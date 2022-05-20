Врач назвал условие, при котором меры против COVID-19 могут ужесточить
Врач Хухрев: ужесточить меры против COVID-19 могут из-за роста числа смертей заболевших
Медицинские сотрудники. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Как теперь протекает COVID-19 и что общего у этого заболевания с ОРЗ, рассказал в интервью радио Sputnik врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев.
Россияне продолжают заражаться коронавирусной инфекцией, но теперь это заболевание похоже на ОРЗ, считает он. Сходство заключается как в массовом распространении болезни, так и в сравнительно легком ее течении, уточнил Хухрев.
"Ситуация стала напоминать обычные проблемы с острыми респираторными заболеваниями. ОРЗ болеют много (людей. — Прим. ред.) и легко, в основном все поправляются. С COVID-19 сейчас примерно та же история", — констатировал он.
Большинство случаев COVID-19 в России связано с заражением штаммом "омикрон", добавил Хухрев. По его словам, инфицированные этим вариантом коронавируса пациенты выздоравливают в среднем за пять дней.
Согласно данным Минздрава, от COVID-19 в настоящее время лечатся примерно сто тысяч человек. Но основанием для принятия дополнительных противоэпидемических мер обычно служат другие статистические показатели, полагает врач. Условием для ужесточения мер против COVID-19 мог бы стать рост числа госпитализаций и смертей, вызванных этим заболеванием, пояснил он.
"Сейчас смертность все ниже. Эти цифры можно легко отследить. Если мы увидим, что снова стало расти количество смертей от коронавируса, это будет сигналом, что пришел кто-то новый (вариант вируса. — Прим. ред.), и пора подумать, насколько это представляет реальную угрозу, подумать об ограничениях, возможно, вернуться к массовому тестированию", — отметил Хухрев.
Проводить массовое ПЦР-тестирование не имеет смысла при широком распространении и легком течении болезни, уверен врач.
"Когда болели сравнительно мало и тяжело, был прямой смысл массового ПЦР-тестирования, чтобы предохранить других, сейчас смысла проверять всех нет", — такое мнение высказал Хухрев.
Теоретически можно проводить тестирование и на ОРЗ, продолжил врач.
"Одним из основных возбудителей ОРЗ является аденовирус, на него можно сдавать тест, против него даже есть вполне эффективная прививка", — сказал Хухрев.