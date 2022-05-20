https://ria.ru/20220520/ustav-1789633009.html

Устав Хабаровского края приняли в новой редакции

Устав Хабаровского края приняли в новой редакции - РИА Новости, 20.05.2022

Устав Хабаровского края приняли в новой редакции

Устав Хабаровского края принят в новой редакции, сообщил губернатор региона Михаил Дегтярев. РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T04:03

2022-05-20T04:03

2022-05-20T04:03

хабаровский край

россия

общество

хабаровск

михаил дегтярев

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ХАБАРОВСК, 20 мая — РИА Новости. Устав Хабаровского края принят в новой редакции, сообщил губернатор региона Михаил Дегтярев.Структурно проект устава состоит из преамбулы, четырех разделов, 15 глав и 84 статей. Проект был подготовлен в целях приведения устава края в соответствии с федеральным законом от 21 декабря 2021 года "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ". Документом закрепляется принцип единства системы публичной власти в России. Его реализация призвана повысить эффективность федеральной, региональной и местной власти для более качественного решения задач, а также усилить контроль и повысить ответственность этих органов.Глава региона акцентировал внимание, что в новом варианте более 15 статей посвящено гарантиям прав и свобод человека и гражданина, а социально-экономическому развитию края выделен целый подробный раздел.В числе прочего уставом устанавливается полномочие губернатора определять систему и структуру исполнительных органов власти региона (в настоящее время устанавливается законом Хабаровского края), право губернатора вынести предупреждение, объявить выговор главе муниципального образования или главе местной администрации."Фактически впервые в современной истории региона в процессе актуализации его ключевого закона приняли участие местные жители: эксперты и заслуженные представители общественности, научного сообщества, законодательной и исполнительной ветвей власти", — отметил губернатор.Ранее сообщалось, что для разработки новой редакции главного нормативно-правового акта региона была создана специальная рабочая группа, куда вошли представители всех сфер общественной деятельности, "с учетом их большого профессионального и экспертного опыта, заслуг и достижений в регионе, а также органов исполнительной и законодательной власти".Как отметили в краевом правительстве, работа над проектом нового Устава продолжалась практически полгода "без какой-либо спешки и в максимально публичном формате". Хабаровский край стал одним из немногих субъектов, сделавших эту работу открытой. На протяжении всего времени деятельность рабочей группы освещалась в прессе, каждый заинтересованный мог выразить свою позицию или внести предложения. При этом, каждое поступившее предложение было изучено и отработано. Комиссия не игнорировала ни пожелания различных политических сил, ни частные инициативы, направленные напрямую людьми.

https://ria.ru/20220514/soglashenie-1788469371.html

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россия, общество, хабаровск, михаил дегтярев