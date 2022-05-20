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Врач назвал условие, при котором меры против COVID-19 могут ужесточить - РИА Новости, 20.05.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220520/uzhestochenie-1789615878.html
Врач назвал условие, при котором меры против COVID-19 могут ужесточить
Врач назвал условие, при котором меры против COVID-19 могут ужесточить - РИА Новости, 20.05.2022
Врач назвал условие, при котором меры против COVID-19 могут ужесточить
Как теперь протекает COVID-19 и что общего у этого заболевания с ОРЗ, рассказал в интервью радио Sputnik врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T02:15
2022-05-20T02:15
распространение коронавируса
общество
россия
коронавирус covid-19
алексей хухрев
здоровье
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Как теперь протекает COVID-19 и что общего у этого заболевания с ОРЗ, рассказал в интервью радио Sputnik врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев.Россияне продолжают заражаться коронавирусной инфекцией, но теперь это заболевание похоже на ОРЗ, считает он. Сходство заключается как в массовом распространении болезни, так и в сравнительно легком ее течении, уточнил Хухрев.Большинство случаев COVID-19 в России связано с заражением штаммом "омикрон", добавил Хухрев. По его словам, инфицированные этим вариантом коронавируса пациенты выздоравливают в среднем за пять дней.Согласно данным Минздрава, от COVID-19 в настоящее время лечатся примерно сто тысяч человек. Но основанием для принятия дополнительных противоэпидемических мер обычно служат другие статистические показатели, полагает врач. Условием для ужесточения мер против COVID-19 мог бы стать рост числа госпитализаций и смертей, вызванных этим заболеванием, пояснил он."Сейчас смертность все ниже. Эти цифры можно легко отследить. Если мы увидим, что снова стало расти количество смертей от коронавируса, это будет сигналом, что пришел кто-то новый (вариант вируса. — Прим. ред.), и пора подумать, насколько это представляет реальную угрозу, подумать об ограничениях, возможно, вернуться к массовому тестированию", — отметил Хухрев.Проводить массовое ПЦР-тестирование не имеет смысла при широком распространении и легком течении болезни, уверен врач.Теоретически можно проводить тестирование и на ОРЗ, продолжил врач."Одним из основных возбудителей ОРЗ является аденовирус, на него можно сдавать тест, против него даже есть вполне эффективная прививка", — сказал Хухрев.
https://ria.ru/20220507/smert-1787413880.html
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общество, россия, коронавирус covid-19, алексей хухрев, здоровье
02:15 20.05.2022
 
Врач назвал условие, при котором меры против COVID-19 могут ужесточить

Врач Хухрев: ужесточить меры против COVID-19 могут из-за роста числа смертей заболевших

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские сотрудники
Медицинские сотрудники - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Как теперь протекает COVID-19 и что общего у этого заболевания с ОРЗ, рассказал в интервью радио Sputnik врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев.
Россияне продолжают заражаться коронавирусной инфекцией, но теперь это заболевание похоже на ОРЗ, считает он. Сходство заключается как в массовом распространении болезни, так и в сравнительно легком ее течении, уточнил Хухрев.
"Ситуация стала напоминать обычные проблемы с острыми респираторными заболеваниями. ОРЗ болеют много (людей. — Прим. ред.) и легко, в основном все поправляются. С COVID-19 сейчас примерно та же история", — констатировал он.
Большинство случаев COVID-19 в России связано с заражением штаммом "омикрон", добавил Хухрев. По его словам, инфицированные этим вариантом коронавируса пациенты выздоравливают в среднем за пять дней.
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Согласно данным Минздрава, от COVID-19 в настоящее время лечатся примерно сто тысяч человек. Но основанием для принятия дополнительных противоэпидемических мер обычно служат другие статистические показатели, полагает врач. Условием для ужесточения мер против COVID-19 мог бы стать рост числа госпитализаций и смертей, вызванных этим заболеванием, пояснил он.
"Сейчас смертность все ниже. Эти цифры можно легко отследить. Если мы увидим, что снова стало расти количество смертей от коронавируса, это будет сигналом, что пришел кто-то новый (вариант вируса. — Прим. ред.), и пора подумать, насколько это представляет реальную угрозу, подумать об ограничениях, возможно, вернуться к массовому тестированию", — отметил Хухрев.
Проводить массовое ПЦР-тестирование не имеет смысла при широком распространении и легком течении болезни, уверен врач.
"Когда болели сравнительно мало и тяжело, был прямой смысл массового ПЦР-тестирования, чтобы предохранить других, сейчас смысла проверять всех нет", — такое мнение высказал Хухрев.
Теоретически можно проводить тестирование и на ОРЗ, продолжил врач.
"Одним из основных возбудителей ОРЗ является аденовирус, на него можно сдавать тест, против него даже есть вполне эффективная прививка", — сказал Хухрев.
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Распространение коронавирусаОбществоРоссияКоронавирус COVID-19Алексей ХухревЗдоровье
 
 
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