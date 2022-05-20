https://ria.ru/20220520/uscherb-1789682488.html

В Fun & Sun намерены взыскать ущерб с турецкой компании Tantur

В Fun & Sun намерены взыскать ущерб с турецкой компании Tantur - РИА Новости, 20.05.2022

В Fun & Sun намерены взыскать ущерб с турецкой компании Tantur

Fun&Sun (бывший "TUI Россия") намерен взыскать задолженность с турецкой Tantur и добиться от компании публичного опровержения ложной информации и компенсации... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T12:11

2022-05-20T12:11

2022-05-20T12:42

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Fun&Sun (бывший "TUI Россия") намерен взыскать задолженность с турецкой Tantur и добиться от компании публичного опровержения ложной информации и компенсации ущерба, нанесенного деловой репутации российского туроператора, говорится в письме Fun&Sun к турецким СМИ, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.Tantur (принимающая компания TUI в Турции) в апреле направила отельерам письмо, в котором уведомила их о приостановке в одностороннем порядке действия договоров с тремя туроператорами: ООО "ТТ-Трэвел" (юрлицо российского туроператора Fun&Sun), Borublita Holdings Limited и TT Baltics, и об отмене всех бронирований, ранее сделанных Tantur для проживания туристов этих компаний до 31 мая.Такое решение Tantur объяснила тем, что перечисленные туроператоры контролируются лицом, находящимся под санкциями ЕС и Великобритании, и поэтому дочерняя компания европейского концерна обязана соблюдать санкции.В Fun&Sun пояснили - утверждения, что перечисленные туроператоры "контролируются лицом, находящимся под санкциями ЕС и Великобритании", неверны. "Это утверждение изначально неверно в силу того, что ни один из владельцев этих туроператоров не является санкционным лицом, и самих компаний нет в санкционных списках. Кроме того, компания Tantur, работая на территории Турции, обязана руководствоваться нормами турецкого законодательства. А как известно, Турецкая Республика не вводила санкций в отношении российских граждан и компаний", - указано в сообщении.После того, как текст письма Tantur попал в СМИ, стали появляться публикации о том, что принимающая компания туроператора TUI в Турции потребовала от отелей курортов отменить бронирования российских туристов и даже выселить их. Эта информация была опровергнута, но многие туристы тем не менее стали выражать обеспокоенность по поводу возможных проблем с заселением в турецких отелях. В Fun&Sun уточнили, что сейчас приемом туристов занимается их дочерняя турецкая компания, и никаких проблем с заселением туристов нет."В настоящее время мы еще надеемся на досудебное решение возникших с Tantur проблем и проводим соответствующую работу. Одновременно готовим документы к судебному взысканию денежных средств в судах Турции. Также мы будем требовать во внесудебном и судебном порядке опровержения недостоверной информации, которая нанесла ущерб нашей деловой репутации, возмещения понесенных в связи с этим убытков и упущенной выгоды. Уверен, что судебные органы Турции дадут надлежащую оценку действиям Tantur", - заключил Демура.

https://ria.ru/20220517/chartery-1789048480.html

https://ria.ru/20220517/doppodderzhka-1788969875.html

https://ria.ru/20220517/chernyshenko-1788985748.html

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турция, великобритания, россия, снг, тт-трэвел, евросоюз, новости - туризм