Врач назвал условие, при котором меры против COVID-19 могут ужесточить

Врач назвал условие, при котором меры против COVID-19 могут ужесточить - РИА Новости, 20.05.2022

Врач назвал условие, при котором меры против COVID-19 могут ужесточить

Как теперь протекает COVID-19 и что общего у этого заболевания с ОРЗ, рассказал в интервью радио Sputnik врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T02:15

2022-05-20T02:15

2022-05-20T02:15

распространение коронавируса

общество

россия

коронавирус covid-19

алексей хухрев

здоровье

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Как теперь протекает COVID-19 и что общего у этого заболевания с ОРЗ, рассказал в интервью радио Sputnik врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев.Россияне продолжают заражаться коронавирусной инфекцией, но теперь это заболевание похоже на ОРЗ, считает он. Сходство заключается как в массовом распространении болезни, так и в сравнительно легком ее течении, уточнил Хухрев.Большинство случаев COVID-19 в России связано с заражением штаммом "омикрон", добавил Хухрев. По его словам, инфицированные этим вариантом коронавируса пациенты выздоравливают в среднем за пять дней.Согласно данным Минздрава, от COVID-19 в настоящее время лечатся примерно сто тысяч человек. Но основанием для принятия дополнительных противоэпидемических мер обычно служат другие статистические показатели, полагает врач. Условием для ужесточения мер против COVID-19 мог бы стать рост числа госпитализаций и смертей, вызванных этим заболеванием, пояснил он."Сейчас смертность все ниже. Эти цифры можно легко отследить. Если мы увидим, что снова стало расти количество смертей от коронавируса, это будет сигналом, что пришел кто-то новый (вариант вируса. — Прим. ред.), и пора подумать, насколько это представляет реальную угрозу, подумать об ограничениях, возможно, вернуться к массовому тестированию", — отметил Хухрев.Проводить массовое ПЦР-тестирование не имеет смысла при широком распространении и легком течении болезни, уверен врач.Теоретически можно проводить тестирование и на ОРЗ, продолжил врач."Одним из основных возбудителей ОРЗ является аденовирус, на него можно сдавать тест, против него даже есть вполне эффективная прививка", — сказал Хухрев.

https://ria.ru/20220507/smert-1787413880.html

https://ria.ru/20220318/koronavirus-1778879879.html

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общество, россия, коронавирус covid-19, алексей хухрев, здоровье