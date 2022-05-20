https://ria.ru/20220520/ukus-1789631828.html

Врач рассказал, кому после укуса пчелы нужно обращаться за медпомощью

Врач рассказал, кому после укуса пчелы нужно обращаться за медпомощью - РИА Новости, 20.05.2022

Врач рассказал, кому после укуса пчелы нужно обращаться за медпомощью

В большинстве случаев медицинская помощь после укуса пчелы пациентам не требуется, к медикам необходимо обращаться, если насекомое укусило в лицо или шею, или... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T03:33

2022-05-20T03:33

2022-05-20T03:33

общество

дмитрий новиков

здоровье

москва

пчелы

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. В большинстве случаев медицинская помощь после укуса пчелы пациентам не требуется, к медикам необходимо обращаться, если насекомое укусило в лицо или шею, или если у пациента есть предрасположенность к любой аллергии, заявил РИА Новости заведующий отделением детской реанимации Химкинской областной больницы, главный внештатный детский анестезиолог-реаниматолог Московской области Дмитрий Новиков.Всемирный день пчел отмечается ежегодно 20 мая.Он отметил, что при тяжелой аллергии укус пчелы может привести и к летальному исходу; поэтому, если у пациента отмечается нарушение дыхания, снижение артериального давления, следует незамедлительно вызывать скорую помощь.К врачу следует обращаться, если пчела укусила маленького ребенка, так как дети тяжелее переносят аллергию на укус. Кроме того, обратиться за медицинской помощью рекомендуется, если укус был в область шеи или лица. В остальных случаях, если нет аллергии, можно обойтись без помощи специалиста, все пройдет само собой. При этом обрабатывать место укуса не нужно, также как и использовать какие-либо средства народной медицины, подчеркнул врач.По его словам, отек и боль будут в любом случае из-за действия яда пчелы, но опасаться, что произойдет еще какое-то заражение инфекцией, не стоит, пчелы не являются переносчиками болезней.

https://ria.ru/20220507/entsefalit-1787339765.html

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общество, дмитрий новиков, здоровье, москва, пчелы